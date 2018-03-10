«ثندرسنو» لجودلفين يواجه الأقوياء في الجولة الثالثة لكأس آل مكتوم للتحدّي

تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل العالمية نحو مضمار «ميدان» العالمي حيث ينطلق اليوم السباق الأخير في كرنفال كأس دبي العالمي «سوبر ساترداي»، والذي يعد أكبر حفل في الكرنفال وأبرز السباقات العالمية برعاية طيران الإمارات ويشتمل على 7 بطولات رئيسية عالمية مجموع جوائزها 1.8 مليون دولار، يضم سباقين للفئة الأولى وهما الجولة الثالثة والأخيرة لكأس آل مكتوم وسباق جبل علي حتا لمسافة 1800 متر عشبي، بالإضافة إلى سباق دبي مدينة الذهب للفئة الثانية وسباقين للفئة الثالثة وهما مهب الشمال وبرج نهار وسباق قوائم كلاسيكي «البستكية».

الجولة الثالثة

تعتبر الجولة الثالثة لكأس آل مكتوم للخيول المهجنة لمسافة 2000 متر على المضمار الرملي بمثابة بروفة حقيقية لكأس دبي العالمي وأبرز الفائزين بلقب الجولة ينالون الفوز بالكأس العالمي.

وأبرز المنافسين على اللقب «ثندرسنو» لجودلفين والحائز لقب الجولة الثانية ويقوده أويسين مورفي بإشراف المدرب سعيد بن سرور، وينافسه «نورث أميركا» لرمضان قادروف بقيادة ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار، وقد حل وصيفاً بفارق رقبة في المشاركة السابقة إلى جانب «بوينتون» لجودلفين بقيادة وليم بيوك وإشراف شارلي أبلبي و«سالتارين دبي» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف ساتيش سيمار و«سكند سمر» للشيخ راشد بن حميد النعيمي بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون، «تيم توك» لجودلفين بقيادة باتريك كوسجريف وإشراف سعيد بن سرور، «منتصرات» لأحمد غليطة المهيري بقيادة زفير زياني وإشراف سالم بن غدير، «كابيزانو» لسلطان علي بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف سالم بن غدير، «إيراغون» لفاروق ريسينغ بقيادة تاغ أوشي وإشراف دانيل مورفي، «سبيشال فايتر» لسمو الشيخ منصور بن محمد آل مكتوم بقيادة فيرناندو جارا وإشراف مصبح المهيري و«فوريا كوزادا» وسبق لها الفوز بالجولة الثانية لكأس آل مكتوم للتحدي عام 2017.

مضمار «ميدان» جاهز لاستضافة الحدث

الشوط الافتتاحي

يفتتح اليوم المثير بالشوط الأول الافتتاحي لمسافة 1200 متر للفئة الثالثة «مهب الشمال» برعاية سكاي واردس وجائزته 200 ألف دولار، ويتصدر «كريبتون فاكتور» لفوزي عبدالله ناس المشاركين بقيادة انطونيو فريسو وإشراف فوزي ناس، ويعتبر «كوميكاس» لجودلفين من أبرز المرشحين بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي، وقد حل وصيفاً في سباق الشندغة للسرعة، أمام «ماي كاتش» لفالنتين بوختياروف بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون، إلى جانب «رافنس كورنر» لـ«تتش غولد ريسينغ» بقيادة ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار، «يالطا» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف سالم بن غدير، «يونايتد كولر» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة بريت دويل وإشراف جوبي سلفارتنام، «وايلد دودي» لمالكه يولونغ وفريق شيفال بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف أحمد بن حرمش، «تأمل» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة جيم كرولي وإشراف علي الرايحي، «جوردان سبورت» لفوزي عبدالله ناس بقيادة أدري دي فريز، و«ندر» لنقابة بورسلي للسباقات بقيادة تاغ أوشي وإشراف راشد بورسكي.

خيول جودلفين جاهزة لمواجهة التحدي

«ند الشبا» ثيرف للسرعة

ينتظر أن يشهد الشوط الثالث «ند الشبا ثيرف للسرعة» لمسافة 1200 متر برعاية المغامرات العربية وقيمة جائزته 200 ألف دولار، تنافساً ساخناً مثيراً بين 15 خيلاً بعد انسحاب «آوت دو».

