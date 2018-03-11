حمدان بن محمد يشهد «سوبر ساترداي»

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، سباق «سوبر ساترداي»، أمس، بمضمار «ميدان» العالمي، في ختام كرنفال كأس دبي العالمي للخيول الذي أقيم برعاية «طيران الإمارات».

وشهد السباق الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، وسعيد بن حميد الطاير، رئيس مؤسسة «ميدان»، ومليح البسطي، عضو مجلس إدارة «ميدان»، وعدد من المسؤولين والملّاك، وجمهور غفير .

وتوّج «نورث أمريكا» لرمضان قاديروف بطلاً للجولة الثالثة لكأس آل مكتوم للتحدي للخيول المهجنة لمسافة 2000 متر للفئة الأولى، وحققت خيول جودلفين ثلاثية ، إذ نال «هوكبيل» لقب «دبي مدينة الذهب» لمسافة 2410 أمتار للفئة الثانية، وحقق «بليرهاوس» لقب «جبل حتا» لمسافة 1800 متر للفئة الأولى، فيما توّج «جنغل كات» بلقب «ند الشبا تيرف» لمسافة 1200 متر.



ونال «كمبير» للشيخ راشد بن حميد النعيمي لقب سباق «برج النهار» لمسافة 1600 م،للفئة الثالثة، وظفر «يولونغ واريور» بلقب «البستكية» لمسافة 1900 م، وحطم «جوردان سبورت» لفوزي عبد الله ناس الزمن القياسي لسباق «مهب الشمال» لمسافة 1200 م، للفئة الثالثة.