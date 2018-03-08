«جودلفين» تكشف عن فعالية تحدي الفرسان

أطلقت «جودلفين» تحدي الفرسان في متجر أندر أرمر في دبي مول، لتتيح للزوار، فرصة الفوز بتذاكر مجانية لحضور سباق السوبر ساترداي، الذي يقام السبت 10 مارس في مضمار ميدان في دبي.

وللمشاركة في التحدي والحصول على فرصة للفوز، ينبغي على اللاعبين إحراز مراتب متقدمة، من خلال تسجيل الوقت الأسرع في سباق الخيول الافتراضي، وذلك بعد شراء أحد المنتجات من مجموعة «جودلفين»، أو أحد المنتجات التي تحمل شعار «جودلفين» من «أندر أرمر».

وسيتسنى للفائز بالمسابقة، اصطحاب شخص آخر لقضاء يوم حافل بالإثارة في مطعم «وينرز سيركل» الشهير، الذي يعد من أفضل المواقع في مدرج مضمار ميدان، حيث سيستمتعان بإطلالات بانورامية مذهلة على سباقات الخيول.

حضور

وشهدت الفعالية، حضور فرسان «جودلفين»، وليام بويك، وجيمس دويل ومايكل بارزالونا، الذين قاموا بتقديم النصائح والإرشادات للمعجبين، من خلال مشاركتهم بتحدي الفرسان، الأمر الذي أسعد الحضور، وجذب الكثير من الناس إلى الفعالية.

وفي هذا الصدد، علق بوبي بريتين مدير التسويق وشؤون الشراكة في «جودلفين»، قائلاً: «يغمرنا السرور في «جودلفين»، لإقامة تحدي الفرسان في متجر «أندر أرمر» في دبي مول، استكمالاً لمسيرة تعاوننا المثمرة في الإمارات العربية المتحدة.

لقد تعلمنا من مؤسس «جودلفين»، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن رياضة الفروسية، هي عبارة عن تحقيق التفوق والامتياز، وتقدير مشاعر الفرح والسرور، التي تصاحب هذا التفوق. وكان تحدياً مفعماً بالطاقة ومهارات الفروسية، التي غمرت الحضور بالكثير من هذه المشاعر.

ونحن نتطلع قدماً إلى رؤية المزيد من المهارات والتفوق على حلبة السباق في مضمار ميدان يوم السبت، وكذلك في كأس دبي العالمي، الذي سيقام بعد ثلاثة أسابيع».

مستويات

بدوره، قال لي ديفون نائب رئيس «أندر أرمر ميدل إيست»، مؤكداً: «إنه لمن دواعي سرورنا وفخرنا في «أندر أرمر»، أن نتعاون من جديد مع «جودلفين»، ونحن ملتزمون بشعارنا «رفع مستوى الرياضيين من خلال الشغف، والتصميم، والسعي الدائم نحو الابتكار».

وندرك الجهود ومستوى التدريبات التي يقوم بها كل واحد من هؤلاء الفرسان، ليصل إلى أعلى مستويات المهارة واللياقة البدنية، ونثق أن التفاني والتركيز الذي يبديه هؤلاء الفرسان، سيلقى أكبر ترحيب من «أندر أرمر»، هنا في متجرنا في دبي مول».

وتجدر الإشارة إلى أن آخر موعد للفوز بتذاكر كبار الشخصيات لكرنفال يوم السبت، يوم الجمعة 9 مارس الساعة 8 مساءً. وستستمر فعالية تحدي الفرسان من «جودلفين»، في متجر «أندر أرمر» في دبي مول، حتى يوم السبت 10 مارس.