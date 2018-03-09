منافسات تنشيطية في قفز الحواجز

يقيم اتحاد الإمارات للفروسية، بعد ظهر اليوم، منافسات تنشيطية لقفز الحواجز، مخصصة لمشاركة الفرسان من فئات الأساس على الميدان الرملي بمنتجع الفرسان الرياضي الدولي، في العاصمة أبوظبي، ووجهت المنافسات جميعها لفرسان فئات الأساس في رياضة القفز، وتشمل فئة الفرسان الأطفال والمبتدئين، والفرسان أصحاب خيول القفز الصغيرة عمر (4 ـ 5) سنوات، وتأتي المنافسات، لتنشيط الأداء الميداني والتنافسي لدى الفرسان والخيول التي يشاركون معها، وذلك لتلافي آثار حالة البيات التي توقفت عندها حركة دورة المشاركة الميدانية لعدد من فرسان الفئات الصغرى، خلال فترة البطولات الدولية لقفز الحواجز، التي شهدتها أندية ومراكز الفروسية بالإمارات في الموسم الحالي، خلال الفترة الممتدة من آخر ديسمبر وحتى الأسبوع الأول من شهر مارس الحالي.

شروط المشاركة

وبالرغم من أن عدداً من بطولات القفز الدولية في السنوات الأخيرة، أصبحت تتضمن منافسات دولية لبعض الفئات الصغرى، التي تشكل قاعدة أساس مستقبل رياضة القفز، إلا أن الغالبية تبقى خارج دورة المشاركات الدولية، لعدم جاهزية الفرسان وخيولهم، أو لعدم إيفاء الفرسان بكافة شروط المشاركة فيها. وتتألف منافسات القفز اليوم بمنتجع الفرسان الرياضي، من خمسة أشواط، تبدأ بشوط تدريبي، وتليه بالتتابع بقية الأشواط، بمواصفات الجولة الواحدة، وبتصاميم وارتفاعات تتراوح بين (80 ـ 90) سم للفرسان المبتدئين، و(100 ـ 115) سم للفرسان الأطفال، ولمشاركة خيول القفز عمر (4 ـ 5) سنوات. يتابع أداء الفرسان ويشرف على المنافسات، ممثل اتحاد الفروسية، حسام زميت، ويترأس لجنة التحكيم، أحمد الشامسي، وتصميم المسلك ينفذه الدولي علي مهاجر.