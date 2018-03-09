71 خيلاً في «سباق الصفوح» بجبل علي اليوم

تتواصل سباقات مضمار جبل علي، اليوم، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي للمضمار العائلي الذي يشهد السباق قبل الأخير للموسم الحالي «العاشر»، تحت اسم «سباق الصفوح»، بمشاركة 71 خيلاً في الأشواط الستة، بواقع 11 خيلاً في الشوط الأول، فيما يشارك 15 خيلاً في الشوط الثاني، و6 خيول في الشوط الثالث، و10 في الرابع، و14 خيلاً في الخامس، ومثلها في الشوط السادس.

ويعتبر الشوط الثالث (الرئيس)، وخصص للخيول تصنيف «85 -94» لمسافة 1800 متر تكافؤ، برعاية «شادويل فارم» بمشاركة 6 خيول فقط هي «ستورم بيلت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تحت إشراف المدرب دووغ واتسون، وقيادة الفارس باتريك دوبس، و«مُدرَب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، تحت إشراف المدرب إروين شاربي وبقيادة الفارس جيم كراولي، و«جود تريب» لمحمد خليفة البسطي تحت إشراف المدرب علي راشد الرايحي وبقيادة الفارس تاغ أوشي، و«إنتركونكشن» لماجد علي المرزوقي تحت إشراف المدرب سالم بن غدير وقيادة الفارس زافير زياني، و«راوند تو» لنقابة بورسلي للسباقات بإشراف راشد بورسلي وبقيادة الفارس جيرالد أفرانش و«إنتربريت» الذي يقوده الفارس أنطونيو فريزو.

وسبق «جود تريب» الفوز في ميدان على نفس المسافة، وفاز أيضاً على مسافة الميل الموسم الماضي في جبل علي، بينما فاز «إنتركونيكشن» في جبل علي على ذات المسافة، لكنه تأخر في آخر مشاركة في سباق جبل علي ستيكس الذي توّج به رفيقه في الإسطبل «منتسرات» الغائب عن هذا السباق، ويسعى «ستورم بيلت» للعودة إلى الصدارة عبر هذا السباق بعد غياب عن مضمار جبل علي امتد لأكثر من 4 سنوات.

الشوط الأول

يشارك فيه 11 خيلاً لمسافة 1800 متر أيضاً برعاية «بنك دبي التجاري» ويعود «جافروش» العائد لفريق البيت متوحد، بإشراف المدرب مصبح المهيري وقيادة الفارس فرناندو جارا لمضمار جبل علي بعد تجربة غير موفقة في ميدان الأسبوع الماضي، حل فيها متأخراً بعد انتصارين متتاليين في جبل علي، لكن الأمور تبدو صعبة أمام طموحات «جافروش»، حيث يشارك معه اثنان من أقوى منافسيه خلال انتصاراته السابقة هما «فلاشي سنابر» لحمد راشد بن غدير وبإشراف المدرب سالم بن غدير وقيادة الفارس زافير زياني، و«أو كوور» العائد لتتش جولد للسباقات تحت إشراف المدرب ساتيش سيمار وقيادة ريتشارد مولن، فالأول كان وصيفاً 4 مرات هذا الموسم، لذلك يتوقع أن يرمي بكل ثقله لتحقيق فوزه الأول بالدولة قبل انتهاء الموسم، أما الثاني فحقق الفوز في جبل علي في أول مشاركة له بالدولة، ثم كان وصيفاً أيضاً في آخر مشاركتين له. ومن الخيول القوية المنافسة «البارز» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم تحت إشراف المدرب أحمد بن حرمش وقيادة جيم كراولي، و«أليكو» لفريق البيت متوحد تحت إشراف إروين شاربي وبقيادة أنطونيو فريزو و«أريديتي» لنقابة بورسلي للسباقات بإشراف راشد بورسلي وقيادة جيرالد أفرانش.

الشوط الثاني

تبلغ مسافة هذا الشوط 1400 متر برعاية «خدمات النقل المدرسي»، ويشهد مشاركة 15 خيلاً ويدفع عميد المدربين علي الرايحي باثنين من الخيول القوية بحثاً عن اللقب، وهما «شيركس فيرو» بقيادة تاغ أوشي و«نجم سهيل» بقيادة سعيد المزروعي، وكلاهما يحمل أثقل الأوزان، لكن الأخير يملك أفضلية السماح الممنوح لفارسه، لكن «أنتولد سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف سالم بن غدير وقيادة زافير زياني، يشكل خطورة كبيرة، فهو أيضاً يبحث عن العودة للانتصارات وسبق أن تفوق على «نجم سهيل»، وربما تأتي الخطورة من «إيجلو» لمحمد خليفة البسطي بإشراف دووغ واتسون وقيادة باتريك دوبس فهو فائز بذات المسافة في جبل علي، ومن الخيول المتحدية «رعود» لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف ساتيش سيمار وقيادة ريتشارد مولن، و«سينكوبشن» لمحمد خليفة البسطي بإشراف مايك ديوك وقيادة هيتشكوت.

