خيول جودلفين تسجل رباعية في السباق التاسع للكرنفال في ميدان

خطفت خيول جودلفين الأضواء في السباق التاسع لكرنفال دبي العالمي في ميدان مساء أول من أمس، فيما توجت «ريا» للشيخ راشد بن حميد النعيمي بطلة لسباق أوكس الإمارات، ونال «زمان» لجودلفين لقب بطولة «ميدان كلاسيك»، فيما حقق «توب اسكور» لجودلفين لقب «كأس النابودة ناشيونال بلانت» في الشوط الرابع.

وحقق «رير ريثم» لجودلفين فوزه الأول في مشاركته الأولى بمضمار ميدان بانتزاعه لقب كأس ند الشبا للفئة الثالثة في الشوط الخامس.

وتوج «سالتراين دبي» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم بلقب سباق «كيرلين للتكافؤ» في الشوط السادس.

واختتم «كيد مينيفر» لجودلفين تسجيل الرباعية للفريق الأزرق في الشوط السابع والأخير، فكان مسك الختام للسباق التاسع في ميدان.

«زياد» بطل الجولة الثالثة

توج «زياد» لياس لإدارة سباقات الخيل بطلاً للجولة الثالثة لبطولة آل مكتوم للتحدي للخيول العربية لمسافة 2000 متر برعاية كأس النابودة لإدارة المرافق الذي تبلغ قيمة جائزته 90 ألف دولار، وذلك بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب جان دبي روال، مسجلاً زمناً قدره 2.15.54 دقيقة بفارق طولين وثلاثة أرباع الطول عن «برنامج» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كرولي وإشراف علي راشد الرايحي، فيما جاء بطل الجولة الأولى «ياديس داي» في المركز الثالث بقيادة باتريك دوبس.

جانب من تتويج «زياد» بطلا للشوط الأول | البيان

تنافس في الشوط 15 خيلاً.

وعقب ختام الشوط قام ستيفن بريمير المدير العام للنابودة لإدارة المرافق بتتويج أبطال الشوط.

«ريا» بطلة الأوكس

توجت المهرة «ريا» للشيخ راشد بن حميد النعيمي بطلة لسباق أوكس الإمارات لمسافة 1900 متر للفئة الثالثة برعاية مجموعة النابودة للإنشاءات وقيمة جائزته 250 ألف دولار، وذلك بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوغ واتسون مسجلة زمناً قدره 1.59.66 دقيقة بفارق ثلاثة أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «اكسبريسي» لجودلفين بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي، فيما جاءت المرشحة الأولى «وينتر لايتينغ» لجودلفين في المركز الثالث بقيادة باتريك كوكجريف، وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

«ريا» نالت الفوز بلقب أوكس الإمارات بجدارة ــ البيان

تنافس للفوز باللقب 6 مهرات، وكانت التوقعات منصبة نحو «وينتر لايتينغ» ورشحها 4728 شخصاً فيما رشح ريا 715 شخصاً. وفي ختام الشوط قام ديفيد ايفانز الرئيس التنفيذي لمجموعة النابودة للإنشاءات بتسليم الكأس إلى المدرب معمر عبدالله أمين وابنه عبدالله، إلى جانب المدرب دوغ واتسون والفارس باتريك دوبس.

«توب سكور» ينتزع الرابع

انتزع «توب سكور» لجودلفين لقب الشوط الرابع «كأس النابودة ناشيونال بلانت» لمسافة 1400 متر وقيمة جائزته 125 ألف دولار.

وقاد الفارس القدير كريستوف سوميلون البطل لتحقيق الفوز بمهارة منطلقاً بقوة في اللحظات الحاسمة من الشوط ليتوج بطلاً بإشراف المدرب سعيد بن سرور مسجلاً زمناً قدره 1.23.85 دقيقة بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «ذا جريب اسكيب» لاسطبل العفو للسباقات بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب حسين الديلمي، فيما جاء «أوه ذيس اذ أس» في المركز الثالث بقيادة توم ماركواند وإشراف المدرب ريتشارد هانون.

تنافس للفوز باللقب 13 خيلاًَ وانحصرت التوقعات نحو «توب اسكور» ورشحه 2070 شخصاً. وفي ختام الشوط قامت ايماسيمور مديرة الموارد البشرية لمجموعة النابودة للإنشاءات بتتويج الفائزين، حيث تسلم المدرب سعيد بن سرور الجائزة إنابة عن المالك.

