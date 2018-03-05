«ميلشوت» لحمدان بن محمد بطل الشوط الرئيسي في ميدان

حفل السباق السابع عشر، أول من أمس، بمضمار ميدان بالإثارة والمفاجآت، وتضمن 8 أشواط قوية مجموع جوائزها مليون و325 ألف درهم، برعاية موانئ دبي العالمية.

وتوج «ميلشوت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بلقب الشوط الخامس (الرئيسي) بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير.

ونال «موسر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط السادس باقتدار، فيما ظفر «كول تو وور» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بلقب الشوط الثاني. وحقق المدرب دوغ واتسون ثلاثية عن طريق «دباشي»، «موسر» و«شيبا».

«هارت باور» نجم الأول

توج «هارت باور» لمالكه الدكتور علي رضا بطلاً للشوط الأول الافتتاحي برعاية موانئ دبي العالمية لمسافة 1600 متر، وجائزته 150 ألف درهم، وذلك بقيادة الفارس أدري دي فريز وإشراف المدرب إسماعيل محمد، مسجلاً زمناً قدره 1.38.67 دقيقة، بفارق طولين وثلاثة أرباع الطول عن «روا أغوستا» لأحمد بن طوق المري بقيادة هاري بنتلي وإشراف أحمد بن حرمش. وعقب ختام الشوط قام أحمد الحداد، رئيس العمليات، بتسليم جائزة الفوز إلى محمد السبوسي نيابة عن المالك.

«كول تو وور» يظفر بالثاني

ظفر «كول تو وور» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بلقب الشوط الثاني لمسافة 1200 متر، برعاية ميناء جبل علي، وجائزته 175 ألف درهم، وذلك بقيادة الفارس بريت دويل وإشراف غوبي سلفارتنام، مسجلاً زمناً قدره 1.12.81 دقيقة، بفارق ثلاثة أربع الطول عن «سالفادوري» لنقابة بورسلي للسباقات بقيادة جيرالد أفرانش وإشراف راشد بورسلي، فيما جاء في المركز الثالث «متحدث» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة تاغ أوشي وإشراف علي الرايحي. وفي ختام الشوط قام أحمد الحداد رئيس العمليات بموانئ دبي العالمية، بتسليم الجائزة إلى محمد سعيد الشحي.

«دواس» بطل الثالث

انتزع «دواس» لعلي حداد لقب الشوط الثالث لمسافة 1800 متر على المضمار العشبي، برعاية مراسي ميناء راشد، وقيمة جائزته 150 ألف درهم. وقاد ريتشارد مولن البطل للفوز بإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.50.70 دقيقة، بفارق طولين وربع الطول عن «كيب أوف إيجلز» بقيادة أدري دي فريز وإشراف فوزي ناس.

وفي ختام الشوط، قامت ابتسام الكعبي مسؤولة المبيعات، بتسليم الجائزة إلى علي حداد والمدرب ساتيش سيمار.

«دباشي» ينال الرابع

حقق «دباشي» لمحمد خليفة البسطي، الفوز بمهارة واقتدار في الشوط الرابع لمسافة 2000 متر، برعاية ميناء راشد وجائزته 175 ألف درهم.

وقاد الفارس باتريك دوبس البطل لتحقيق الفوز بإشراف المدرب دوغ واتسون، مسجلاً زمناً قدره 2.05.02 دقيقة، بفارق طول ونصف الطول عن «غراند أرجنتاير» لنقابة الإمارات للسباقات الترفيهية بقيادة تاغ أوشي وإشراف دوغ واتسون، فيما جاء «فيلوسوفر» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، في المركز الثالث بقيادة زافير زياني وإشراف سالم بن غدير.

وعقب ختام الشوط، قام عبدالله بن دميثان رئيس العمليات التجارية بموانئ دبي، بتسليم الجائزة إلى المدرب دوغ واتسون نيابة عن المالك.

«ميلشوت» بطل الخامس

توج «ميلشوت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بطلاً للشوط الخامس (الرئيسي) لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي، برعاية موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، وقيمة جائزته 190 ألف درهم، وذلك بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب القدير سالم بن غدير، مسجلاً زمناً قدره 1.36.74 دقيقة، بفارق نصف طول عن «مُساواة» لماهر لطف الله بقيادة أدري دي فريز وإشراف فوزي ناس، فيما جاء «بيوبل» لفريق البيت المتوحد في المركز الثالث بقيادة ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار.

