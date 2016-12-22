أسرار غوارديولا تُلهم مانشستر سيتي

على الرغم من احتلاله المركز الثالث في الترتيب العام حتى الآن، إلا أن مؤشرات المستقبل الباهر بدأت تظهر بوضوح في مانشستر سيتي، الفريق الذي يعيش أيامه الأولى في ظل قيادة «العبقري» بيب غوارديولا، الذي حمل معه إلى «القمر السماوي»، الكثير من البنود لتحقيق النجاح، فيما اعتبرتها الصحافة البريطانية أسرار نجاح للعبقري في مانشستر سيتي حتى الآن.

ويبدو السر الأول الذي يساعد الفريق على التطور، والمضي قدماً في المباريات، وتحقيق عودة قوية، مثل التي قام بها في الشوط الثاني من لقاء أرسنال يوم الأحد الماضي، مرتكزاً على الراحة الإجبارية التي يفرضها غوراديولا على نجوم القمر السماوي، فأولاً، على اللاعب أن ينام 8 ساعات على الأقل في اليوم.

كما عليه أن يستيقظ مبكراً، ويفرض غوارديولا على لاعبي مان سيتي، الوجود في مقر تدريبات الفريق قبل الساعة التاسعة من صباح اليوم التالي للمباراة، ولا يبدو أن هذا الأمر صعب على نجوم مانشستر سيتي، الذين باتوا يفضلون الوجود والمبيت في مركز تدريب الفريق، الذي تم افتتاحه قبيل بداية هذا الموسم، بدلاً من العودة إلى منازلهم.

حيث اعترف أكثر من نجم في الفريق، في تصريحات للصحافة البريطانية، أن وسائل الراحة التي يجدونها، تغريهم بالبقاء في المجمع التدريب للنادي، بدلاً من الذهاب إلى بيوتهم، وأضاف نجم للفريق، رفض ذكر اسمه، أن المجمع هو الأفضل في العالم، من غير أي نوع من الشكوك، ضارباً المثل فقط بما يراه أمراً مكملاً وليس رئيساً.

وهو مطعم المجمع التدريبي، مستمراً أن مستوى الطعام في مطعم المجمع، يتفوق على أي مطعم في مدنية مانشستر، لذا، فلا حاجة لنجوم الفريق من أجل الخروج إلى المطاعم، بل عندما يقرر أحدهم اصطحاب أسرته إلى الخارج، فإنه يفضل الحضور إلى مطعم المجمع.

التزام

ومضى، منذ قدوم غوارديولا، تغيرت الكثير من الأشياء، خاصة في الجماعية، والالتزام بين لاعبي «السيتزين»، مرت علينا أيام تراجعت فيها النتائج، ولكن لم تتراجع الروح المعنوية أبداً، بفضل التضامن بين اللاعبين.

والدعم الذي وجدناه من المدرب، كان يراجع معنا جميع الأخطاء، بروح جميلة، بدأنا نعرف بالفعل كيف يمكن أن تنهض بعد الخسارة، بفضل التضامن بين اللاعبين، أعتقد بأن أنجح ما قام به غوارديولا حتى الآن، هو غرس روح الالتزام والجماعية، والمساندة في اللحظات الصعبة، الأمر ينطبق على جميع اللاعبين، لا يوجد أحد منا يغرد خارج السرب.

وكشف غوارديولا نفسه عن الأمر بقوله: الالتزام هو الطريق إلى النجاح، لدينا قائمة من أفضل ما يكون في الدوري الإنجليزي، ومتى ما التزمت وسادت الروح الجماعية بها، فإن الطريق إلى النجاح لن يكون صعباً، أريد من كل لاعب أن يكون جزءاً من منظومة جماعية، لا أهتم لما يقدمه على المستوى الفردي، إذا لم يكن يؤدى دوره في إطار المجموعة، علينا أن نقف مع أنفسنا ونكون صادقين، لا أن نبحث عن الألقاب الفردية، النجاح الجماعي هو الذي يقود إلى الألقاب الفردية.

رغبة

في الأثناء، أعلن الإيفواري يحيي توريه، عن رغبته في تمديد عقده مع القمر السماوي، وكشف في تصريحات لوسائل إعلام البريطانية أمس، أنه لا يريد أن يغادر الفريق الذي يعيد بناء نفسه، متمنياً أن يشارك في النهضة الجديدة للقمر السماوي، حتى يمضي نحو القمة.

ويحقق المزيد من الإنجازات مستقبلاً، ما يفوق ما قام به جاره يونايتد، النادي الأكثر حصولاً على لقب الدوري الإنجليزي. وأكد توريه، الذي ينتهي عقده الصيف المقبل، أنه كان يعلم، وعلى الرغم من الفترة التي اختلفت فيها وجهات النظر مع المدرب غوارديولا، أن له دور في مان سيتي.

مضيفاً، «في تلك الفترة، كان من الممكن أن يدخل اليأس إلى قلبك، الابتعاد عن اللعب ليس بالأمر السهل، ولكنني فقدت الكثير من الوزن، وتحضرت لهذه الفترة، التي سأجد فيها فرصتي مجدداً، أنا سعيد بقدرتي على مساعدة الفريق، والعمل مع مدرب ذكي للغاية، لقد لاحظ سريعاً اعتماد الدوري الإنجليزي على القوة البدنية أكثر وأكثر، لذا، فإن الأساس في إعداد سيتي في الفترة الماضية، هو القدرة على إكمال المباراة بالقوة نفسها التي نبدأ بها اللعب».