ويعتبر «ارتجال» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم من أبرز المرشحين للقب بقيادة جيم كرولي وإشراف علي الرايحي، إلى جانب «جنفل كات» لجودلفين بقيادة وليام بويك وإشراف شارلي أبلبي و«شيلونغ» لفريق بيرلي بقيادة باتريك كوسجريف وإشراف هلال العلوي، «ستيدي بيس» لجودلفين بقيادة هاري بنتلي وإشراف سعيد بن سرور، «توب سكور» لجودلفين بقيادة اويسن مورفي وإشراف سعيد بن سرور، «وسيم» لإسماعيل محمد بقيادة «بورتا مينتو» لمحمد خليفة البسطي بإشراف علي الرايحي، «رولاندروكس» لجيري ماكجلادري بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف جون ريان، «ذا جريب إسكيب» لإسطبل العفو بقيادة باتريك دوبس وإشراف حسين الديلامي، «شعلان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة ريتشارد مولن وإشراف جوبي سلفارتنام.

ويتطلع لانتزاع اللقب كل من: «بكارات» لجودلفين بقيادة جيمس دويل وإشراف شارلي أبلبي، «دبي» لجودلفين بقيادة بريث دويل وإشراف شارلي أبلبي، «دتش ماستربيس» لإسطبل رمضان بقيادة اندريا اتزيني وإشراف جابر رمضان، «هاي أون لايف» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم.

شوط «برج نهار»

يعتبر الشوط الرابع «برج نهار» لمسافة 1600 متر للفئة الثالثة برعاية عطلات الإمارات ومجموع جوائزه 200 ألف دولار، من بين أقوى الأشواط بمشاركة 13 خيلاً من أبرزها «هيفي ميتال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف سالم بن غدير، ويعتبر الأعلى تصنيفاً في الشوط 114، وينافسه «كيمبير» للشيخ راشد النعيمي بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون.

وأبرز المنافسين في الشوط «مساواة» لمالكه ماهر لطف الله بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف فوزي ناس، «سيكريت أميشن» لناصر عسكر بقيادة ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار، «دريم كاستلو» لجودلفين بقيادة باتريك كوسجريف وإشراف سعيد بن سرور.

«ديلي بوليتين» لمحمد خليفة البسطي بقيادة تاغ أوشي وإشراف علي الرايحي، ويأمل في الفوز باللقب كل من: «جودس سبيد» لعبدالله عبد العزيز الموسى بقيادة بيرنارد هيربي وإشراف نيل بروس، «غراي بريتين» لغراهام سميث بقيادة جيرالد موسى وإشراف جون ريان، «فانتاستك فور» لعبدالله عبد العزيز الموسى بقيادة جيمس دويك وإشراف نيل بروس، «درافتد» لمستى هولوفارم بقيادة سام هتشكوت وإشراف دوغ واتسون، «كلاسيك إمبرور» بقيادة اويسين مورفي، «روس» لمالكه ستال دومستاد بقيادة أدري دي فريز.

صراع مثير متوقع اليوم

شوط جبل حتا

يتوقع أن يشهد شوط «جبل حتا» لمسافة 1800 متر للفئة الأولى برعاية طيران الإمارات ومجموع جوائزه 300 ألف دولار، صراعاً شرساً بين 11 خيلاً قوياً يتصدرها «بروميسينغ رن» لجودلفين بقيادة هاري بنتلي وإشراف المدرب سعيد بن سرور. ويعتبر «فولكس وود» لجودلفين من بين أبرز المرشحين بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي، إلى جانب المرشح «بن بطل» لجودلفين بقيادة أويسين مورفي وإشراف المدرب سعيد بن سرور و«ويسكي بارون» بقيادة كولم دونوهو وإشراف كروفورد، «ليش لا» لجودلفين بقيادة باتريك كوسجريف وإشراف سعيد بن سرور، «بلير هاوس» لجودلفين بقيادة جيمس دويل وإشراف شارلي أبلبي، «اقتران» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة دين أونيل وإشراف علي الرايحي، «جنوبي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كرولي وإشراف مايك دي كوك، «أبوف ان بيوند» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة جيرالد موس وإشراف أحمد بن حرمش، «روديني» لعبدالله سعيد النابودة بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف أحمد بن حرمش «جي إم هوبكنس» لإسطبل رمضان بقيادة أندريا أتزيني وإشراف جابر رمضان.