تنافس في الشوط 14 خيلاً وتركزت الترشيحات على البطل «ميلشوت»، حيث رشحه 2030 شخصاً، محققاً بذلك آمال معجبيه. وفي ختام الشوط، قام عبدالله بن دميثان بتتويج محمد السبوسي وسالم بن غدير والفارس مايكل بارزالونا بجوائز الفوز بالشوط الخامس.

«موسر» يكسب السادس

نال «موسر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط السادس برعاية ميناء الحمرية، ومسافته 1600 متر، وجائزته 160 ألف درهم. وقاد الفارس جيم كرولي البطل لتحقيق الفوز بإشراف المدرب دوغ واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.38.14 دقيقة، بفارق طول وربع الطول عن «مزيد» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف ساتيش سيمار.

وعقب ختام الشوط قام أحمد الحداد بتسليم جائزة الفوز بالشوط إلى سالم السبوسي نيابة عن المالك.

«بيغ تايم» يفاجئ الجمهور

حقق «بيغ تايم» المفاجأة في الشوط السابع لمسافة 1200 متر على المضمار العشبي، برعاية المنطقة الحرة لجبل علي، وجائزته 175 ألف درهم. وقاد الفارس أنطونيو فريزو البطل لتحقيق الفوز بإشراف المدرب جابر رمضان، مسجلاً زمناً قدره 1.10.62 دقيقة، بفارق طول عن «إجبار» لمحمد خليفة البسطي بقيادة أدري دي فريز وإشراف ساتيش سيمار، فيما جاء «غريب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، في المركز الثالث.

وفي ختام الشوط قام عبدالله بن دميثان بتسليم جائزة الفوز إلى عقيل حسن والمدرب جابر رمضان.

«شيبا» مسك الختام

توج «شيبا» لمحمد خليفة البسطي بطلاً للشوط الثامن (الأخير) للسباق لمسافة 2000 متر، برعاية مبنى حمدان بن محمد للمسافرين، وجائزته 150 ألف درهم.

وقاد الفارس باتريك دوبس البطل لتحقيق الفوز بإشراف المدرب دوغ واتسون، مسجلاً الثلاثية في السباق، بزمن قدره 2.04.82 دقيقة، بفارق 12 طولاً ونصف الطول عن «تيلورز رو» لمصعب عبدالقادر محمد الريس بقيادة زافير زياني.

سالم السبوسي:«موسر» رائع وفوزه متوقّع

أشاد سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بالأداء الرائع الذي قدمه «موسر» ومكنه من تحقيق الفوز في الشوط السادس.

وأضاف قائلاً في تصريح لــ«البيان الرياضي»: إن «موسر» سبق له الفوز مرتين هذا الموسم بمضمار «ميدان» ولذلك فإن هذا الفوز ليس بغريب عنه، وقد كنت واثقاً من فوزه بالسباق على حسب إعداده وتجهيزه للمشاركة في السباق.

وأعرب المدرب دوغ واتسون عن سعادته بالفوز الباهر الذي حققه «موسر» مؤكداً على روعته وطيب نسله معلناً عن مشاركته في ختام الموسم بمضمار جبل علي.

وأشاد واتسون بالنتائج التي حققها «دباشي» و«شيبا» لمحمد خليفة البسطي مما ساهم في تزعمه لقائمة ترتيب المدربين بتسجيله الفوز بالمركز الأول 40 مرة منها 36 مرة للخيول المهجنة.

محمد الشحي: انتصاراتنا ستتواصل

أعرب محمد سعيد الشحي مدير إسطبلات جبل علي عن سعادته وفخره بالفوز الباهر، الذي حققه «كول تو وور» في سباق ميدان، مؤكداً أن هذا الفوز يضاف إلى الفوز الذي تحقق بمضمار الشارقة الأسبوع الماضي.

وأكد الشحي أن هذا الفوز الأول الذي يحققه «كول» بمضمار ميدان، حيث إن كل مشاركاته السابقة بمضمار جبل علي.