«رير ريثم» يتألق

تألق «رير ريثم» لجودلفين في مشاركته الأولى بمضمار ميدان بانتزاعه لقب بطولة كأس ند الشبا لمسافة 2810 أمتار للفئة الثالثة برعاية النابودة للهندسة المدنية وجائزته 200 ألف دولار.

«رير ريثم» يسبق «فازير أباد» في كأس ند الشبا ــ البيان

وقاد الفارس وليام بيوك البطل لتحقيق الفوز بإشراف المدرب شارلي أبلبي مسجلاً زمناً قدره 2.54.88 دقيقة بفارق طول وثلاثة أرباع عن المرشح الأول «فازير أباد» لمالكه أغاخان بقيادة كريستوف سوميلون، فيما جاء «شيخ زايد رود» لمحمد جابر عبدالله في المركز الثالث بقيادة مارتن هارلي وإشراف ديفيد سيمكوك.

تنافس للفوز بالشوط 10 خيول، وانحصرت توقعات الجمهور نحو «فازير أياد» ورشحه 3624 شخصاً.

وعقب ختام الشوط قام الن ويلش المدير العام للنابودة للإنشاءات بتتويج أبطال الشوط، حيث تسلم المدرب شارلي أبلبي كأس الفوز إنابة عن المالك.

«سالتراين دبي» نجم السادس

توج «سالتراين دبي» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم بطلاً للشوط السادس «سباق كيرلين للتكافؤ» لمسافة 2000 متر برعاية النابودة للبناء وقيمة جائزته 160 ألف دولار.

وقاد الفارس ريتشارد مولن البطل للفوز بمهارة بإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلاً زمناً قدره 2.04.14 دقيقة، وبفارق 5 أطوال عن المرشح الأول «دونت جيف أب» لجودلفين بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف سعيد بن سرور. واحتل «اتجاه» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم المركز الثالث بقيادة جيم كرولي وإشراف دوغ واتسون.

تنافست في الشوط سبعة خيول بعد انسحاب «جالس» و«أور لاست سمر»، وكانت التوقعات منصبة نحو «دونت جيف أب» ورشحه 3627 شخصاً فيما رشح «سالترين دبي» 901 شخص. وفي ختام الشوط قام كولن تيمونس المدير العام لمجموعة النابودة للبناء بتتويج أبطال الشوط، حيث تسلم الجائزة إنابة عن المالك كل من مقصود علي وبوبات سيمار.

«كيد مينيفر» مسك الختام

حقق «كيد مينيفر» الرباعية لخيول جودلفين بانتزاعه لقب الشوط السابع «كأس مدرسة النابودة التجارية» لمسافة 2000 متر على المضمار العشبي وقيمة جائزته 125 ألف دولار.

وقاد الفارس جيمس دويل البطل للفوز باللقب بإشراف المدرب شارلي أبلبي مسجلاً زمناً قدره 2.03.19 دقيقة بفارق طولين ونصف طول عن «باروت» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف المدرب مايك دي كوك، فيما جاء «بانكي» لجودلفين في المركز الثالث بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي.

تنافس في الشوط الأخير 14 خيلاً، وتركزت ترشيحات الجمهور نحو «ماونتن هنتر» لجودلفين ورشحه 2114 شخصاً ولكنه حل خامساً.

وفي ختام الشوط قام ستاتيا برين مديرة مدرسة النابودة التجارية بتسليم كأس الفوز إلى المدرب شارلي أبلبي إنابة عن المالك.

«زمان» بطل «ميدان»

ظفر «زمان» لجودلفين بلقب سباق «ميدان كلاسيك» لمسافة 1600 متر برعاية غلف للكهرباء والميكانيكية وقيمة جائزته 150 ألف دولار. وقاد «زمان» للفوز الفارس وليام بيوك بإشراف المدرب شارلي أبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.36.69 دقيقة بفارق طول ونصف الطول عن «وقاد» لنقابة بورسلي للسباقات بقيادة تاغ أوشي وإشراف راشد بورسلي، فيما جاء «فري سكيب» لرابطة سيتي للخيول في المركز الثالث بقيادة باتريك كوسجراف وإشراف ديفيد مارنين.