«دبي مدينة الذهب» مسك الختام

يعد الشوط السابع والأخير بمثابة مسك الختام لسباقات الكرنفال «دبي مدينة الذهب» لمسافة 2410 أمتار برعاية سكاي كارغو ومجموع جوائزه 250 ألف دولار.ويتوقع أن يشهد هذا الشوط مفاجأة نظراً لتقارب مستويات الخيول المشاركة. ويعد «هوكبيل» لجودلفين من أبرز المرشحين بالشوط بقيادة وليام بويك وإشراف أبلبي وينافسه «بست سوليوشن» لجودلفين بقيادة كوسجريف وإشراف سعيد بن سرور إلى جانب «غولدستار» لجودلفين بقيادة جيم كرولي وإشراف سعيد بن سرور، إلى جانب «جانسون» للشيخ راشد بن حميد النعيمي بقيادة دي سوزا وإشراف الرايحي، «الهامي» لجودلفين بقيادة أويسن مورفي وإشراف سعيد بن سرور. «فرونتيرسمان» لجودلفين بقيادة دويل ، «كولد توذا بار» بقيادة ماكسيم غيون «نيولاندس» بقيادة مولن ، «ميموريال داي» لجودلفين بقيادة جيرالد موس ، «السهم» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم ، «غيلت كومبلكس» لجراهام كريستوفر ، «تريشوري نوتش» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم .

348 ألف درهم جوائز مالية في انتظار الجمهور

رصدت اللجنة المنظمة لسباقات مضمار ميدان 348 ألف درهم جوائز مالية قيمة للجمهور المشارك في مسابقات الترشيحات لسباق اليوم تفاصيلها كالتالي: الفائز بالجائزة الكبرى ومن يرشح 6 خيول فائزة في 6 أشواط ينال مبلغ 38 ألفاً و215 درهماً.

وينال من ينجح في ترشيح 5 خيول فائزة مبلغ 6 آلاف درهم فيما ينال من يرشح 4 خيول فائزة مبلغ 4 آلاف درهم.

وينال من ينجح في مسابقة الفئة المزدوجة المبكرة مبلغ 27 ألف درهم فيما يحصل الفائز في مسابقة الفئة المزدوجة الوسطى مبلغ 20 ألف درهم.

جمهور «ميدان» تنتظره جوائز مالية قيّمة

ويحصل الفائز في مسابقة الفئة المزدوجة الأخيرة مبلغ 55 ألف درهم.

وينال الفائز في مسابقة الأشواط الثلاثية بمبلغ 144 ألف درهم.

ويحصل الفائز في مسابقة الترضية للأشواط الثلاثية على مبلغ 4 آلاف درهم.

وتبلغ قيمة مسابقة السوبر فيكتا للشوط الخامس مبلغ 10 آلاف درهم، فيما تبلغ جائزة مسابقة السوبر هاي فايف للشوط الأخير مبلغ 40 ألف درهم.

الاشتراك في مسابقة الأشواط الستة «الجائزة الكبرى» مجاني وتوزع الاستمارات الخاصة بذلك عند بوابات الدخول وعلى المشارك القيام باختيار الخيول التي يتوقع فوزها بالمركز الأول في كل شوط مع فرصة الفوز بجوائز نقدية كل أمسية سباق.

توزع الاستمارات عند بوابات الدخول فقط حتى الساعة 6.40 مساء قبل 25 دقيقة من انطلاق الشوط الثاني بالبرنامج.

يجب تعبئة الاستمارات وإيداعها في الصناديق المخصصة بموعد أقصاه الساعة 6.50 مساء أي قبل 15 دقيقة من انطلاق الشوط الثاني.

أبرز الخيول العالمية تتنافس في ختام الكرنفال

ترشيحات البيان

الشوط الثاني: ماي كاتش

الشوط الثالث: جنفل كات

الشوط الرابع: هيفي ميتال

الشوط الخامس: بن بطل

الشوط السادس: ثندرسنو

الشوط السابع: هوكبيل

ترشيحات الخبراء

الشوط الثاني: كوميكاس

الشوط الثالث: ارتجال

الشوط الرابع: هيفي ميتال

الشوط الخامس: فولكسوود

الشوط السادس: ثندرسنو

الشوط السابع: هوكبيل

ترشيحات الملاك

الشوط الثاني: ماي كاتش

الشوط الثالث: جنفل كات

الشوط الرابع: هيفي ميتال

الشوط الخامس: ليش لا

الشوط السادس: نورث أميركا

الشوط السابع: كولد توذا بار





سعيد بن سرور:«ثندر سنو» لن يواجه مشكلة في 2000 متر

يسعى المدرب العالمي سعيد بن سرور لتحقيق فوزه رقم 12 بالجولة الثالثة من كأس آل مكتوم للتحدي للخيول المهجّنة برعاية طيران الإمارات، والتي سبق وأن فاز بها بعدد من الخيول النجوم التي ذهبت لاحقاً للفوز بكأس دبي العالمي وتشمل «دبي ملينيوم»، «ستريت كراي»، «إلكتروكيوشنست»، «أفريكان ستوري»، و«برينس بيشوب»، والتي يزدان بها سجله الناصع.

