«دي جواهر» لمربط دبي تحصد ذهب المهرات بعمر 3 سنوات

يختتم اليوم «مهرجان الشارقة الدولي التاسع عشر للجواد العربي» الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وفازت المهرة «دي جواهر» من مربط دبي للخيول العربية بجدارة بلقب الشوط الثالث «القسم الأول» ضمن سباقات مهرجان الشارقة الدولي التاسع عشر للجواد العربي، والمخصص للمهرات بعمر 3 سنوات بمجموع 92 نقطة بعد منافسة ساخنة مع المهرة «عنوق ديل بلراوتو» من مربط الصقران، وحلت ثانية بنفس رصيد النقاط، وتلتها المهرة «غالية الجواهر» للدكتور غانم الهاجري (91,75 نقطة)، وفي القسم الثاني للشوط نفسه حصدت «كمونة الزبير» للشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني المركز الأول (92,25 نقطة)، تليها المهرة «نهاوند الزبير» للشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني بمجموع 91,50 نقطة، والثالث للمهرة «بهجة البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي بمجموع 90,25 نقطة.

ينظم المهرجان الذي انطلق أول من أمس نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع الهيئة الأوروبية لمسابقات جمال الخيل العربية الأصيلة «الإيكاهو» وتعد البطولة الأولى من نوعها في الدولة وهي معتمدة من منظمة الإيكاهو، وشهد اليوم الافتتاحي الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس النادي وسلطان اليحيائي عضو مجلس الشارقة الرياضي ومدير عام النادي، ومحمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية، وعبد العزيز المرازيق المدير التنفيذي لمربط دبي.

ويشهد المهرجان مشاركة 261 جواداً تمثل 14 دولة خليجية وغربية وأجنبية، ويقام برعاية «هيئة مطار الشارقة الدولي» الراعي الرسمي للمهرجان ومجلس الشارقة الرياضي والعديد من الجهات الحكومية والخاصة، وشملت منافسات اليوم الأول 3 أشواط بقسميها الأول والثاني للمهرات بأعمارها المختلفة من سنة ولغاية أكبر من 3 سنوات.

بطلة الافتتاح

فازت المهرة «نويدرة الزبير» للشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني بالمركز الأول بالقسم الأول للشوط الأول للمهرات بعمر سنة واحدة بمجموع 92 نقطة وحلت ثانية المهرة «دي غالية» من مربط دبي للخيول العربية بمجموع 91,38 نقطة، تليها المهرة «أشقر» للشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان بمجموع 91,18 نقطة.

وفي القسم الثاني فازت المهرة «ال ار ايرا دي اكسليور» لمالكها خالد سعيد بالمركز الأول بـ 92,25 نقطة، وحلت ثانية المهرة «سديم» لمالكها محمد يوسف (92 نقطة)، ثم المهرة «أي اس فيروز» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي (91,75 نقطة).

وفازت المهرة «سيرنزا» من مربط البيداء بالمركز الأول وبالقسم الأول في الشوط الثاني المخصص للمهرات بعمر سنتين بمجموع 92,75 نقطة، وحلت المهرة «دي مميزة» لمربط دبي للخيول العربية ثانية (92,25 نقطة)، ثم المهرة «ايرالدا» من اسطبلات الشراع (91,38 نقطة).

وحصدت المركز الأول بالقسم الثاني لنفس الشوط المهرة «ع ج تريم» من مربط عجمان (92.38 نقطة)، وتلتها المهرة «اباء عذبه» للأمير عبد العزيز آل سعود (92 نقطة)، ثم المهرة «عاجلة الزبير» للشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني (92 نقطة).

أجواء تنافسية

يشهد الختام اليوم شوطين للفحول، إضافة الى الأشواط الستة الرئيسية للمهرجان وسط أجواء تنافسية بين الفائزين بالمركز الأول والثاني من جميع أشواط البطولة.