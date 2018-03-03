فرساننا يتألقون في «دولية فاطمة بنت مبارك» لقفز الحواجز

ارتفعت وتيرة المنافسات في اليوم الثاني للنسخة الخامسة من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز 2018، التي تقام على مدار ثلاثة أيام في منتجع الفرسان الرياضي الدولي.

واستطاع أبناء الإمارات ولليوم الثاني على التوالي الفوز بمراكز متقدمة، حيث بدأت البطولة منافسات يومها الثاني مع فئة CSIYH1* لمنافسات الخيول الصغيرة (من 6 إلى 7 سنوات)، واستطاع الفارس الإماراتي حمد الكربي اقتناص المركز الأول على صهوة الجواد «غراند شيري بي جيه».

وجاءت ثانية جولات اليوم الثاني لفئة CSIY-A، ليتصدّر الفارس الإماراتي عبد الرحمن أمين على صهوة الجواد «كارولين دي» وفي المركز الثاني الفارس السوري عماد غريب على صهوة الجواد «كواترو 3»، وحلّ ثالثا الفارس الإماراتي حميد عبد الله المهيري على صهوة الجواد «كارافيللي».

وشهدت فئة CSICH المخصصة للفارسات والفرسان الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاماً، مستوى متميز من المنافسة، حيث نال المركز الأول الفارس الفلسطيني عمر أيمن، على صهوة الجواد «ستيلا 514»، أما المركز الثاني فذهب إلى الفارس الإماراتي عيسى العويس والثالث من نصيب الفارس الإماراتي سيف عويضة الكربي.

وقدم الفرسان والفارسات الـ19 الذين تنافسوا ضمن فئة CSIJ-A التي صممت بارتفاع حواجز يصل إلى 1.30 متر استعراضا مبهرا للمهارات، ونجح الفارس الإماراتي عمر عبد العزيز المرزوقي على صهوة الجواد «البارز» على المركز الأول، وحل النمساوي دومينيك بشارة ثانياً على صهوة الجواد «دون جونيور إم إف إس»، وجاء الفارس الإماراتي محمد اليحيائي في المركز الثالث على صهوة الجواد «بورد».