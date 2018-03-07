«الصفوح» عاشر سباقات موسم جبل علي الجمعة

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي لمضمار جبل علي، أعلنت اللجنة المنظمة لسباقات «المضمار الأصفر» تفاصيل السباق العاشر الذي يقام يوم الجمعة المقبل تحت اسم «سباق الصفوح» بمجموع جوائز 495 ألف درهم، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة نهار أمس بقاعة المؤتمرات في مضمار جبل علي، بحضور ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم والمهندس شريف الحلواني نائب مدير عام مكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مدير المضمار وياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل وممثلي الرعاة ماهر المرزوقي ممثل بنك دبي التجاري وعبدالحليم برقاوي من الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين «اسكانا» واليو بوتاسو ممثل مضمار كابانيللي وجوي فان من خدمات النقل المدرسي، ويشهد «سباق الصفوح» 6 أشواط من بينها الشوط الرئيس «الثالث».

«شادويل فارم»

وتحدث في بداية المؤتمر ميرزا الصايغ ممثلاً عن «شادويل فارم» راعي الشوط الرئيس، حيث رفع أسمى كلمات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم على اهتمام ورعاية سموه للمضمار العائلي، وأعرب عن فخرهم باستمرار تواجد اسطبلات «شادويل» بشكل دائم في المضمار وفي سباق الجمعة المقبلة على وجه الخصوص ضمن رعاة السباق.

وكشف الصايغ عن الاستعدادات للمهرجان السنوي لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في مضمار نيوبري هذا العام حيث تقرر له يوم 31 يوليو المقبل، وقال إن الترتيبات بدأت مبكراً بإشراف اللجنة الخاصة للمهرجان بقيادة عبدالله الأنصاري ومحمد طه ومسعود محمد، مشيراً إلى حرص اللجنة على دعوة أكبر عدد من ممثلي أجهزة الإعلام لتغطية الحدث الذي يجد اهتماماً خاصاً من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، وخاصة أن خيول سموه في أيرلندا وفرنسا سيكون لها تواجد معتبر في المهرجان.

وأوضح الصايغ أن هناك ترتيبات خاصة للمؤتمر الصحفي الذي يسبق المهرجان بثلاثة أيام حيث يتزامن مع إقامة أحد السباقات الكبيرة في مضمار نيوبري وسيكون المؤتمر فرصة مناسبة لمتابعة هذا السباق، مشيراً إلى احتمال مشاركة بعض خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في هذا السباق بالتنسيق مع مكتب سموه في بريطانيا.

كما تحدث الصايغ عن التوأمة بين مضمار جبل علي ومضمار كابانيللي الإيطالي العريق، وقال إن مضمار كابانيللي صنع فرصة للتعريف عن قرب بدولة الإمارات في إيطاليا، مشيراً إلى أن التوأمة أثمرت عن إقامة «يوم دبي» الخاص في المضمار الإيطالي العريق منذ سنوات، موضحاً أن مهرجان هذا العام تم التنسيق فيه مع مضمار كابانيللي ليكون قبل أسبوعين من شهر رمضان الكريم وتحديداً يوم 29 أبريل المقبل، وتوقع نجاحاً كبيراً له.

رعاة

كما تحدث ماهر المرزوقي من بنك دبي التجاري، معرباً عن سعادتهم بالتواجد ضمن رعاة السباق العاشر في الموسم، وقال إن ارتباط البنك بمضمار جبل علي بدأ منذ سنوات ضمن الاهتمام بدعم ورعاية الرياضة عموماً والفروسية على وجه الخصوص، وقدم الشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم واللجنة المنظمة في مضمار جبل علي على إتاحتهم الفرصة لبنك دبي التجاري ليكون بين شركاء المضمار في رعاية السباقات.

ونقل عبدالحليم برقاوي ممثل «اسكانا» تحيات الشيخ بطي بن جمعة آل مكتوم رئيس مجلس الإدارة وقال إن مشاركة الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين «اسكانا» واجب وطني وضرورة من أجل رفعة وتقدم الفروسية عموماً متمنياً استمتاع جمهور المضمار العائلي بسباق مثير كما جرت العادة في المضمار الذي يستقطب نوعية مميزة من جمهور العائلات، مؤكداً استمرار الشركة في التواجد الموسم المقبل، كما قدم الشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي لمضمار جبل علي وللجنة المنظمة بقيادة المهندس شريف الحلواني.

مضمار كابانيللي

وتحدث اليو بوتاسو ممثل مضمار كابانيللي مقدماً الشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي للمضمار، وإلى اللجنة المنظمة بقيادة المهندس شريف الحلواني وإلى ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، مشيراً للعلاقة الوطيدة التي تربط مضمار كابانيللي بمضمار جبل علي والتي ترسخت بتنظيم «يوم دبي» في إيطاليا كل عام منذ 6 سنوات من خلال مهرجان حاشد، وقال إن الأجواء في مضمار جبل علي أكثر من رائعة بفضل التنظيم والاهتمام الذي تجده السباقات.

وجدد جوي فان ممثل «خدمات النقل المدرسي» الشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم مؤسس مضمار جبل علي، مشيراً إلى أن المضمار حقق نجاحات ملموسة على مدار 26 عاماً، وقدم الشكر للمهندس شريف الحلواني على إتاحته الفرصة للشركة للمشاركة هذا الموسم في رعاية أشواط السباقات.

71 خيلاً تشارك في السباق

قدم ياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل شرحاً تفصيلياً لسباق «الصفوح» الجمعة المقبل حيث أوضح تسجيل 88 خيلاً تم اعتماد 71 منها للمشاركة في الأشواط الستة، وقال: إن الشوط الأول يشهد مشاركة 11 خيلاً فيما تشارك 15 خيلاً في الشوط الثاني و6 خيول في الشوط الثالث و10 في الربع و14 خيلاً في الخامس ومثلها في الشوط السادس.

وأوضح مبروك أن المفاجآت التي حدثت في النتائج هذا الموسم بمضمار جبل علي ليست مفاجآت بالمعنى الواضح، لكون الخيول الفائزة تعودت على مضامير مشابهة لجبل علي مثل مضمار نيوماركت في إنجلترا. وقال: إن معظم الخيول الفائزة التي حضرت من الخارج اعتادت على المشاركة في أرضيات مشابهة مما أسهم في تعودها بشكل سريع على أرضية المضمار العائلي.

البسطي وبن غدير ودوبس في الصدارة

احتفظ محمد خليفة البسطي بصدارة قائمة الملاك بحصوله على 6 انتصارات وهو نفس عدد الانتصارات التي حققتها خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وخيول فريق بيرلي مع تفوق البسطي بأفضلية المركز الثاني، وبنفس المستوى يتصدر باتريك دوبس قائمة الفرسان بأفضلية المركز الثاني أمام منافسه المباشر باتريك كوسجراف ولكل منهما 9 انتصارات ويأتي بعدهما رويستون فرنش الذي حقق الفوز 7 مرات. وفي قائمة المدربين يقف سالم بن غدير على رأس القائمة بحصوله على 10 انتصارات بفارق فوز واحد عن منافسه دووغ واتسون وهلال العلوي.

وفي بطولة المدربين والفرسان للسباق التاسع يتصدر سالم بن غدير قائمة المدربين وتاغ اوشي قائمة الفرسان وسيتم تكريمهما يوم الجمعة المقبل.