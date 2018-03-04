مهور «الأريام» تتألق في مهرجان الشارقة للجواد العربي

وسط إثارة وتحدٍ في عروض جمال الخيل العربي، تواصل مهرجان الشارقة للجواد العربي في يومه الثاني، والمقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتعاون مع الهيئة الأوروبية لمسابقات جمال الخيل العربية الأصيلة (الإيكاهو)، بمشاركة 261 جواداً، يمثلون 14 دولة خليجية وغربية وأجنبية.

أقيمت أول من أمس 5 أشواط، منها ثلاثة أشواط للمهور، وشوطان للأفراس لمختلف الأعمار، وتوزعت ألقاب أشواطها بين العديد من المرابط والإسطبلات ومالكي الخيول العربية الأصيلة.

حضور رسمي

وشهد منافسات اليوم الثاني للمهرجان، كل من الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود، والشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، وسلطان محمد اليحيائي عضو مجلس الشارقة الرياضي، ومحمد التوحيدي، المشرف العام، مدير عام مربط دبي للخيول العربية، وعبد العزيز المرازيق المدير التنفيذي لمربط دبي.

وأحرز المهر «الأريام كحيلان»، لمربط الأريام، المركز الأول في الشوط الرابع المخصص للأمهار عمر سنة القسم «أ»، وحقق 92.00 نقطة، تلاه في المركز الثاني «إيه زد أوزان»، لعبد العزيز حسين المرزوقي، فيما حل ثالثاً «عنيد الهواجر»، للدكتور غانم الهاجري. وذهبت صدارة القسم «ب» إلى «سنمار البداير»، للشيخ محمد بن سعود القاسمي، وجاء في المركز الثاني «ماهر السيد»، لمربط السيد، واحتل المركز الثالث «فخر الزبير»، للشيخ محمد عبد الله آل ثاني. وتصدر المهر «دي بارق» لمربط دبي، القسم «ج»، تلاه في المركز الثاني، رفيقه في المربط «دي شجاع»، وحقق، وحل ثالثاً «ع ج ناهل» لطارق سعد الدين.

وانتزع «الأريام بركات» لمربط الأريام، صدارة الأمهار عمر سنتين القسم «أ»، وحل في المركز الثاني «دي شلال» لمربط دبي، وجاء ثالثاً «سلوان الزبير»، لبدر عدنان أحمد العلي.

وذهبت صدارة القسم «ب» إلى «كيه إيه نبراس» لخالد غانم مبارك العميري، تلاه في المركز الثاني «ع ج كادي» لمحمد سيف حمد، وجاء في المركز الثالث «دي رنان» لمربط دبي. وأحرز «جبل عذبه» للأمير عبد العزيز بن أحمد آل سعود، المركز الأول في الشوط السادس للأمهار عمر 3 سنوات، تاركاً الوصافة إلى «دي وباص» لمربط الهندال، فيما ذهب المركز الثالث «دي إرشاد» لخميس عبد الله راشد حسان.

واعتلت «ع ج ريدا» لمربط عجمان، صدارة الشوط السابع المخصص للأفراس من 4 - 6 سنوات، وحلت في المركز الثاني «جالاريدا» لمربط البيداء، وجاءت في المركز الثالث «إكسبريسيا تي في» لمربط الجزيرة.

الشوط الأخير

في الشوط الثامن الأخير لليوم الثاني، والمخصص للأفراس عمر 7 سنوات فما فوق، تصدر «إماندوريا» لمربط البيداء، حاصلة على 93.88 نقطة، وجاءت وصيفة «بستوريا» لمربط الزبير، وجاءت في المركز الثالث «كحيلة خالد» للشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي.