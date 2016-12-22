إبراهيموفيتش يرفع أسهم ليندلوف

يثق زلاتان إبراهيموفيتش أن مواطنه السويدي فيكتور ليندلوف يملك الموهبة من أجل التألق مع أكبر أندية العالم وسط تكهنات متزايدة عن اقتراب انتقال مدافع بنفيكا إلى مانشستر يونايتد الشهر المقبل. وذكرت تقارير بريطانية أن يونايتد بدأ مفاوضات مع لويس فيليبي فييرا رئيس بنفيكا على ضم ليندلوف - الذي خاض 11 مباراة دولية مع بلاده - مقابل حوالي 38 مليون جنيه استرليني (47 مليون دولار).

وقال إبراهيموفيتش هداف يونايتد عن زميله البالغ عمره 22 عاماً «إنه يتطور. إنه يتحمل مسؤوليات كبيرة مع المنتخب الوطني حالياً». وأضاف «هل هو جيد بالقدر الكافي ليونايتد؟ أعتقد أنه جاهز للانضمام لفريق كبير. الأمر يتوقف عليه في تحديد ما يريده. بغض النظر عن اختياره فهذا سيكون جيداً بالنسبة له». وأضاف «أعرف أنه مطلوب في السوق ولذلك دعونا نتركه يحدد اختياره الصحيح».

عنصر أساسي

وقضى ليندلوف خمس سنوات في البرتغال وبدأ مشواره مع الفريق الأول لبنفيكا في 2013 وأصبح سريعاً من العناصر الأساسية. ويمتاز ليندلوف بالسرعة ويجيد التوقع ويتدخل بقوة على المنافسين كما يستطيع التحكم في الكرة بشكل جيد.

وخاض ليندلوف مباراته الدولية الأولى في مارس الماضي وأصبح سريعاً من العناصر الأساسية وخاض المباريات الثلاث لمنتخب السويد في أمم أوروبا 2016. وعانى يونايتد منذ فترة لكي يعثر على ثنائي متجانس في قلب الدفاع منذ رحيل فرديناند و فيديتش في 2014.

وتعاقد يونايتد مع إيريك بيلي هذا الموسم لكنه غاب بسبب الإصابات وهو ما حدث أيضاً لكريس سمولينغ مدافع إنجلترا ليضطر جوزيه مورينيو إلى الاعتماد أخيراً على فيل جونز و روخو كقلبي دفاع.