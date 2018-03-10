«انتركونكشن» يظفر بالشوط الرئيس لـ«الصفوح»

حفل السباق العاشر لمضمار جبل علي أمس «سباق الصفوح» بالكثير من المفاجآت في معظم أشواطه الستة، وتجلت المفاجآت من خلال ترشيحات الجمهور والخبراء، ونجح «انتركونكشن» في الفوز بالشوط الأهم «الرئيس» فيما استهل «آريديتي» الانتصارات في الشوط الأول واختتمها «لافاسبين» في الشوط السادس ونال «إبيسلون» لقب الشوط الثاني وذهبت بطولة الشوطين الرابع والخامس لـ«آباف نورمال» و«كويس»، وشهد السباق جمهور كبير يقدر بنحو 10 آلاف شخص.

«آريديتي» يفتتح الانتصارات

استهلت نقابة بورسلي للسباقات انتصارات سباق الصفوح بتصدر «آريديتي» للشوط الأول برعاية بنك دبي التجاري لمسافة 1800 متر بعد منافسة مثيرة ضمن 11 خيلاً شاركت في هذا الشوط.

وجاء فوز «آريديتي» بإشراف المدرب راشد بورسلي وقيادة الفارس برناردو بينيرو مسجلاً زمناً قدره 1:49:40 دقيقة بفارق طول وربع الطول عن «تريدس مان» للإمارات للسباقات الترفيهية، فيما جاء «أليكو» لفريق البيت متوحد في المركز الثالث.

وقام ماهر المرزوقي ممثل بنك دبي التجاري بتتويج راشد بورسلي والفارس بينيرو.

«إبسيلون» بطل «الثاني»

وأهدى «إبسيلون» صدارة الشوط الثاني الذي أقيم برعاية خدمات النقل المدرسي لمسافة 1400 متر بمشاركة 14 خيلاً، إلى مالكه خالد خليفة النابودة تحت إشراف المدرب أرنست أورتيل وقيادة ليم تارنتال مسجلاً زمناً قدره 1:25:93 دقيقة وبفارق كبير وصل 4 أطوال عن أقرب منافسيه «كول ساين» لنقابة بورسلي للسباقات، فيما حل «فوسكي» لنقابة بورسلي للسباقات في المركز الثالث، وقام جو خان ممثل خدمات النقل المدرسي بتتويج الفائز وتسلم الجائزة المدرب أورتيل والفارس.

لقب الرئيسي لـ«انتركونكشن»

وذهب لقب الشوط الرئيسي «الثالث» لمسافة 1800 متر، لماجد علي المرزوقي بعد أن فاز به «انتركونكشن» تحت إشراف المدرب سالم بن غدير وقيادة الفارس زافير زياني مسجلاً زمناً قدره 1:51:73 دقيقة بفارق طولين عن «مُدرَب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، فيما حل «انتربريت» في المركز الثالث، وشهد الشوط مشاركة 6 خيول فقط، وقام ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وعبد الله الأنصاري ممثلين عن مزارع شادويل راعي الشوط الرئيسي بتتويج الفائز، حيث تسلم الجائزة نيابة عن المالك والمدرب، فايز التركماني كما تم تكريم الفارس زياني.

«آباف نورمال» يتصدر «الرابع»

واعتلى «آباف نومال» لمالكه ناصر عسكر صدارة الشوط الرابع برعاية الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين «اسكانا» بمشاركة 10 خيول لمسافة 1400 متر مسجلاً زمناً قدره 1:25:30 دقيقة بفارق طولين عن «جالسبيرغ» لفريق البيت متوحد، فيما جاء «دينزل لين» لمحمد خليفة البسطي في المركز الثالث، وقام عبد الحليم برقاوي ممثل «اسكانا» راعي الشوط بتتويج الفائز، حيث تسلم الجائزة مالك الخيل ناصر عسكر والمدرب ساتيش سيمار والفارس أنطونيو فريزو.

«كويس» في المقدمة

«كويس» بطل الخامس | من المصدر

ونجح «كويس» في إهداء لقب الشوط الخامس لنقابة الرحومي للسباقات وأقيم الشوط برعاية «إس آي إس» لمسافة 1200 متر بمشاركة 14 خيلاً، وجاء فوز «كويس» تحت إشراف المدرب هلال العلوي وقيادة الفارس باتريك كوسجراف، محققاً زمناً قدره 1:12:53 دقيقة بفارق طول وربع الطول عن «الراصد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وتسلم الجائزة نيابة عن نقابة الرحومي للسباقات، محمد جاسم كما تم تكريم المدرب هلال العلوي والفارس كوسجراف.

«لافاسبين» يختتم الانتصارات

وجاء ختام الانتصارات مع «لافاسبين» لمحمد خليل أحمد في الشوط السادس برعاية مضمار روما كابانيللي لمسافة 1200 متر بمشاركة 14 خيلاً تحت إشراف المدرب ساتيش سيمار صاحب «الثنائية» وقيادة الفارس ريتشارد مولن، مسجلاً زمناً قدره 1:12:83 دقيقة بفارق رقبة عن «عطا الله» لنقابة بورسلي للسباقات.

«لافاسبين» نجم الختام | من المصدر

وفي ختام الشوط، قام المهندس شريف الحلواني نائب مدير مكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مدير مضمار جبل علي، وإيليو باوتايسو ممثل مضمار «روما كابانيللي» بتتويج أبطال الشوط.

تكريم

قام المهندس شريف الحلواني نائب مدير مكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مدير مضمار جبل علي، وياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل، بتكريم أفضل مدرب وفارس في السباق التاسع، ونال الجائزة المدرب سالم بن غدير وتسلمها نيابة عنه فايز التركماني، وتاغ أوشي كأفضل فارس.

