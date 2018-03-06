الإنتاج المحلي لمربط دبي يتألق في «دولية الشارقة»

تألق الإنتاج المحلي لمربط دبي للخيول العربية في ختام مهرجان الشارقة الدولي التاسع عشر للجواد العربي، الذي أقيم برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذي نظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع الهيئة الأوروبية لمسابقات جمال الخيل العربية الأصيلة (إيكاهو).

وأكد أسطورة الإنتاج المحلي «إف إيه إل رشيم»، أنه الفحل رقم 1 وصاحب المركز الأول في إنتاج الخيول التي تتصدر المراكز المتقدمة في معظم البطولات المحلية والدولية التي كان آخرها بطولة أبوظبي الدولية التي نال فيها المربط كأس الشيخ زايد بن سلطان للخيول العربية وكأس الإمارات للخيول العربية مع المهر الواعد «دي محبوب» والمهرة الفاتنة «دي شيهانا»، قبل أن يؤكد مربط دبي سطوته الإنتاجية في دولية الشارقة.

«ذهبية»

وتمكن مربط دبي من خلال إنتاجه المحلي من نيل 4 ميداليات ملونة بالمعادن النفيسة، ضمنها ذهبية كانت من نصيب المهر «دي بارق» من أيقونة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل «اف ايه ال رشيم» والفرس «رويال أميرة» في بطولة الأمهار عمر سنة، وفضيتين أولاهما من نصيب المهرة بعمر السنة «دي غالية» وهي أيضا من الفحل «اف ايه ال رشيم» والفرس «دي أغادير»، وثانيتهما في بطولة الأمهار بعمر 3 سنوات وكانت من نصيب المهر «دي شلال» من الفحل «اف ايه ال رشيم» والفرس العالمية «دي شهلا». ونالت الكأس البرونزي «دي مميزة» وهي كذلك من الفحل «اف ايه ال رشيم» والفرس «ام راندي».

من جانبه عبر المهندس محمد التوحيدي المدير المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية، عن رضاه بما حققته خيول المربط في البطولة التي وصفها بأنها مشهد دولي جسد الحضور العربي بامتياز، وترجم هيمنة الإنتاج المحلي الخليجي عموماً والإماراتي خاصة. وقال التوحيدي: «نحن سعداء بما حققته خيول إنتاج مربط دبي في البطولة بوصفها دولية، مثلما أسعدتنا النتائج التي حققناها في بطولتي أبوظبي الدولية والشرقية للخيل العربية المصرية».

وأضاف التوحيدي: «المشاركة والفوز في منافسات البطولات الدولية هي المحك الحقيقي للإنتاج المحلي، ولذلك نحن فخورون بالنتائج التي نحققها في كل المنافسات والمناسبات الدولية داخل الإمارات وخارجها في بطولات العالم. ونحن نعتبر الموسم الحالي من أجمل مواسم إنتاجنا المحلي الذي يضاف إلى ما حققناه في الطفرة الثانية قبل موسمين، ونتوقع بفضل الله أن يزهر إنتاجنا المحلي مزيداً من أعناق الخير في السنوات المقبلة».

تطوير

من جهته، قال المدير التنفيذي لمربط دبي عبدالعزيز المرازيق: «منافسات دولية الشارقة جاءت هذا الموسم قوية جداً وأبرزت مستوى الخيل العربي في الوقت الراهن من حيث إمكانياته الجمالية ومستوى المرابط العربية من حيث جهودها التطويرية. ومنحت كل ذي حق حقه فذهب الذهب لمن استحقه، وتقاسمت أجمل الخيول الأصيلة بقية المعادن النفيسة ».

وأضاف المرازيق: «دولية الشارقة أعطت مؤشرات بمستوى المنافسة المقبلة في بطولة دبي الدولية للجواد العربي، ومع ذلك يمكن القول إن كل الموازين قابلة للتغير، وقد ينقلب ذلك الاختلاف رأساً على عقب بسبب الخيول التي احتفظت بفرصتها الذهبية في بطولة دبي الأغلى، وهي خيول ذات مستوى عال أثبتت قوتها خلال بطولات دولية سابقة، وربما ظهرت أسماء خيول جديدة تجدد خارطة التصنيف الدولي في الإمارات قبل الانتقال إلى الرهانات الخارجية المقبلة».