وسيدفع سعيد بن سرور بالمهر «ثندر سنو» و«تيم توك» خلال السباق. وعلّق سعيد بن سرور قائلاً: «ثندر سنو» يؤدي بصورة طيبة منذ فوزه بالجولة الثانية من كأس آل مكتوم للتحدي. هذا السباق يمثل خطوة أخرى متقدمة بالنسبة له لأنه سباق ج1 على الأرضية الرملية.

أعتقد أنه لن يواجه مشكلة في الارتقاء لمسافة الميل وربع الميل، لكنه سيواجه منافسين أشداء. تحدوني الآمال في أن يحقق نتيجة أخرى رائعة. وأضاف: نود أن نمنح "تيم توك" تجربة على الرمل، ونرى كيف سيتعامل معها، خاصة وأن تدريباته كانت جيدة.

جبل حتا

و يشارك "بن بطل" و"ليش لا" و"بروميسنغ رن" في الشوط الخامس سباق " جبل حتا" لمسافة 1800 متر على المضمار العشبي "جروب 1" برعاية "طيران الإمارات".

وصرّح سعيد بن سرور قائلاً: "بن بطل" يؤدي بشكل ممتاز في دبي، وكسب بسهولة كلتا مشاركتيه هذا العام، كما أن تدريباته كانت جيدة. المنافسة بسباق ج1 هي الخطوة التالية بالنسبة له وسوف يواجه نخبة مميزة من الخيول رفيعة المستوى. نتطلع لمشاركة أخرى مشرفة.

وأضاف: «ليش لا» ظل يؤدي بمستوى جيد خلال الكرنفال، حيث فاز بسهولة وأحرز المركز الثاني في مشاركته الماضية. إنه جواد صلب يؤدي التمارين بصورة طيبة في الإسطبل، ونود أن نتيح له فرصة المشاركة في سباق كبير.

وأضاف: «بروميسنغ رن» تبذل قصارى جهدها في سباقاتها. لقد هزمت الأمهار بسباق ج2 الراشدية في الموسم الماضي، وأتطلع لرؤية الكيفية التي ستؤدي بها هذا السباق بعد أن حققت انتصارين على بنات جنسها هذا الموسم.

دبي سيتي أوف غولد

كما سيدفع سعيد بن سرور بـ«بست سوليوشن»، «غولد ستار»، «إلهامي»، و«ميموريال داي» في الشوط السابع سباق «دبي سيتي أوف غولد» لمسافة 2410 أمتار «جروب 2» على المسار العشبي برعاية الإمارات للشحن الجوي.

وعلّق المدرب قائلاً: «بست سوليوشن» فاز بسهولة على نفس الأرضية والمسافة في مشاركته الماضي ويؤدي بمستوى جيد هنا في دبي. آمل أن يقدم عرضاً تنافسياً آخر رائعاً.

وأضاف: «ميل ونصف الميل مسافة رائعة بالنسبة للمهر "غولد ستار" الذي يستحق أن ينال فرصة المشاركة في سباق كبير، بينما كان "إلهامي" بحاجة للسباق المرة الماضية وقد تحسن مستواه عقب تلك المشاركة.

وقال: "ميموريال داي" يؤدي التمارين الصباحية بصورة طيبة، لكنه لا يظهر بنفس المستوى في ميدان السباق. لقد خيب الآمال في مشاركاته حتى الآن ونأمل أن يجلب مستواه في التمارين إلى ميدان السباق.

مهب الشمال

ويشارك "دبي وان" في الشوط الثاني سباق "مهب الشمال" لمسافة 1200 متر برعاية "الإمارات سكاي واردز". وقال سعيد بن سرور: شعرنا بخيبة أمل من «دبي وان» في دبي حتى الآن، ولكن هذه المسافة المناسبة لها، وسنعطيها الفرصة في سباق من الفئة الثالثة. كما يشارك «دريم كاسيل» في الشوط الرابع بطولة «برج النهار» لمسافة 1600 متر وبرعاية «الإمارات للعطلات». وقال بن سرور: نود رؤية كيفية تعامل «دريم كاسيل» مع الرمل، ولكن يبدو هذا السباق صعباً للغاية على الجواد.

