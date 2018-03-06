«منتزه» لحمدان بن راشد بطل كأس رئيس الدولة

تُوّج «منتزه» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، بلقب بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لمسافة 1400 متر في الشوط الرابع من الحفل الثاني عشر، الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية بمضماره أول من أمس والمكون من 7 أشواط، فيما فاز «رماس» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بلقب الشوط الثالث من سباق بطولة واحة ايوا لمسافة 1400 متر، وحققت خيول خالد خليفة النابودة ثلاثية في الحفل بفوزها في الأشواط الثاني والسادس والسابع، وتميز الحفل بقوة التنافس وجودة الخيول المشاركة.

تتويج

في بداية الحفل توج المهر «جاب برهان» البالغ عمره 4 سنوات، للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم بلقب الشوط الأول على لقب سباق غنتوت للمبتدئات لمسافة 1400 متر الذي شهد منافسة 16 خيلاً على جوائز مالية بقيمة 80 ألف درهم، وتمكن جاب برهان من قطع المسافة في زمن قدره 1:32:22 دقيقة.

وفي الشوط الثاني على لقب سباق بينونه لمسافة 1400 متر، الذي شارك فيه 13 خيلاً بعد انسحاب 3 خيول، تمكن الجواد «إيه إف الألمع» لخالد خليفة النابودة من حسم اللقب قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 1:31:29 دقيقة.

كما توج «رماس» لياس لإدارة سباقات الخيل التابعة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بلقب سباق واحة ايوا في الشوط الثالث من الحفل، والذي شارك فيه 16 خيلا وبلغت قيمة جوائزه المالية 300 ألف درهم، ونجح «رماس» في قطع مسافة السباق 1400 متر في زمن قدره 1:30:70 دقيقة.

وفي الشوط الرابع الأبرز والأقوى والأغلى خلال الحفل على لقب بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، لمسافة 1400 متر الذي شارك فيه 13 خيلا بجوائز مالية قيمتها 380 ألف درهم، توج "منتزه " لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، باللقب قاطعا مسافة السباق 1:22:47 دقيقة. التاج الثلاثيأما في الشوط الخامس على لقب سباق الجولة الثانية من بطولة التاج الثلاثي الذي يعتبر من الأشواط المهمة في الحفل لمسافة 2200 متر بقيمة جوائز مالية 300 ألف درهم تنافس عليها 13 خيلا، فقد ذهب اللقب إلى جوشوك لإسطبلات العجبان في زمن قدره 2:32:30 دقيقة.

وفي الشوط السادس على لقب سباق كأس الوثبة ستايلونز لمسافة 1600 متر والذي شارك فيه 15 خيلاً وبلغت قيمة جوائزه المالية 80 ألف درهم، فقد توج باللقب «إيه إف وقاص» لخالد خليفة النابودة.

في شوط الختام على لقب سباق البطين لمسافة 1600 متر، وبمشاركة 16 خيلا وجوائز مالية 80 ألف درهم، أكملت خيول خالد النابودة الثلاثية بنيل الجواد «إيه إف أشهم» لقب السباق بقيادة سلفستر دي سوسا، قاطعا المسافة في زمن قدره 1:43:87 دقيقة.

تألق

من جهة أخرى، أوضح عدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، أنهم ينتظرون تألق الخيول العربية في كأس دبي العالمي، ليكون ترجمة للجهود المبذولة في تطوير الخيول العربية، وقبل ذلك ترجمة لاهتمام القيادة الرشيدة بالفروسية، مؤكدا أن الأنظار بدأت تتجه نحو الحدث الكبير الذي يجمع محبي الخيول من كل العالم.

خالد النابودة: المنافسة كانت صعبة

عبّر المالك خالد خليفة النابودة عن سعادته بإحراز ثلاثية في الحفل، مؤكداً أن سعادته تتضاعف لمشاركة خيول قوية في كل الأشواط، لا سيما وأن الخيول في قمة الجاهزية وتقدم أفضل المستويات وهذا جعل التنافس صعباً، موضحاً أنه راضٍ تماماً عن نتائج خيوله في الموسم الحالي، والتي نجحت في إحراز مراكز متفاوتة، وكلها جاءت مرضية.

وأضاف: ليس ضرورياً أن أحرز المركز الأول في كل سباق لأنه لا يوجد خيل يمكنه أن يفعل ذلك باستمرار، لكن المراكز المتقدمة شيء جيد بالنسبة لي وهذا تأكيد على تميز الخيول والإنتاج المحلي. موضحاً أنه يفتخر دوماً بأن العديد من الخيول المولدة محلياً في سباقات الموسم الحالي لمختلف الملاك حققت نتائج طيبة، ونافست خيولاً مستوردة وعلى درجة عالية من الكفاءة، معتبراً ذلك دليلاً على تطور الخيل الإماراتي وقدرته على المنافسة.

السبوسي: سباقات مضمار أبوظبي قوية

أهدى سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، فوز «منتزه» لمالكه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، موضحاً أنه فوز غالٍ ويعتبر ترجمة للدعم الكبير المقدم من سموه للخيول، وأوضح مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم: كنا على ثقة تامة بأن الجواد «منتزه» سينال المركز الأول وراهنا على نجاحه لأنه قوي وتدرب جيداً للسباق. كما أشاد السبوسي بمستوى سباقات مضمار أبوظبي ووصفها بالقوية والمتطورة، سواء الخاصة بالخيول المهجنة أو العربية الأصيلة، ذاكراً أن السباقات تشهد باستمرار مشاركة أفضل الخيول، ما يجعل التنافس قوياً.

العامري: توجيهات منصور بن زايد قادتنا إلى اللقب

بارك سالم العامري مدير إسطبلات ياس لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، فوز الجواد «رماس» بلقب سباق واحة ايوا، موضحاً أن هذا الفوز جاء بتوجيهات ودعم سموه، وأضاف: إسطبلات سموه من أفضل الإسطبلات في التوليد وتقدم العديد من الخيول الطيبة والمتميزة التي تحقق نجاحات في مختلف السباقات، وبالنسبة للجواد «رماس» قدم من فرنسا وكان مستعداً بشكل جيد للسباق لذلك ثقة المدرب كانت كبيرة في فوزه باللقب، رغم قوة الخيول المنافسة التي تتبع لإسطبلات كبيرة لكن رماس نجح في التقدم على منافسيه لأنه خيل متميز.