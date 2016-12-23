ميركاتو الشتاء.. موسم «الحقن المنشّطة»

باتت الانتقالات الشتوية أو الحقن المنشطة، كما يطلق عليها في عالم كرة القدم، على الأبواب، وتحديداً ستبدأ الأندية في التسابق نحو تدعيم صفوفها في الخانات الناقصة بداية من مطلع يناير المقبل مع بداية الميركاتو الشتوي. وطغى مصطلح «الحقن المنشطة» على الفترة الشتوية من الانتقالات من واقع أن الأندية تركز على التعاقد مع لاعبين لشغل خانة أو خانتين تبين من النصف الأول من الموسم.

وجود نقص في هذه الخانات، أو تعرض اللاعب الذي كان يعتمد عليه المدرب إلى إصابة، بينما تدخل بعض الأندية السوق الشتوية لانتهاز فرصة التعاقد مع لاعب سيكون حراً في نهاية الموسم، كما تدخل بعض الأندية إلى الانتقالات الشتوية من أجل الحصول على لاعب يدعم اللاعبين الأساسين في خانة محددة، حتى لا يؤدي الإرهاق إلى تراجع عطاء اللاعب الأساسي في فترة حاسمة من الموسم.

وهذا ما يفكر فيه مانشستر سيتي تحديدا في هذه الأيام، حيث كشفت تقارير إنجليزية أن القمر السماوي في طريقه إلى التعاقد مع الهولندي فيرغيل فان ديك قلب دفاع ساوثهامبتون، الذي يعتبر من بين الأفضل في الدوري الإنجليزي، وتلقى عدداً من العروض من أندية كبرى بينها تشيلسي، ومانشستر يونايتد، وبرشلونة وسان جيرمان.

وكشفت «ديلي ميل» أن المفاوضات بين مانشستر سيتي وساوثهامبتون قد انطلقت بالفعل قبل نحو أسبوعين من الآن، وأن سيتي يرغب في حسم الصفقة لينضم اللاعب إلى صفوفه مع اليوم الأول من الانتقالات الشتوية، ويركز غوارديولا على التعاقد مع فان ديك الذي يمتاز بيقظة عالية جدا مع قدرته على مساندة الهجوم وصناعة الهجمة.

حيث يسعى المدرب الإسباني إلى تقوية دفاع الفريق الذي ينافس على 4 ألقاب رئيسية هذا الموسم، ما يحتم تقوية الدفاع في ظل الإصابات المتكررة لكومباني، وتذبذب مستوى الثنائي أوتماندي، وجون ستونز الأمر الذي دفع غوارديولا إلى الاستعانة بلاعب الطرف الأيسر كولورف في خانة قلب الدفاع.

حلم

وكشف مصدر مقرب من فان ديك أنه يحلم باللعب في دوري الأبطال، ويتمنى اللعب مع فريق قادر على المنافسة الآن ومستقبلا على جميع الألقاب، معتبرا أن انتقاله إلى مانشستر سيتي لو اكتمل سيكون نقطة تحول في مسيرته الرياضية.

وأضاف المصدر أن الهولندي البالغ من العمر 25 عاما، لن يتدخل في المفاوضات تاركا الأمر بالكامل لإدارة ساوثهامبتون، مستمراً، أن تكسيكي بيرغستين مدير التعاقدات في مانشستر سيتي على اتصال بإدارة ساوثهامبتون.

وكذلك بوكيل أعمال فان ديك، الذي تلقى تأكيدا من بيرغستين حول رغبة سيتي في التعاقد مع لاعبه، وحتى لو رفض ساوثهامبتون التخلي عنه في الانتقالات الشتوية، فسينتظر سيتي حتى الانتقالات الصيفية ليعيد التفاوض مع ساوثهامبتون.

وتوقعت صحيفة «ديلي ميل» نجاح المفاوضات معتمدة على تاريخ ساوثهامبتون في مثل هذه الحالات، وأضافت أن اللاعب الذي انضم إلى الفريق الإنجليزي عام 2015 قادما من سيلتك الاسكتلندي مقابل 13 مليون جنية إسترليني، يمكن أن يغادر ملعب سانت ماري، إلى ملعب الاتحاد، إذ أن ساوثهامبتون هو أحد أكثر الأندية التي تتخلى عن لاعبيها متى ما وجد العرض المناسب.

تخطيط

في الأثناء كشفت مصادر إسبانية متطابقة أن برشلونة يخطط للتعاقد مع البلجيكي أكسيل فيستل لاعب زينت سان بطرسبيرغ الروسي، ودعمت مصادر إيطالية ما ذهبت إليه المصادر الإسبانية، مؤكدة أن يوفنتوس بات مجبراً على زيادة عرضه للنادي الروسي، مع منح فيستل مزايا أفضل في عرضه الشخصي، ويخطط البارسا للتعاقد مع نجم وسط منتخب بلجيكا في بداية يناير المقبل، بعقد حر.

حيث ينتهي عقده مع زينت في يونيو المقبل، على أن ينضم إلى الفريق الكاتالوني في بداية الانتقالات الصيفية، بينما عرض يوفنتوس 10 ملايين يورو على زينت للتخلي عن اللاعب الآن، ويبدو أن النادي الروسي يمضي في طريق يوفنتوس، حيث أنه لن يحصل على أي مبلغ متى ما وقع فيستل مع برشلونة بداية يناير المقبل.

عودة

من جانبها كشفت دون بالون الإسبانية، أن أنطونيو كونتي مدرب يوفنتوس السابق وتشيلسي حاليا، يرغب في العودة إلى العمل مع لاعب الوسط التشيلي أرتور فيدال، وأضافت المجلة الإسبانية الشهيرة أن كونتي مستعد لتقديم 50 مليون يورو لبايرن مونيخ من أجل التعاقد مع لاعب الوسط الذي عمل معه خلال فترة تدريب كونتي «للسيدة العجوز» قبل رحيله إلى تدريب المنتخب الإيطالي.

ويبدو أن كونتي يريد تدعيم خط وسط الفريق الذي ينتظر أن يرحل عنه البرازيلي أوسكار إلى شنغهاي الصيني والنيجيري جون أوبي ميكيل إلى أنتر ميلانو، حسب تأكيدات جون شيتو وكيل أعمال اللاعب النيجيري الذي كشف عن مفاوضات متقدمة بين لاعبه ونادي إنتر، مضيفاً في الوقت نفسه انه يمكن أن ينتقل «أوبي» إلى ناد إيطالي آخر، حيث تلقينا حتى الآن خمسة عروض من أندية إيطالية ترغب في التعاقد مع ميكيل.

13 مليون إسترليني نقلت فان ديك من سيلتك إلى ساوثهامبتون

10 ملايين يورو عرضها يوفنتوس من أجل فيستل

50 مليون يورو يقدمها تشيلسي من أجل فيدال