الشوط الرابع

تبلغ مسافته 1400 متر برعاية «الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين» ويشهد مشاركة 10 خيول، ويسعى «جالسبيرغ» لفريق البيت متوحد تحت إشراف ساتيش سيمار وبقيادة ريتشارد مولن للعودة سريعاً للصدارة بعد تأخره المفاجئ بمضمار ميدان الأسبوع الماضي، وقدم «جالسبيرغ» مستوى رائعاً هذا الموسم وتأخره في ميدان يعتبر الأسوأ له هذا الموسم الذي كان فيه وصيفاً 3 مرات وثالثاً مرة قبل أن يحقق فوزين متتاليين، وينافسه بقوة «دينزل لان» لمحمد خليفة البسطي تحت إشراف دووغ واتسون وقيادة هيتشكوت و«أنديسكريبابل»، للبسطي بإشراف واتسون أيضاً وقيادة باتريك دوبس وتشتعل المنافسة بوجود «صحافي» و«شي شي» والاثنان لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ويشرف عليهما مصبح المهيري ويقود الأول دين أونيل فيما يقود الثاني هاري بنتلي وهناك «سلفادوري» لنقابة بورسلي بإشراف راشد بورسلي وقيادة جيرالد أفرانش، و«آبف نورمال» لناصر عسكر بإشراف ساتيش سيمار وقيادة أنطونيو فريزو.

الشوط الخامس

يقام الشوط الخامس برعاية «إس آي إس يو كيه» بمشاركة 14 خيلاً تتنافس لمسافة 1200 متر تكافؤ، وتتميز معظم خيول هذا الشوط بتقارب المستوى، لكن ذلك لا يمنع أن هناك من يملك حظوظاً أكبر مثل «كويس» لنقابة الرحومي للسباقات بإشراف المدرب هلال العلوي وقيادة كوسجراف، و«سترونج كمستري» لخليفة مطر النيادي الذي يشرف عليه أيضاً ويقوده برناردو بينيرو، وكلاهما فائز في مضمار جبل علي وحققا نتائج طيبة، ولا يمكن تجاهل «لوريس» لسعيد مصبح المهيري بإشراف مصبح المهيري وقيادة هيتشكوت، فهو أيضا فائز في جبل علي من قبل، وبنفس الحظوظ يدخل منافساً بقوة «راكونتيور» لمصعب الريس بإشراف عمر دراج وقيادة زافير زياني، وربما تأتي المفاجأة من «الراصد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، تحت إشراف علي الرايحي وبقيادة جيم كراولي، فهو فائز في مضمار أبوظبي ووصيف في جبل علي للجواد «كويس» في آخر مشاركة، ويشكل خطورة أيضاً في هذا الشوط «مورايفيلد» لنقابة بورسلي للسباقات بإشراف راشد بورسلي وقيادة أفرانش.

شوط الختام

ويختتم السباق للمبتدئة لمسافة 1200 متر بمشاركة 14 خيلاً وبرعاية مضمار روما كابانيللي، ويدفع المدرب ساتيش سيمار بأربعة خيول قوية يبرز منها «لافسبين» لمحمد خليل أحمد بقيادة فارس الإسطبل الأول ريتشارد مولن، و«ليبيان بيس» لعائلة أبوشكيوت ويقوده سام هيتشكوت، كما يدفع المدرب راشد بورسلي أيضاً بالثنائي «عطا الله» بقيادة جيرالد أفرانش و«مدجج» بقيادة جوران ميستوفيك، فالأول كان وصيفاً في جبل علي قبل أن يتأخر في مشاركته الأخيرة بميدان، ومن الخيول القوية «هيوكليبوك» بإشراف أحمد بن حرمش وقيادة هاري بنتلي، و«قادرية» لنقابة الرحومي للسباقات بإشراف هلال العلوي وقيادة كوسجراف الذي حل وصيفاً في آخر مشاركتين في مضمار جبل علي.