معمر أمين: نهدي الفوز بلقب الأوكس إلى حاكم عجمان

أهدى معمر عبدالله أمين مدير سباقات الشيخ راشد النعيمي إنجاز فوز «ريا» ببطولة أوكس الإمارات إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بمناسبة شفائه وعودته إلى أرض الوطن معافى وفي أتم الصحة.

كما أهدى الإنجاز إلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي مالك المهرة الفائزة باللقب.

معمرعبد الله والمدرب واتسون عقب فوز «ريا» بالاوكس | البيان

وأشاد معمر بإنجاز «ريا» الذي يعود الفضل فيه إلى الله تعالى، وإلى التكتيك الذي اتبعه الفارس باتريك دوبس، ما ساهم في زيادة فارق المسافة بين المنافسين وحتى لحظة الوصول إلى خط النهاية.

وعن وجهة ريا المقبلة يقول معمر عبدالله أمين في تصريحه لـ«البيان الرياضي» بأن قرار مشاركتها المقبلة سيتم التشاور فيه مع الشيخ راشد النعيمي، وهناك احتمالات للمشاركة المقبلة فإما الدخول في ديربي الإمارات أو الاتجاه إلى الأوكس الأميركي في مايو المقبل. وبالنسبة لمشاركة كمبير المقبلة يقول معمر بأن وجهته ستكون سباق برج نهار لمسافة 1600 متر.

وعن وجهة «سكند سمر» قال بأنها ستنافس في الجولة الثالثة لكأس آل مكتوم للتحدي للخيول المهجنة في 10 مارس الجاري.

وسيشارك جنسون في كأس دبي الذهبي وسباق شيماء كلاسيك في أمسية كأس دبي العالمي.

واتسون: نتطلع للمشاركة في ديربي الإمارات

أعرب المدرب دوغ واتسون مدرب «ريا» بطلة أوكس الإمارات عن سعادته بالفوز، مشيداً بأدائها في السباق على عكس ما ظهرت عليه في سباق 1000 غينيز الذي خسرته أمام «وينتر لايتينغ».

وأضاف لــ«البيان الرياضي» أن مستواها في السباق كان مشرفاً، ولذلك نتطلع لإشراكها في سباق ديربي الإمارات بعد استمتاعنا بالفوز بلقب الأوكس.

معمر أمين ودوغ واتسون وباتريك دوبس عقب تسلم جائزة فوز «ريا» | البيان

وقال الفارس دوبس لقد كانت المهرة أكثر هدوءاً في السباق مقارنة مع مشاركتها الأخيرة، حيث لم نتبين بعد ماذا أصابها حينذاك.

وأضاف قائلاً أنه بعد منتصف مسافة السباق أيقن تماماً بأنه من الصعوبة بمكان هزيمة «ريا».

وقال دوبس إن القرعة كانت عاملاً مساعداً للفوز، حيث وقع في الحارة الأولى للانطلاقة، ولذلك لم يضع هذه الفرصة للفوز.

وأشاد الفارس دوبس بمجهود المدرب دوغ واتسون والطاقم الفني في إعادة المهرة إلى مستواها المعروف والفوز بهذا اللقب. دبي - البيان الرياضي

مشاركة

المدرب ساتيش: لم نحدد وجهة «سالترين دبي» المقبلة

أكد المدرب ساتيش سيمار عدم تحديد وجهة «سالترين دبي» المقبلة، وذلك بعد التشاور مع سمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم وبعد معرفة تصنيفه عقب فوزه بسباق كيرلين للتكافؤ.

وأشاد في حديثه لـ«البيان الرياضي» بأداء الفارس ريتشارد مولن وتحقيقه الفوز بمهارة.

المدرب سيمار ممسكا بالبطل «سالترين دبي» | البيان

وقال ساتيش إنه من المحتمل إدخاله في سباق جودلفين للميل أو ديربي الإمارات.

وأضاف ساتيش بأن البطل لم يكن محظوظاً لخسارته السباق الماضي في ميدان. وأشاد ساتيش بمستوى المهر حالياً وتفوقه على نخبة من الخيول في الشوط. دبي - البيان الرياضي

جوائز

المفاجآت تطيح بتوقعات الجمهور

أطاحت المفاجآت بتوقعات الجمهور في مسابقات ترشيحات الجمهور بمضمار ميدان، حيث لم يتمكن أحد من الفوز بترشيح 6 خيول فائزة بمسابقة الجائزة الكبرى.

ونجح 14 شخصاً من ترشيح 5 خيول فائزة لينال كل واحد منهم مبلغ 840 درهماً.

