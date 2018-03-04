الحفل 12 في مضمار أبوظبي الليلة

يشهد مضمار نادي أبوظبي للفروسية عند الساعة الرابعة والنصف مساء اليوم، الحفل رقم 12 الذي ينظمه النادي في الموسم الحالي الذي شارف على الوصول لمحطة النهاية، ويتألف من 7 أشواط ساخنة تشهد مشاركة 106 خيول تتنافس على جوائز مالية بقية 1.3 مليون درهم، ويبرز فيه الشوط الرابع على لقب سباق بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، إضافة إلى الجولة الثانية من كأس التاج العربي الثلاثي وعدد من الأشواط القوية التي يتوقع أن تحظى بحضور جماهيري كبير.

وستكون البداية في الشوط الأول على لقب سباق غنتوت لمسافة 1400 متر المخصص للخيول المبتدئة التي لم يسبق لها تحقيق الفوز، بمشاركة 14 خيلاً وجوائز مالية بقيمة 80 ألف درهم، ومن أبرز الخيول المرشحة للقب، جاب عصوف للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، والجواد سنام لحميد المنصوري، وأصيل لياس لإدارة سباقات الخيل.

سباق البينونة

وفي الشوط الثاني على سباق البينونة لمسافة 1400 متر، يتنافس 16 خيلاً على جوائز مالية بقيمة 80 ألف درهم ويبرز فيه المقام لصاحب السمو رئيس الدولة، إيه إف الألمع وإيه إف شرسة لخالد خليفة النابودة، إيه إف قادر لخليفة مطر النيادي.

أما الشوط الثالث من سباق بطولة واحة ايوا لمسافة 1400 متر يشهد مشاركة 16 من أفضل الخيول تتنافس في جوائز مالية بقيمة 300 ألف درهم، ومن أبرز الخيول المشاركة حمزة لصاحب السمو رئيس الدولة، فؤاد لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و إيه إف سند لخالد خليفة النابودة، آر بي سو ريتش لفريق بايرلين شرف الرديف لاسطبلات العجبان.

الشوط الرابع

فيما يجذب الشوط الرابع الأنظار والاهتمام على لقب بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1400 متر الذي تبلغ قيمة جوائزه المالية 380 ألف درهم، ويشارك فيه 13 خيلاً يقودها أميز الفرسان، ومن الخيول المرشحة للقب «مناهير» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إبن «مالك» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «بور تامنتو» لمحمد خليفة البسطي.

التاج الثلاثي

أما الشوط الخامس فعلى لقب بطولة التاج الثلاثي «الجولة الثانية» لمسافة 2200 متر يشتعل فيه التنافس بين نخبة الخيول المتميزة التي لديها العديد من الإنجازات ويبلغ عددها 14 خيلاً، فيما تبلغ قيمة الجوائز المالية 300 ألف درهم، ومن الخيول المرشحة «الياه» لصاحب السمو رئيس الدولة، إيه إف البيرق وإيه أف المتغطرس لخالد خليفة النابودة، جوشوك لاسطبلات العجبان، نيزورا لفريق بايرلي وهو من الأشواط التي يصعب معها ترشيحات الفوز لقوة الخيول المشاركة بواسطة أمهر الفرسان.

الشوط السادس

وفي الشوط السادس يقام التنافس على لقب سباق كأس الوثبة ستايلونز لملاك الاسطبلات الخاصة لمسافة 1600 متر ويشارك فيه 15 خيلاً، وتبلغ قيمة جوائزه المالية 80 ألف درهم، ومن أبرز الخيول المرشحة داسان دي إيه لخالد محمد الشامسي الذي حقق الفوز في مضمار أبوظبي خلال الحفل قبل الأخير، ميك مي ريتش سي أس لمحمد حسن صالح وإيه إف وقاص لخالد خليفة النابودة.

ختام

سيكون التنافس حاضراً في الشوط السابع على لقب سباق البطين لمسافة 1600 متر بمشاركة 16 خيلاً وبجوائز مالية تبلغ 80 ألف درهم، ومن أبرز الخيول المرشحة للتتويج بلقب السباق ميدان دي بون لصاحب السمو رئيس الدولة.