شارلي أبلبي:نتمنى أن يظهر «بوينتون» بمستوى مشرّف

يسعى مدرب جودلفين شارلي أبلبي، إلى مواصلة مسيرة الانتصارات، خلال أمسية «السوبر ساترداي».

وسيدفع شارلي أبلبي، بـ «بوينتون» في سباق الجولة الثالثة كأس آل مكتوم للتحدي للخيول المهجنة لمسافة 2000 متر، برعاية «طيران الإمارات».

وقال شارلي أبلبي: سررت كثيراً برؤية «بونيتون» يكسب في تجربته الأولى على الأرضية الرملية المرة الماضية، بالرغم من أن هذا السباق، يمثل نقلة نوعية كبرى بالنسبة له، وسينطلق من الحارة البعيدة غير الملائمة رقم 11.

وأضاف: «لقد عاد من مشاركته الماضية بحالة جيدة، ونحن نتطلع للارتقاء به للمنافسة على مسافة أطول، نشعر بأنها ستكون في حدود قدراته». «نأمل بأن يتمكن من تقديم أداء قوي، يؤهله للمنافسة في أمسية كأس دبي العالمي».

جبل حتا

وسيشارك كلا من «فوكسوود»، «بلير هاوس» في الشوط الخامس «بطولة جبل حتا» لمسافة 1800 متر على المضمار العشبي برعاية «طيران الإمارات». وقال شارلي أبلبي: «سعدنا كثيراً بالفوز الذي حققه «فوكسوود» بسباق دبي ملينيوم ستيكس، وقد عاد من ذلك السباق بحالة جيدة».

«إنه جواد متمرس، ولا يمكن الاستهانة بمستواه في ميدان، طبيعة المضمار وأسلوب السباقات ملائمان له، ويبدو أنه يزدهر كثيراً ويتطور في هنا في دبي».

«لقد نال حارة جيدة هي الثانية، وإذا استطاع الظهور بنفس المستوى الذي قدمه في عودته الموسمية، سيكون منافساً قوياً على اللقب».

وقال: «بلير هاوس» يحتاج لتحسين مستواه استناداً إلى التصنيفات، لكنه قدّم ثلاثة عروض باهرة في الكرنفال، وقد أعجبت كثيراً بفوزه الأخير.

«سيحتاج إلى أن يحالفه الحظ في هذا السباق، وهو يتمتع بمقومات مماثلة للجواد»فوكسوود«، عندما خاض السباق في العام الماضي».

دبي سيتي أوف غولد

وسيدفع شارلي أبلبي بكل من «هوكبيل» و«فرونتيرسمان» في الشوط السابع «بطولة دبي سيتي أوف غولد» لمسافة 2410 أمتار، على المضمار العشبي، برعاية «الإمارات للشحن الجوي».

وقال شارلي أبلبي: «هوكبيل» من خيرة الخيول الأكبر سناً لدينا، وإن استعداداته جرت على نحو جيد. كونه سينطلق من الحارة البعيدة رقم 11، ربما لا يكون مثالياً، لكنه الجواد الأرفع مستوى في السباق، وإن كافة الظروف المحيطة بالسباق ملائمة له تماماً.

«المشاركة على مسافة أقصر، تبلغ ميلاً ونصف الميل، ستكون ملائمة لرفيقه «فرونتيرسمان»، وسيكون منافساً يعتد به إذا استطاع إعادة إنتاج مستواه في كرونيشن كب.

لقد وصل إلى دبي متأخراً عن بقية الخيول، وظل يتدرب بصورة طيبة منذ وصوله، ونحن سعداء بحالته وبمستواه.

مهب الشمال

كما سيشارك «كوميكاس» في الشوط الثاني «بطولة مهب الشمال» لمسافة 1200 متر، برعاية «الإمارات سكاي واردز».

وقال شارلي أبلبي: «أظهر «كوميكاس» مستوى رائعاً على الرمل في ميدان، ويتجه إلى هذا السباق في جاهزية طيبة، ويفترض أن تكون حظوظه كبيرة، بناء على ما أظهر من أداء في هذا العام حتى الآن».