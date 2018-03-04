«ثنائية» لخيول رئيس الدولة في مضمار العين

خطفت خيول اسطبلات الأصايل لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الأضواء بثنائية لافتة، في تاسع سباقات مضمار نادي العين الذي أقيم أمس الأول، حينما انتزع المهر «مشيرب» بإشراف إيريك ليمارتنيل وقيادة تاج أوشي، لقب خيول توليد الإنتاج المحلي في الشوط الثاني، المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة لمسافة 2000 متر تكافؤ وبمشاركة 15 خيلاً في المنافسة على جوائز مالية بلغت 70 ألف درهم، وشهد هذا الشوط منافسة مثيرة قبل أن يحسمه المهر البالغ من العمر 4 سنوات والمنحدر من نسل (كالين دو لوف) لصالحه ويتوج بكأس سباق «الهيلي»، بعد أن قطع مسافة السباق في زمن قدره (2.23.75) دقيقة وبفارق أقل من نصف رأس عن صاحب المركز الثاني المهر «صافن الريف»، لاسطبلات العجبان، وقيادة الفارس فرناندو جارا، وإشراف عبدالله الحمادي، بينما جاء بالمركز الثالث الجواد «برج الريف» لسيف عشير سليمان المزروعي.

«بشاير» تكمل الثنائية

وأكملت الفرس «بشاير» الثنائية لخيول سموه حفظه الله، تحت قيادة الفارس خوسيه سانتياغو، وإشراف إيريك ليمارتنيل، بعد أن أثبتت جدارتها في الشوط الثالث المخصص للخيول العربية الأصيلة للمهرات والأفراس لمسافة 1600 متر تكافؤاً، وحققت فوزاً مثيراً بعد أن تصدرت المنافسة وعززت من سرعتها أثناء عبورها فيرلونج الأخير، لتتوج بكأس سباق (الجيمي)، بمشاركة 15 خيلاً تسابقت على جوائز مالية بلغت قيمتها الإجمالية 75 ألف درهم، ونجحت الفرس الفائزة والبالغة من العمر 7 سنوات والمنحدرة من نسل «كالين دي لوب» في قطع مسافة السباق مسجلة زمناً قدره (1.51.57) دقيقة وبفارق 1.75 طول عن صاحبة المركز الثاني الفرس «إيه إف ماكرة» لخالد خليفة النابودة، وقيادة أنطونيو فريزو، وإشراف إرنست أورتيل، في حين حلت بالمركز الثالث الفرس «إيه إف تثور» لخالد خليفة النابودة، تحت قيادة الفارس سلفستر دي سوسا، وإشراف إرنست أورتيل، كما منح هذا الفوز الثنائية للمدرب إيريك ليمارتنيل.

لقب الشوط الختامي

ظفرت المهرة «نرجس» من خيول ياس لإدارة السباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بإشراف هلال العلوي وقيادة باتريك كوسجراف، بكأس الشوط السابع الختامي للحفل التاسع، المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة لمسافة السرعة 1000 متر، وبمشاركة 15 خيلاً في المنافسة على لقب كأس سباق (الجاهلي) وعلى جوائز مالية بلغت 70 ألف درهم، وتمكنت «نرجس» البالغة من العمر 4 سنوات والمنحدرة من نسل «منجز» من قطع المسافة مسجلة زمناً قدره (1.05.77) دقيقة وأنهت السباق بفارق نصف طول عن وصيفها المهر «إيه إف ليوا» لخالد خليفة النابودة، وقيادة أنطونيو فريزو، وإشراف إرنست أورتيل، في حين جاء بالمركز الثالث الجواد «رداد الخيل» لفريق بايرلي، وقيادة الفارس سيف البلوشي، وإشراف هلال العلوي.

جمهور حاشد

وكان الحفل التاسع وقبل الأخير لمضمار نادي العين للسباق، الذي أقيم أول من أمس بجوائز مالية بلغت قيمتها الإجمالية 685 ألف درهم، تألف من سبعة أشواط خصصت للخيول العربية الأصيلة، عدا الشوط السادس الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة، وتضمن السباق كأس مزرعة الوثبة «ستاليونز» المخصص لملاك خيول الاسطبلات الخاصة، برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وسباق كأس بطولة العين للميل المخصص للخيول العربية الأصيلة، وشهد الحفل التاسع جمهور حاشد بلغ نحو 7 آلاف متفرج من جماهير وعشاق الفروسية بمضمار نادي العين، إلى جانب عدد من الملاك ومحبي سباقات الخيول.

تألق «دي بوزول»

توج الجواد «كاكيت دي بوزول» لعبدالله بخيت سيف مرشد المرر، بإشراف أحمد المحيربي وقيادة سلفستر دي سوسا، بكأس بطولة العين للميل في الشوط الخامس المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر «هيبة»، وبمشاركة 9 خيول تنافست على لقب سباق كأس «بطولة العين للميل» وعلى جوائز مالية بلغت قيمتها الإجمالية 250 ألف درهم، وتمكن «دي بوزول» البالغ من العمر 6 سنوات والمنحدر من نسل «داحس» من تصدر الجياد المتسابقة ووصل أولاً إلى خط النهاية قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره (1.49.74) دقيقة بفارق طول واحد أمام صاحبة المركز الثاني الفرس «مواهب»، لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وقيادة فارس الاسطبلات تاغ أوشيه، في حين حل في المركز الثالث الجواد «دهام» من خيول ياس لإدارة السباقات، وقيادة ريتشارد مولن، وإشراف جان دي روال.

