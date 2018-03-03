10 خيول تتنافس على لقب كأس زايد اليوم

يحتضن مضمار هيوستون بارك الرملي في ولاية تكساس بأميركا اليوم، الجولة الثانية لكأس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للفئة الأولى، التي تعد «الجولة الأولى للجوهرة الماسية لكأس زايد بأميركا، والجولة الثالثة لمونديال «أم الإمارات» للسيدات، وذلك ضمن فعاليات النسخة العاشرة للمهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية، الذي يقام تحت شعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة»، تزامن مع الاحتفالات بعام زايد ومرور 100 سنة على مولده، وبحثاً عن تألق جديد على أرض العم سام.

ويقام المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، ويتضمن المهرجان جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد ومونديال «أم الإمارات» للسيدات والفرسان المتدربين ومونديال الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان للخيول الصغير «البوني» وكأس الوثبة ستاليونز، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية في مدريد، وجوائز دارلي التقديرية «أم الإمارات» بهوليوود، وسلسلة سباقات الـ100 ميل 100 سنة عام زايد للقدرة التي تشمل 5 سباقات في 5 عواصم عالمية تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

الأقرب للقب

وبداية بسباق الجولة الثانية لكأس زايد المخصص للخيول العربية للفئة الأولى الذي يشارك فيه 10 خيول لمسافة 1400 متر وإجمالي جوائزه المالية 45 ألف دولار، قياساً بمستويات ونتائج الخيول المشاركة فيه من المتوقع أن تكون المنافسة مفتوحة نظراً لغياب الجواد «باديس داى» بطل الجوهرة الماسية في العام الماضي.

وأقرب الخيول المرشحة للمنافسة على المركز الأول هي 3 خيول أولها الجواد «كويك ساند» البالغ من العمر 5 سنوات ملك جيلزيني وجوزيف إيه بقيادة الفارس كوينس هاميلتون وإشراف المدرب جيرنستو توريس.

والمنافس الثاني هو «آر بي ناش» أيضاً ملك مزرعة روكزي بروك بقيادة الفارس كيبر كوا وإشراف المدرب نفسه، والثالث الجواد «ساس فاسكوس» ملك سام إيه فاسكوس بقيادة الفارس إيميتو فالديز وإشراف المدرب دينييه لافلير.

منافسة قوية

وبالنسبة للجولة الثالثة لمونديال «أم الإمارات» للسيدات لمسافة 1400 متر وإجمالي جوائزها المالية 38.500 ألف دولار، ويشارك فيها 10 فارسات من فرنسا وألمانيا والمجر وإيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج والسويد وبريطانيا وأميركا.

ومن المتوقع أن تكون المنافسة في هذا السباق قوية تطلعاً من جميع الفارسات للفوز والتأهل للجولة النهائية للبطولة في العاصمة أبوظبي في ختام النسخة العاشرة، وبالنظر لمستويات وخبرة الفارسات المشاركات ونتائجهن، ستكون المنافسة مشتعلة بين أكثر من فارسة وإن كانت الأقرب للترشح هي السويدية تينا هينركسون البالغة من العمر 32 سنة، وسبق لها الفوز بالمركز الأول 46 مرة من أصل 200 مشاركة، يليها الفارسة الألمانية مونيكا ليوبيكا البالغة من العمر 30 سنة، التي سبق لها الفوز بالمركز الأول 12 مرة من 51 مشاركة. وهناك الفارسة الهولندية سيندي كلينكيبرج البالغة من العمر 28 سنة، وسبق لها الفوز 19 مرة من أصل 130 مشاركة.

تشارك الأميركية زوي فالفو البالغة من العمر 22 سنة في الجولة الثالثة لمونديال «أم الإمارات»، وسبق لها الفوز بالمركز الأول 22 مرة من أصل 230 مشاركة.