وأضاف قائلاً: إن مستوى خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم قد تحسن مؤخراً وأنهم يتوقعون مواصلة الانتصارات في السباقات المقبلة. وأعلن الشحي بأن توجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بتسخير كل الإمكانيات من أجل عودة خيول الإسطبل إلى إنجازاتها في الأعوام الماضية وأن سموه يتابع كل التغييرات الجديدة في الإسطبل معلناً بأن المدرب الفرنسي الجديد سيبدأ مهمته في شهر أبريل المقبل.

سالم بن غدير: «ميلشوت» تناسبه الأرضية العشبية

أشاد المدرب سالم بن غدير بالمستوى الرائع الذي ظهر عليه «ميلشوت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم وانتزاعه لقب الشوط الخامس الرئيسي باقتدار.

وأضاف قائلاً في تصريح عقب السباق بأن البطل ثبت بأنه يحبذ الأرضية العشبية وتناسبه تماماً، حيث بدأ الموسم بالفوز في المضمار العشبي بميدان واختتم الموسم كذلك بالفوز في المضمار العشبي أيضاً. وعن الخيول التي ستمثل إسطبل سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي في سوبر ساترداي يقول بأنها تضم «هيفي ميتال» و«هاف أون لاين» و«يالتا».

المفاجآت تطيح بآمال الجمهو ر

أطاحت المفاجآت الكبرى في السباق السابع عشر بمضمار ميدان بآمال الجمهور في مسابقات الترشيحات، حيث لم يتمكن أحد من الفوز بجائزة الترشيحات الكبرى في الأشواط الستة. ولم يتمكن أحد من الفوز بترشيح 5 خيول فائزة في 6 أشواط.ونجح ثلاثة أشخاص من ترشيح 4 خيول فائزة ليحصل كل واحد منهم على مبلغ 3580 درهماً.

ولم يتمكن أحد من الفوز بجائزة الترضية بالنقاط. ولم يتمكن أحد من الفوز بمسابقة سوبر فيكتا. وكذلك الحال لم ينجح أحد في مسابقة الأشواط الثلاثية.

علي حداد: «دواس» يواصل مشواره الموسم المقبل على العشبي

أشاد علي حداد بالفوز الرائع الذي حققه «دواس» بمضمار ميدان أول من أمس، مؤكداً لـ«البيان الرياضي» أنه تم شراؤه من المزاد في أميركا وتمت تجربته على المضمار العشبي في ميدان بعد ثلاث مشاركات في المضمار الرملي، وأعرب عن ارتياحه لمجهودات المدرب ساتيش سيمار والتي أثمرت في تحقيق الفوز الأول بمضمار ميدان والذي يعد الثاني له في مجال الخيول المهجنة.

وقال حداد في تصريح لـ«البيان الرياضي» أنه رغم اهتمامه بالخيول العربية إلا أنه يهتم بالخيول المهجنة ويملك 4 رؤوس. وأعلن عن استمرار «دواس» بالمشاركة في المضامير العشبية الموسم المقبل.

وتمنى أن تتواصل الإنجازات معلناً المشاركة بخيول جديدة في الموسم المقبل.

ساتيش سيمار: «دواس» متطور ومؤهّلاته عالية

أشاد المدرب ساتيش سيمار بالفوز الرائع الذي حققه «دواس» في الشوط الثالث لمسافة الميل وربع الميل 2000 متر.

وقال في تصريح لـ«البيان الرياضي»: إن المهر أظهر إمكانيات ومؤهلات عالية في المضمار العشبي وذلك في مشاركته الخامسة بالموسم في مضمار ميدان.

وأشاد سيمار بمالك الخيل علي حداد وبصبره الطويل قائلاً بانه لم يشهد مالكاً من قبل يتحلى بصفة الصبر على الخيل كما أشاد بأداء الفارس ريتشارد مولن وقيادته للبطل بالفوز بجدارة.

وقال ساتيش إن مسافة 2000 متر تعتبر مناسبة ويمكن الاستمرار فيها حيث ظل يقدم أفضل أداء فيها وسبق له احتلال المركز الثاني بمضمار العين.