قام بتتويج وتسليم الجوائز للفائزين فيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة «إيفهار» مستشار مجلس أبوظبي الرياضي نائب رئيس اللجنة المنظمة والمشرف العام على السباقات بمضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف.

ترشيحات

لم يتمكن المشاركون في مسابقة ترشيحات الجمهور، من ترشيح 6 - 6 خيول صحيحة، بينما تمكن مشارك واحد من ترشيح 5 - 6 خيول صحيحة، وحصل على مبلغ قدره 7500 درهم، وتمكن 31 مشاركاً من ترشيح 4 - 6 خيول صحيحة، وحصل على كل منهم على مبلغ قدره 1000 درهم، واستطاع أكثر من 300 مشارك من ترشيح 3 - 6 خيول صحيحة، وتم اختيار 11 مشاركاً بواسطة جهاز الحاسوب، وحصل كل واحد منهم على مبلغ قدره 500 درهم.

«من الإمارات» يخطف لقب كأس الوثبة

خطف الجواد «من الإمارات» لخليفة مطر محمد مطر النيادي، وبإشرافه وقيادة أنس السيابي، لقب الجولة الثامنة من سلسلة كأس مزرعة الوثبة (ستاليونز) لملاك خيول الاسطبلات الخاصة بمضمار نادي العين، الذي خصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر بمشاركة 13 خيلاً تنافست على جوائز مالية بلغت قيمتها الإجمالية 80 ألف درهم، وأقيم برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وتفوق الجواد الفائز بفارق 4 أطوال عن ملاحقه المباشر قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره (2.20.60) دقيقة، وجاء في المركز الثاني الجواد «إم إتش تواق» لمنصور خليفة سلطان بن حبتور، وقيادة تاغ أوشيه، وإشراف إيليس جين، فيما جاء بالمركز الثالث الجواد «لايف ريتش» لخليفة أحمد خليفة خلف المزروعي، وقيادة الفارس جيسوس روزاليس وإشراف سعيد خاطر المزروعي.

تقدم

حقق المهر «كاندوش» لمحمد حارب محمد حارب العتيبة، بإشراف هلال العلوي وقيادة هاري بنتلي، نصراً مثيراً بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة، واستطاع التقدم تدريجياً لقيادة الصدارة عقب الاستدارة حول المنعطف الأخير، وتمكن من تسجيل أول انتصاراته خلال هذا الموسم، وتوج بكأس الشوط الرابع المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر تكافؤاً، على لقب سباق «المسعودي» بمشاركة 15 خيلاً تنافست على جوائز مالية بلغت قيمتها الإجمالية 70 ألف درهم، ونجح المهر البالغ من العمر 4 سنوات والمنحدر من نسل «جايب دو كارير» في التفوق على منافسه لينهي السباق مسجلاً زمناً قدره (1.28.09) دقيقة وبفارق 6.5 أطوال أمام وصيفه ورفيقه في الاسطبل الجواد «جافل»، لمحمد حارب محمد حارب العتيبة، وقيادة بارتيك كوسجراف، وإشراف هلال العلوي، فيما جاءت بالمركز الثالث الفرس «مراحب» لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وقيادة الفارس جيرالد أفرانش، وإشراف إيريك ليمارتنيل.

تألق

في شوط تميز بالسرعة والمنافسة القوية المثيرة، تألق الجواد «رويال هيستوري» لسالم أحمد راشد عبدالله الشامسي، وبإشرافه وقيادة إليون هنريك شافيز، وانتزع كأس الشوط السادس المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة السرعة 1000 متر تكافؤاً، وبمشاركة 15 خيلاً تسابقت على جوائز مالية بلغت قيمتها الإجمالية 70 ألف درهم، وركض الجواد الفائز البالغ من العمر 7 سنوات والمنحدر من نسل (نيو أبروتش)، في الخلف إلى أن بلغ نصف المسافة، وعند مراحل الحسم الأخيرة ضاعف من سرعته وركض بقوة أكثر وسط المتصدرين في المسار المستقيم، ليتمكن من انتزاع المركز الأول، ويتوج بلقب سباق «الخبيصي»، بعد أن قطع مسافة السباق في زمن قدره (58.75) ثانية وبفارق أنف عن صاحب المركز الثاني «بارانورمال» لمحمد خليفة البسطي، وقيادة الفارس باتريك دوبس، وإشراف دووج واتسون، في حين جاء بالمركز الثالث الجواد «فيرست داون» لفتحي السيد محمد إقزيمة، وقيادة سلفستر دي سوسا، وإشراف علي راشد الرايحي.