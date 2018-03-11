بن دري بطلاً لكأس جوليوس بار الذهبية للبولو

توج الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، فريق بن دري بطلاً لكأس جوليوس بار الذهبية، التي تأتي ضمن سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو 2018، وأقيمت تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو، وأسدل الستار على نسختها التاسعة التي شهدت مشاركة 8 فرق قادها نجوم اللعبة من أبناء الإمارات والعديد من اللاعبين الخليجيين والمحترفين الأجانب، في البطولة الرابعة دولياً والأولى بمنطقتنا العربية، وجاء تتويج بن دري بعد فوزه على فريق أبوظبي الوصيف في المباراة النهائية وبنتيجة 13 هدفاً مقابل تسعة، كما توج فريق ديزرت بالم بطلاً لكأس بنتلي الإمارات بعد فوزه على فريق الحبتور بنتيجة سبعة أهداف مقابل خمسة.

صرح حضاري

وأشاد الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم بنادي ومنتجع الحبتور، وقال: إنه ليس صرحاً تجارياً فحسب، بل صرح حضاري ومدعاة للفخر، كما أشاد بما شاهده من مستوى وحضور جماهيري مميز، كما ثمن الأداء العالي والذي وصفه بالرائع لما قدمته الفرق الأربعة في اليوم الختامي للبطولة، وخاصة بتواجد العدد الكبير من اللاعبين المواطنين الذين لا يقلون أهمية وعطاء عن المحترفين الأجانب بصفوف الفرق، الذي عكس التطور والارتقاء في الأداء ونشر اللعبة التي تستقطب النجوم من أشقائهم من اللاعبين الخليجيين والعرب وحتى المحترفين.

حضور كبير

وشهد اليوم الختامي للبطولة حضوراً رسمياً وقيادياً، وجمهوراً كبيراً كان في مقدمتهم رجل الأعمال خلف الحبتور رئيس مجموعة الحبتور، ودانيال سفاري ممثل جوليوس بار، وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وناصر آل رحمة الأمين العام المساعد، ورجل الأعمال حميد بن دري وأحمد الحبتور، وحشد كبير من رجال الأعمال.

وقال خلف الحبتور: نحن سعداء بحضور هذا العرس السنوي الرياضي الرائع وفي هذه البقعة من أرض الإمارات أرض الخير والعطاء، وتتضاعف سعادتنا بهذا الحضور الجماهيري لأن سعادة الناس هي سعادتنا، لقد أصبحنا نمتلك أفضل الأندية في العالم وهذا مصدر فخر واعتزاز لنا.

مستوى فني

من جانبه، أعرب سعيد حارب عن سعادته بما شاهده من مستوى فني للفرق المشاركة، وللاعبين المواطنين الذين أصبح مستواهم يجاري مستوى المحترفين. وقال حارب: إن دبي اعتادت أن تحتضن كبريات البطولات الناجحة، ومن بينها سلسلة كأس دبي الذهبية التي تستقطب نجوم اللعبة في العالم.

أما القطب النصراوي حميد بن دري، فقد أهدى الفوز والكأس إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي يدعم الفريق، مشيراً إلى أن الفريق لم يقصر وكل لاعب كان له دور فعال في الفوز بالكأس، لأن هذه البطولة ضمت 8 فرق وبهانديكاب 18 «جول» وبعض الفرق لديها لاعبون من أفضل لاعبي العالم.

وبروح رياضية وجه فارس اليبهوني كابتن فريق أبوظبي، التهنئة إلى فريق بن دري وقال: إنه كان الأفضل والأجدر بالفوز ويستحق الكأس.

نجاحات

أعرب رجل الأعمال محمد الحبتور رئيس اللجنة المنظمة عن سعادته بالنجاحات الفنية والتنظيمية للبطولة، التي تقام لأول مرة بنادي ومنتجع الحبتور للبولو الأحدث بالعالم.