ترشيحات «البيان»

الشوط الأول: تريدس مان

الشوط الثاني: إيجلو

الشوط الثالث: جود تريب

الشوط الرابع: سلفادوري

الشوط الخامس: فاست إناف

الشوط السادس: قادرية

ترشيحات الخبراء

الشوط الأول: أو كوور

الشوط الثاني: نجم سهيل

الشوط الثالث: بيلت

الشوط الرابع: جالسبيرغ

الشوط الخامس: مُنشد

الشوط السادس: عطا الله

ترشيحات الملاك

الشوط الأول: آريديتي

الشوط الثاني: شيركس فاروه

الشوط الثالث: مُدرَب

الشوط الرابع: مجيب

الشوط الخامس: أجود

الشوط السادس: الأبيض





مكافأة

نصف مليون درهم جوائز

تصل الجوائز النقدية للخيول الفائزة 495 ألف درهم وهي 85 ألف درهم للشوط الأول بنك دبي التجاري و70 ألفاً للثاني خدمات النقل المدرسي و100 ألف للشوط الرئيس شادويل فارم و95 ألفاً للشوط الرابع «اسكانا» و80 ألفاً للخامس «إس آي إس» و65 ألفاً للشوط الختامي مضمار كابانيللي.دبي - البيان الرياضي

تشجيع

130 هدية وسيارة للجمهور

تم رصد 130 هدية للجماهير يتم السحب عليها بدءاً من الساعة 12 ظهراً، بواسطة كوبونات مجانية توزع عند بوابات الدخول التي ستفتح ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً، مقدمة من الشركات المساندة لسباقات الخيل، كما سيتم إجراء القرعة على سيارة «شيري أريزو -3» بعد نهاية الشوط السادس، إضافة للسحب على 10 جوائز قيمة كل منها 400 درهم.دبي - البيان الرياضي

تحفيز

77 ألفاً و500 درهم للترشيحات

جمهور كبير في المضمار العائلي يتسابق في الترشيحات | البيان

يصل إجمالي الجوائز النقدية إلى 77 ألفاً و500 درهم، منها جائزة الترشيحات، و20 ألف درهم مسابقة الأشواط، و10 الآف درهم مسابقة قناة دبي ريسينغ، ومبلغ 37 ألفاً و500 درهم للترشيحات الصحيحة، والفوز بالعلامة الكاملة 6 من 6 مجموع جائزته 10 آلاف درهم، أما جائزة الترشيح الصحيح للشوط الرئيسي فهي 5 آلاف درهم.دبي - البيان الرياضي

شريف الحلواني: هدفنا الأساسي استمتاع الجمهور

أعدت إدارة مضمار جبل علي تسهيلات كبيرة وجوائز تشجيعية كثيرة ومتنوعة للجمهور عملاً بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي للمضمار، حيث أكد المهندس شريف الحلواني مدير المضمار أن اللجنة المنظمة تولي أهمية خاصة لجميع السباقات التي تقام في «المضمار» الأصفر المتفرد بطبيعته الساحرة، وشخصيته المميزة في إقامة السباقات خلال العطلة الأسبوعية.

منطقة استعراض الخيول «البدوك» في مضمار جبل علي | البيان

وحرصاً من سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، على إتاحة الفرصة للجماهير من مواطنين ومقيمين وأفراد عائلاتهم لحضور هذه السباقات والاستمتاع بأحداثها المثيرة، وقضاء أوقات سعيدة في جانب آخر من المدينة الناهضة التي امتد بها العمران حتى أصبح المضمار العائلي جزءاً لا يتجزأ من ربوعها وضواحيها العامرة بالحركة والنشاط، وضعت اللجنة كافة التسهيلات للجمهور.

وقال الحلواني، إن سباقات الخيل كرياضة شعبية وجماهيرية ذات أبعاد حضارية وتراثية، تجد كل الدعم والمتابعة من أصحاب السمو الشيوخ والمسؤولين على أعلى المستويات، ما يحتم علينا كإدارات للمضامير أن نوليها ما تستحق من اهتمام ورعاية، وبناء عليه فإن مضمار جبل علي وبالتعاون مع جميع الرعاة والمساهمين وشركاء النجاح أكملوا كافة الترتيبات لإخراج سباق الصفوح عاشر سباقات الموسم، بالشكل المميز المعروف عنه مضمار جبل علي وأعلن الحلواني، أن المضمار سيوفر مجموعة متكاملة من الخدمات والمرافق والتسهيلات الرائعة فضلاً عن الهدايا والجوائز القيمة والسحوبات المتنوعة.

ورحب الحلواني بالمشاركة السنوية المعتادة لمضمار كابانيللي ضمن التوأمة والعلاقة التاريخية التي تربط المضمار الإيطالي العريق بمضمار جبل علي.

وقدم الشكر كذلك لجماهير المضمار العائلي التي لم تتوان عن الحضور ومتابعة السباقات للاستمتاع بما يقدم في جميع الفعاليات، وتمنى لهم الاستمتاع في «سباق الصفوح» وتوجه بالشكر إلى جميع الشركات المشاركة في دعم السباقات ورعايتها.