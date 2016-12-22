نجوم بدوري السلة الأميركي يقاطعون البيت الأبيض

على الرغم من الفوز الكبير الذي حققه الرئيس المنتخب دونالد ترامب، إلا أن عددا من لاعبي ومدربي الدوري الأميركي لكرة السلة «NBA» عبروا عن عدم رضائهم لانتخاب الرئيس الجديد، بل أعلنوا مقاطعتهم للبيت الأبيض في عهد الرئيس الجديد.

وتصدر الحملة، مدرب «ديترويت بيستونز» ستان فان جوندي الذي قال، «أنا لا أعتقد أن أحدا يستطيع أن ينكر أن هذا الرجل عنصري»

وشاركه في هذا الرأي من قبل، مدرب «غولدن ستايت ووريورز» ستيف كير.

وكان عدد كبير من لاعبي الدوري الأميركي لكرة السلة «NBA» قد أيدوا حملة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، التي خسرت الانتخابات لصالح المرشح الجمهوري دونالد ترامب.