وتمكن 135 شخصاً من ترشيح 4 خيول فائزة، وتم اختيار 8 أشخاص، نال كل واحد منهم مبلغ 500 درهم. ولم يتمكن أحد من الفوز بمسابقة ترشيحات الفئة المزدوجة المبكرة..

ولم ينجح أحد في الفوز في مسابقة الفئة المزدوجة الوسطى.

وحصل على جائزة أعلى النقاط محمد تاج السر الطاهر «السودان» وحصل على مبلغ 4000 درهم. ونجح 33 شخصاً في الفوز بمسابقة السوبر فيكتا في الشوط الخامس وتم اختيار 7 منهم لينال كل شخص مبلغ ألف درهم. دبي - البيان الرياضي

سعيد بن سرور: «وينتر لايتننغ» خيبت الآمال

عّلق سعيد بن سرور حول خسارة «وينتر لايتننغ» قائلاً: «وينتر لايتننغ» خيبت الآمال.

وأضاف: «كانت متحفزة قليلاً، وهو أمر غير معتاد ولم يسبق لها أن تصرفت على هذا النحو من قبل. حتى في حلبة الاستعراض، لم تكن سعيدة، وكانت متحفزة في السباق أيضاً». وأضاف: «السباق كان واضحا -كانت متحفزة بالجهة الخارجية- وإن الإشارات التي صدرت منها لم تكن مشجعة».

شارلي ابلبي فرح بفوز «رير ريثم» | البيان

وتابع: «لقد عادت من السباق بحالة جيدة، وسوف نتخذ القرار بشأن وجهتها المقبلة في القريب العاجل، لكن لا يزال بإمكانها المشاركة في ديربي الإمارات (ج2، 9.5 فيرلونغ رملي، 31 مارس).

وقال شارلي أبلبي: «اكسبريسي» قدمت أداء آخر رصيناً وكانت متماسكة بدرجة عالية. ونأمل أن تكسب عددا من السباقات في الساحة الأوروبية.

وكانت «وينتر لايتننغ» تقدمت الى المركز الرابع لدى الاستدارة حول المنعطف لكنها لم تجد المزيد من القوة الدافعة في المسار المستقيم، وواصلت تقدمها لتكسب الصراع على المركز الثالث بفارق ضئيل، في استماتة «اكسبريسي» لتحل وصيفة دون أن تشكل تهديدا على المتصدرة. وكانت «راية» فرضت وتيرة معتدلة للسباق قبل أن تعزز من سرعتها وتتقدم لتكسب بفارق ثلاثة أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «اكسبريسي»، ومن خلفهما بفارق أربعة أطوال وربع الطول جاءت «وينتر لايتننغ» في المركز الثالث.

الإشارة الصحيحية

ينتظر أن يعطي جواد جودلفين «رير ريثم» الإشارة الصحيحة ما إذا كان سيتم شحنه إلى أستراليا لخوض سباق ج 1 أستراليان كب، أو البقاء في مقره للمنافسة بسباق ج 2 دبي غولد كب.

مرت سبعة أشهر ونصف منذ أن شارك للمرة الأخيرة، غير أن مدربه شارلي أبلبي يتوقع أداء كبيراً من هذا الجواد ذي ست سنوات لدى فوزه أول من أمس بسباق ج 3 ند الشبا تروفي، على مسافة 2800 متر (ميل وستة فيرلونغ).

وقال أبلبي: الجواد يعود عقب توقف طويل عن السباقات، لكنه كان يثير إعجابنا بأدائه للتمارين وأشعر بأنه سيقدم صورة طيبة عن نفسه.

وأضاف: لديه سجل باهر ومتطور في سباقات التحمل، وأعتقد بأنه يستطيع أن يؤدي وفقاً للكيفية التي استعد بها حتى الآن. آمل ذلك.

سعيد بن سرور يتسلم جائزة فوز «توب إسكور» | البيان

وجرى تحديد «رير ريثم» كمشارك محتمل بسباق ج 1 ملبورن كب عقب فوزه بسباق ديوك أوف ادنبره ستيكس برويال آسكوت في العام الماضي، قبل فوزه بسباق القوائم جون سميث سيلفر كب في يورك.

وعقب ذلك بفترة وجيزة انتكس برنامجه التدريبي إثر تعرضه لإصابة ما أدى إلى ضياع فرصة قيامه بالرحلة إلى ملبورن.

