«كويك ساند» و«إيسترن مان» بطلا كأس زايد

نجح مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، في ترك بصمة جديدة على مضمار سام هيوستن الترابي، بولاية تكساس الأميركية، وتمثلت في نجاح سباق الجولة الثانية لكأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «ستيكس» للخيول العربية الفئة الأولى، الذي أقيم أول من أمس تحت «شعار 100 عام زايد» على المضمار، وتوج مناصفة كل من الجوادين «كويك ساند» و«إيسترن مان»، بطلين، بعد الرجوع إلى «الفوتوفينش»، نظراً لدخولهما سوياً خط النهاية، كما نجحت الجولة الثالثة لبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «أفهار»، وتوجت الفارسة السويدية تينا هينركسون بطلة، لتكون الفارسة الثالثة التي حجزت مكاناً لها للمشاركة في الجولة الختامية لمونديال أم الإمارات، التي تقام ضمن فعاليات الختام للنسخة العاشرة للمهرجان، الذي يقام تحت شعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة»، تزامناً مع الاحتفالات بعام زايد، ومرور 100 سنة على مولده.

دعم

ويقام المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، ويتضمن جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد ومونديال «أم الإمارات» للسيدات والفرسان المتدربين، ومونديال الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان للخيول الصغير «البوني»، وكأس الوثبة ستاليونز، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية في مدريد، وجوائز دارلي التقديرية «أم الإمارات» بهوليوود، وسلسلة سباقات الـ 100 ميل 100 سنة عام زايد للقدرة، والتي تشمل 5 سباقات في 5 عواصم عالمية، تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

تميز

وتميز سباق الجولة الثانية لكأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، بالإثارة من بدايته لنهايته، وأقيم في الشوط السادس، بمشاركة 10 خيول لمسافة 1400 متر، بإجمالي جوائز 48,500 ألف درهم، وشهد السباق، منافسة قوية على الصدارة، وتقلبات على مدار مسافة السباق، وانحصرت المنافسة قبل النهاية بين ثلاثة خيول، وهي «كويك ساند إيه إيه»، البالغ من العمر 5 سنوات، و«إيسترن مان» البالغ من العمر 6 سنوات، و«آربي ناش» البالغ من العمر 5 سنوات، واستمرت المنافسة بين الخيول الثلاثة حتى الأمتار الأخيرة، ليدخل كل من الجوادين «كويك ساند» و«إيستر مان» إلى خط النهاية سوياً، ويتم الفصل بينهما لفك الارتباط عن طريق «الفوتوفينش» لتحديد الفائز، ونظراً لتعادلهما، تم تتويجهما مناصفة بطلين للسباق.

جدارة

وفي سباق الجولة الثالثة لمونديال «أم الإمارات» للسيدات «إيفهار»، الذي أقيم في الشوط الخامس المخصص للأفراس والمهرات عمر 4 سنوات فما فوق، بمشاركة 10 فارسات من فرنسا وألمانيا والمجر وإيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج والسويد وبريطانيا وأميركا، لمسافة 1400 متر، بإجمالي جوائز 41,500 ألف دولار، نجحت السويدية تينا هينركسون على صهوة الفرس «أب تاون ساندي جيرل»، ملك جون آر هيننغسغارد، وإشراف لين آشبي، في حجز مكان لها للحضور بأبوظبي، للمشاركة في الجولة الختامية لمونديال «أم الإمارات»، بفوزها بلقب الجولة بجدارة، ومن دون منافس، وبفارق أكثر من 5 أطوال عن الهولندية سيندي كلينكنبرغ، على صهوة الفرس «آربي كنكي بووتس» ملك مزرعة روزيبروك، وإشراف المدرب جورنستو توريز، التي حلت في المركز الثاني.

تتويج

قام بتتويج الفائزين في الشوطين، سعيد مبارك المهيري قنصل دولة الإمارات العربية المتحدة في هيوستن، ترافقه لارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «إيفهرا»، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية «إفهار»، والدكتور عبد الله الريسي مدير الأرشيف الوطني.

بطولة

أعلنت لارا صوايا، أن النسخة العاشرة من المهرجان، ستشهد إضافة بطولة جديدة، وهي بطولة العالم للشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان للخيول الصغيرة «البوني»، وتشمل 10 جولات، يقام منها جولة في كنتاكي بأميركا في سبتمبر المقبل، وسيكون ختامها في أبوظبي، ضمن فعاليات ختام النسخة العاشرة.

لارا صوايا: مفاجآت في أوسكار «أم الإمارات»

أكدت لارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان، أن مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، يقدم دائماً الجديد والعديد من المفاجآت لعشاق رياضة الفروسية عامة، وسباقات الخيل العربي خاصة، وبتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تشارك النسخة العاشرة الحالية من المهرجان، في الاحتفال بعام زايد، ومرور 100 عام على مولده، وقالت: ترجمة لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، بهدف مواصلة المهرجان القيام بدوره المطلوب، ستكون هناك مفاجآت عديدة في حفل «أوسكار أم الإمارات»، الذي يقام بالتزامن مع جائزة الدرالي الأميركية على مسرح الدولبي هايلاند بوليفيرا بلوس أنجليس 6 أبريل المقبل، حيث سيتم خلال الحفل، تكريم الفائزين بجائزة «أوسكار أم الإمارات» عن العام الماضي 2017.

سعيد المهيري: دور إيجابي للمهرجان

أكد سعيد المهيري قنصل الدولة في هيوستن أن الإمارات دائما حريصة على تنظيم فعاليات مثمرة ومتنوعة ومشاركات إيجابية في الولايات المتحدة الأميركية بتوجيهات من القيادة الرشيدة، وقال: بعد مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية من بين تلك الفعاليات التي تدعو إلى الفخر والإعزاز، لما يمثله هذا المهرجان من دور مؤثر في تعريف الشعب الأميركي بثقافة وحضارة الإمارات.

واختتم المهيري، مؤكدا أن ما يميز سباق هذا العام أنه جاء تزامنا مع الاحتفال بعام زايد المؤسس للدولة ومرور 100 عام على مولده، ومشاركة المهرجان في هذا الاحتفال من خلال جولاته المكوكية حول العالم يعد خير وسيلة لتعريف العالم بمآثر المغفور له بإذن الله الشيخ زايد «طيب الله ثراه» وعرفانا بدوره كأول من وجه الاهتمام بالخيل العربي وإقامة سباقات له في أميركا ودول العالم.