جوائز

لم يتوصل أي شخص إلى توقع نتيجة 6 من 6 أو 5 من 6، فيما نجح 3 أشخاص في توقع نتيجة 4 من 6، ونال كل منهم 3 آلاف درهم، وتوصل 202 شخص إلى نتيجة 3 من 6، وتم اختيار 57 شخصاً، ليحصل كل منهم على مبلغ 500 درهم.

وذهبت جائزة السيارة إلى الباكستاني لائق زاده محمد نور.

سعادة

راشد بورسلي: أطمح إلى مزيد من الانتصارات

«آريديتي» بطل الشوط الأول | من المصدر

عبر راشد بورسلي مالك ومدرب «آريديتي» الفائز بالشوط الأول عن سعادته بالنتيجة التي حققها في استهلال السباق العاشر لمضمار جبل علي أمس، مشيراً إلى أن نقابة بورسلي للسباقات تعتبر من الاسطبلات العريقة في منطقة الخليج وتعود بدايتها لخمسين عاماً في الكويت ثم انتقلت خيولها للمشاركة في مضامير الإمارات قبل 17 عاماً، وقال إن المشاركة في مضمار جبل علي لها وقع خاص في نفسه، مشيراً إلى رضائه عن النتائج التي حققتها خيوله هذا الموسم، ولكنه يطمح للمزيد من الانتصارات. وقال إن معظم الخيول التي يشارك بها هذا الموسم تعتبر من الخيول الجديدة في السباقات بالإمارات وهي قادرة على تحقيق أفضل النتائج في السباقات المقبلة. دبي - البيان الرياضي

إشادة

ناصر المصري: الإمارات قدمت مثالاً يحتذى به في الوطن العربي والعالم

عبر المستشار الدكتور ناصر محمد المصري، عن سعادته البالغة بالتواجد في سباق «الصفوح» بمضمار جبل علي. وقال ناصر المصري، إن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت مثالاً كبيراً ويحتذى به في الاهتمام بسباقات الخيول، وخاصة أنها تعتبر من الموروث التراثي للوطن العربي، التي نجحت فيها الإمارات ليس فقط على المستوى العربي، بل أيضاً على المستوى العالمي. وأضاف ناصر المصري، إن سر نجاح الإمارات هو دعم القيادة الرشيدة، التي حولت الاهتمام بالخيول إلى استثمار حقيقي، وساهمت في جذب محبي سباقات الخيول حول العالم. وقال ناصر المصري إننا نأمل أن نشاهد في المستقبل جيلاً من أبنائنا يخوضون هذا الغمار كفرسان ومدربين ومستثمرين، بالإضافة إلى تطوير سلالات الخيول، واستخدام التكنولوجيا في هذا المجال، وإيصال الرسالة الإعلامية إلى كافة المهتمين بمجال الفروسية.دبي - البيان الرياضي

ميرزا الصايغ: نستعد لأمسية كأس دبي العالمي

أعرب ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، عن سعادته للنجاح الكبير الذي حققه سباق «الصفوح» بمضمار جبل علي.

كما عبر الصايغ، عن شكره و تقديره لوفد مضمار «روما كابانيللي» الذين شاركوا في رعاية سباق «الصفوح». وأكد الصايغ، أن إسطبلات ومزراع «شادويل» و«ديرز تاون» ستكون حاضرة في الموسم القادم في جبل علي، بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية.

الصايغ والمصري والأنصاري خلال تتويج أبطال الشوط الرئيس | من المصدر

وأضاف الصايغ، أن الاستعدادات على قدم وساق لمشاركة خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، في أمسية كأس دبي العالمي في 31 من الشهر الحالي، و بعدها ستعود معظم الخيول إلى بريطانيا، لكي تشارك بقوة في سباقات الموسم الإنجليزي والإيرلندي للخيول.

وعن تقييمه للموسم الحالي، أكد الصايغ، أن الموسم كان مميزاً، وشاهدنا أبطالاً جدداً لم يكونوا في الحسبان.

باوتايسو: جبل علي شريك أساسي لـ«روما كابانيللي»

عبر إيليو باوتايسو ممثل مضمار «روما كابانيللي»، عن سعادته بالحضور والمشاركة في سباق «الصفوح» الذي يعد السباق العاشر بمضمار جبل علي.

وقال باوتايسو إنها المرة 13 التي أشارك فيها بالحضور لمضمار جبل علي، مضيفاً إن المضمار الأصفر يعد شريكاً أساسياً وتوأماً لمضمار «روما كابانيللي»، وإن مضمار جبل علي أكمل 26 عاماً في إسعاد الجماهير وعشاق سباقات الخيل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

الحلواني وباوتايسو خلال تتويج أبطال الشوط السادس | من المصدر

واعتبر باوتايسو أن رياضة سباقات الخيل أصبحت من المعالم الرياضية المهمة في الإمارات، وأشار إلى أن سباق جبل علي بمضمار «روما كابانيللي» سيقام في شهر أبريل القادم. وأعرب باوتايسو عن سعادته بالمشاركة في رعاية سباقات مضمار جبل علي، مقدماً الشكر لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي للمضمار الأصفر، لإتاحتهم الفرصة للمشاركة في رعاية الشوط السادس ضمن سباق «الصفوح».

كما قدم باوتايسو الشكر في ختام حديثه، لإدارة مضمار جبل علي، واللجنة المنظمة للسباقات بالمضمار الأصفر.