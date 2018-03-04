فاطمة بنت هزاع: نجاح البطولة فاق التوقعات

توج معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، الفارسات الفائزات في شوط الجائزة الكبرى الأخير، ضمن ختام بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز، مساء أمس، بمنتجع الفرسان الدولي بأبوظبي، والتي استمرت فعالياتها 3 أيام، بمشاركة 147 فارساً من 25 دولة، وقدم معاليه، التهنئة للفارسات الفائزات باللقب الغالي، وحيا جهود أم الإمارات في دعم المرأة وتطورها في كافة المجالات.

بدورها، قالت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي ونادي العين للسيدات، أن نجاح النسخة الخامسة من البطولة، فاق كل التوقعات والمقاييس، وأنه تميز بتألق فارسات وفرسان الإمارات، مؤكدة أن ذلك لم يكن سيتحقق، لولا دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، التي تقف خلف هذا النجاح الكبير.

تطور البطولة

وأكدت الشيخة فاطمة بنت هزاع، فخرها بالمستوى الذي وصلت إليه المشاركة الإماراتية هذا العام، وقالت: «النسخة الخامسة، تميزت بتطور كبير في حجم المشاركة، إضافة إلى إحراز فارسات الإمارات لمراكز متقدمة في مختلف فئات المنافسة، وهذا دليل على نجاح الأكاديمية في أداء مهمتها، المتمثلة في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة للأحداث الرياضية الدولية، ودعم وتمكين بنات الوطن في مجال الرياضة النسائية، والوقوف خلفهن، حتى يتمكن من تمثيل الإمارات بشكل لائق في المحافل الرياضية الدولية، وتحقيق الإنجازات لصالح الرياضة الإماراتية».

وهنأت كافة الفارسات والفرسان الفائزين في الكأس، وتقدمت بالشكر لكافة المشاركين على المستوى المشرف، الذي قدموه خلال منافسات البطولة، وتوجهت سمو الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، بجزيل الشكر لمجلس أبوظبي الرياضي، على المساندة التي قدمها خلال كافة مراحل الإعداد والتنظيم للكأس، وأبوظبي للإعلام، التي لم تتوانَ عن تقديم كل الدعم لإظهار البطولة بصورة متألقة لكافة شرائح الجماهير، شاكرة اتحاد الإمارات للفروسية، وإسطبلات الشراع، ومنتجع الفرسان الرياضي الدولي، مثمنة الدور الحيوي الذي يقومون به في دعم ورعاية وتطوير رياضة الفروسية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

البطولة الدولية

وفي مسابقات اليوم الأخير، فازت الفارسة الدنماركية تينا لوند بلقب البطولة الدولية من فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة، بارتفاع 120 سم، وذلك بعد إنجازها الناجح لجولة التمايز على صهوة الفرس «سيلفيتا»، في زمن بلغ 32.64 ثانية، وسجلت الفارسة البريطانية جيورجيا تيم بالفرس «زد سفن كارتينا» (7 سنوات)، أقوى محاولة لكسر زمن المتصدرة، حيث بلغ 32.94 ثانية.

فيما حقق الفارس الإماراتي عبد الرحمن أحمد أمين، بالجواد «كوراندو 11»، المركز الأول لفئة الفرسان الناشئين بمواصفات الجولة الواحدة، مع جولة للتمايز على حواجز بلغ ارتفاعها 130 سم، وحل ثانياً، الفارس السعودي سعد العجمي، بصحبة الجواد «إتش إتش إس دبلن»، في زمن قدره 28.63 ثانية.

وفازت الفارسة مليكة فابر بالجواد «سيريوس» من مركز الحمرا للفروسية بدبي، بجائزة المركز الأول في الفئة المحلية للسيدات فقط من مرحلتين، بحواجز بلغ ارتفاعها 110 سم، بمشاركة 52 فارسة، في زمن 46.82 ثانية، بينما أحرزت المركز الثاني، الفارسة هولي كوارد على صهوة الجواد «كونور ماكلاود» من إسطبلات الروّية، مسجلة زمناً بلغ 47.78 ثانية.

الجائزة الكبرى

في شوط الجائزة الكبرى للسيدات، الأخير خلال المنافسة على قفز حواجز 145سم، الذي بلغت قيمة جوائزه المالية 135 ألف درهم، ذهب اللقب إلى النرويجية سيسليا هاتيلاند، على صهوة الجواد «اليكس»، بزمن قدره 31:46 ثانية، وحلت ثانياً، الروسية آنا غورباشوف، على صهوة «كورت 13».

وشهد هذا الشوط، مشاركة الفارسة الأولمبية، الشيخة لطيفة بنت أحمد آل مكتوم، التي أحرزت المركز الرابع على صهوة «بانوتس دي بيافور»، بعد اجتيازها الجولة الرئيسة من دون أخطاء، مع 6 فارسات من مجموع 14 فارسة.