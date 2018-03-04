الغيثي يترأس اجتماع تأمين فعاليات كأس دبي العالمي

ترأس العميد عبد الله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، رئيس لجنة تأمين الفعاليات، الاجتماع الأول للجنة تأمين فعاليات كأس دبي العالمي للخيول، بحضور العميد عدنان بن زعل، وباقي أعضاء لجنة تأمين الفعاليات، وأوضح العميد الغيثي أن الهدف من اجتماعات اللجنة الأمنية هو استعراض توصيات وملاحظات كأس دبي العالمي للخيول 2017، وعرض مخطط موقع الفعالية، إضافة إلى التنسيق بين كل الجهات المعنية بالفعاليات، لتجاوز السلبيات والمعوقات من خلال طرح الملاحظات ومناقشتها وإيجاد الحلول المناسبة لذلك، مؤكداً أن نجاح العمل يهم الجميع ولا يقتصر على فئة أو جهة معينة بل هو ثمرة تعاون وتكاتف جميع الجهات والدوائر.

وذكّر العميد الغيثي الحضور بالعديد من الفعاليات الناجحة التي عكست صور إيجابية ومشرقة عن شرطة دبي وشركائها في اللجنة خلال الأعوام الماضية، مشيراً إلى أن لجنة تأمين الفعاليات قد اكتسبت الخبرة الكافية في مجال التأمين وأصبحت تتمتع باحترافية ومهنية عالية من خلال تأمينها لأكثر من حدث عالمي يقع في إمارة دبي، وكانت جميعها ناجحة بامتياز، وهذا يعد فخراً للجنة تأمين الفعاليات.

واستمع العميد الغيثي خلال الاجتماع إلى جميع الملاحظات الواردة من أعضاء اللجنة الأمنية، وتم مناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وحث الجميع على التعاون والتنسيق بين كل الجهات وتشكيل فريق عمل متكامل لإنجاح هذا الحدث العالمي الذي يعد من أبرز الفعاليات نظراً لضخامة الحدث وكثافة الجمهور من عشاق هذه الرياضة.