وسيواجه 10 منافسين بسباق ند الشبا تروفي.

وكان أبلبي أسرج الجواد «بولارايزيشن» للفوز بسباق ج 1 سيدني كب لجودلفين في العام الماضي، ويقوم الآن بانتقاء عدد من الخيول المناسبة التي قد تدخل إلى قائمته القصيرة للمشاركة في السباقات الأسترالية.

الإثارة تتجدد في «ميدان» اليوم

ينطلق في الساعة الرابعة من عصر اليوم، السباق الثاني عشر لمضمار «ميدان» العالمي وهو خارج جدول سباقات كرنفال كأس دبي العالمي، بمشاركة 103 خيول.

وتتألف الأمسية التي تقام برعاية «موانئ دبي العالمية» من 8 أشواط مثيرة، فيما يبلغ إجمالي قيمة جوائزها مليوناً و325 ألف درهم.

وستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الخامس «الرئيس» لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي، برعاية «موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات» والبالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم.

الجمهور على موعد مع تنافس ساخن في السباق | البيان

ويشارك في الشوط 14 خيلاً، أبرزها «ميلشوت» و«مايند ذات بوي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، «إيجابي» و«مزدوج» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «ذا جريت كولكشن» لزوار سكريكوف، «هايد بارك» و«أظرف» لسلطان علي، «ستند» و«بيلنجز جيت» لمحمد خليفة البسطي، «مساواة» لماهر لطف الله، «بيوبل» لفريق البيت متوحد، «شارب ديفنس» لذيستل لتوليد الخيول، «بيلار أوف سوسايتي» لربيكا بايرن وبن واتسون، و«برولوج» لأحمد يوسف البلوشي.

الشوط الأول

يشهد الشوط الأول لمسافة 1600 متر، برعاية «مجمع الصناعات الوطنية» والبالغ قيمة جوائزه 150 ألف درهم، مشاركة 11 خيلاً، يتقدمها «الحارث» لمالكه بدر عبدالله إسماعيل المطوع، «لاست ديزاير» لعامر بن عصيان العامري، «نيو آرتش» لنقابة بورسلي للسباقات، «روا أوغوستا» لأحمد بن طوق المري.

الشوط الثاني

يشارك في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر، برعاية «جبل علي» والبالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، 10 خيول، يتقدمها «تايم فلايز» و«متحدث» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، «المنارة» و«اجرام» و«زراعي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «كول تو وور» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث لمسافة 1800 متر على المضمار العشبي، برعاية «مراسي ميناء راشد» والبالغ قيمة جوائزه 150 ألف درهم، مشاركة 14 خيلاً، أبرزها «عطا الله» لنقابة بورسلي للسباقات، «كيب أوف إيجلز» لـ «إي إي آر سي»، «سلطانة» لمالكه إسماعيل محمد.

الشوط الرابع

يشارك في الشوط الرابع لمسافة 2000 متر، برعاية «ميناء راشد» والبالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، 11 خيلاً، يتقدمها «فيلوسوفر» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، «بوا دو بولون» لأحمد غليطة المهيري، «دباشي» لمحمد خليفة البسطي.

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس لمسافة 1600 متر، برعاية «ميناء الحمرية» والبالغ قيمة جوائزه 160 ألف درهم، مشاركة 13 خيلاً، أبرزها «موسر» و«متوكد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «مزيد» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، «مستر بارما» لعائلة بارمار، «أليكو» لفريق البيت متوحد.

الشوط السابع

يشارك في الشوط السابع لمسافة 1200 متر على المضمار العشبي، برعاية «المنطقة الحرة لجبل علي» والبالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، 14 جواداً، يتقدمها «شجي»، «فاروق»، و«غريب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «ريفلسكوب» لمالكه إمحمد محمد نجم، «بايريتس كوف» لسالم راشد غدير، «غالسبرج» لفريق البيت متوحد.

الشوط الثامن

يشهد الشوط الثامن والختامي لمسافة 2000 متر، برعاية «مبنى حمدان بن محمد للمسافرين» والبالغ قيمة جوائزه 150 ألف درهم، مشاركة 16 خيلاً، أبرزها «باي باودر كورت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، «إيمورتالايزد» لمالكه إمحمد محمد نجم، «جينتشي» لفريق البيت متوحد، «كوارتير فرانسيه» لمحمد خليفة البسطي.