ثلاثي «جودلفين»: مستعدون لـ«السوبر ساترداي»

عبّر ثلاثي فرسان جودلفين، وليام بويك، جيمس دويل، ومايكل بارزالونا، عن سعادتهم البالغة في المشاركة بفعالية «تحدي الفرسان»، التي نظمها جودلفين في محل أندر أرمر بدبي مول أمس.

وتحدث الثلاثي عن تطلعاتهم لأمسية «السوبر ساترداي»، التي ستقام بعد غد، وصولاً إلى الأمسية المنتظرة، ليلة كأس دبي العالمي 31 مارس الجاري.

منافسة

وأكد الفارس وليام بويك، استعداده القوي لخوض غمار أمسية «السوبر ساترداي»، حيث سيشارك في سباق «دبي سيتي أوف غولد»، على صهوة «هوكبيل»، وسباق «جبل حتا» على صهوة «فوكسوود»، وسباق «مهب الشمال» على صهوة «كوميكاس»، وسباق «البستكية» عبر «مسار»، وسباق «ند الشبا تيرف» عبر «جنغل كات»، والجولة الثالثة لكأس آل مكتوم للتحدي عبر «بوينتون».

وأضاف وليام بويك، أن لأمسية «السوبر ساترداي» مذاق خاص، حيث تكون المنافسة شديدة مع كافة الخيول المشاركة، وفرصة لمعرفة مدى استعدادنا لأمسية كأس دبي العالمي، وأشواطها القوية يوم 31 من الشهر الجاري.

ومن جانبه، أبدى الفارس جيمس دويل، حماسه الشديد للمشاركة في «السوبر ساترداي»، حيث سيشارك الفارس في سباق «ند الشبا تيرف»، عبر «بكارات»، وسباق «جبل حتا» عبر «بلير هاوس»، وسباق «دبي سيتي أوف غولد» عبر «فرونتيرسمان».

وأضاف جيمس دويل، نحن في «جودلفين»، نتطلع خلال أمسية السبت، إلى تحقيق النتائج الكبيرة، وتقديم كل ما لدينا لإسعاد محبي الإسطبل الأزرق. وقال جيمس دويل، إن عقب «السوبر ساترداي»، ستكون الأنظار كلها متجهة نحو كأس دبي العالمي، التي نتمنى أن تواصل فيها خيول جودلفين تحقيق النتائج القوية، التي تحققت خلال الكرنفال.

نتائج

ومن جانبه، أكد الفارس مايكل بارزالونا، تطلعه إلى «السوبر ساترداي»، حيث سيمثل الإسطبل الأزرق في سباق «البستكية»، عبر «لاست فوياج». وأضاف بارزالونا، أن «السوبر ساترداي»، دائماً ما تشهد الكثير من الإثارة والقوة، والجميع في «جودلفين»، يتطلعون إلى الخروج بنتائج مميزة، استعداد لكأس دبي العالمي.