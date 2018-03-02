حمدان المري يتوج بطلاً لكأس حتا للقدرة

أهدى الفارس حمدان أحمد المري لقب كأس حتا للقدرة لمسافة 100 كم إلى إسطبلات زعبيل، وذلك بعد انتزاعه الفوز عن جدارة في السباق المخصص للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، الذي أقيم أمس في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم وسط منافسة قوية من نخبة الفرسان المشاركين من مختلف إسطبلات الدولة.

وتوج المري بطلاً على صهوة «كاستليبار كورونا» بزمن وقدره 3.23.25 ساعات، وأضاف الفارس غانم سعيد العويسي على صهوة الفرس «لا مونيتو» الثنائية لإسطبلات زعبيل بعد حصوله على المركز الثاني بزمن قدره 3.23.52 ساعات، فيما جاءت في المركز الثالث الفارسة ليلى المرزوقي على صهوة الفرس «زجرة» لإسطبلات الكمدة للقدرة مسجلة زمناً قدره 3.24.00 ساعات.

واحتل المركز الرابع الفارس أحمد صالح الشحي ممتطياً صهوة الجواد «بوليرو في في» لإسطبلات الكمدة للقدرة، تلاه في المركز الخامس الفارس ميك فيكنشر على صهوة «كاراجونج سافير» لإسطبلات سعيد، وجاء في المركز السادس الفارس غيث صقر على صهوة الجواد «سليماني» لإسطبلات إس إس، تلاه في المركز السابع الفارس سعيد سالم المهيري على صهوة «هناد» لإسطبلات إس إس.

الشحي يتصدر «الأولى»

تصدر الفارس أحمد الشحي المرحلة الأولى من السباق لمسافة 40 كم «اللون الأصفر» على صهوة الجواد «بوليرو في في» لإسطبلات الكمدة للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 1.25.21 ساعة، واحتل المركز الثاني الفارس حمدان المري على صهوة الجواد «كاستليبار كورونا» لإسطبلات زعبيل، مسجلاً زمناً قدره 1.25.44 ساعة، وجاءت في المركز الثالث الفارسة ليلى المرزوقي على صهوة الفرس «زجرة» لإسطبلات الكمدة للقدرة، واحتل المركز الرابع الفارس سهيل الغيلاني ممتطياً صهوة «لامار» لإسطبلات إس إس، تلاه في المركز الخامس الفارس فهد علي على صهوة الجواد «كاراجونغ بازينغ» لإسطبلات الفهيدي، واحتلت المركز السادس الفارسة نسرين خسرو على صهوة الجواد «ماجيك جلين فيندي» لإسطبلات الخيول الخاصة.

ليلى المرزوقي تتزعم الثانية

تزعمت الفارسة ليلى المرزوقي المرحلة الثانية من السباق لمسافة 40 كم «اللون الأحمر» على صهوة الفرس «زجرة» لإسطبلات الكمدة للقدرة، مسجلة زمناً قدره 2.44.06 ساعات، وجاء في المركز الثاني الفارس حمدان المري على صهوة الجواد «كاستليبار كورونا» لإسطبلات زعبيل، يليه أحمد الشحي على صهوة الجواد «بوليرو في في» لإسطبلات الكمدة للقدرة.

وقفز الفارس محمد عبدالله إلى المركز الرابع بدلاً من التاسع على صهوة «أو إس أو لاريدو» لإسطبلات المغير، تلاه في المركز الخامس الفارس سعيد المهيري على صهوة «هناد» لإسطبلات إس إس، ثم الفارس سعيد المعمري على صهوة «فيدوك» لإسطبلات إس إس.

نجاح

أشاد محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، بسباق كأس حتا للقدرة سواء على المستوى التنظيمي أو الفني الذي ترجمه عودة إسطبلات زعبيل بقوة لاعتلاء المنصة بعد غياب، عبر تحقيق ثنائية بحصد المركزين الأول والثاني، مهنئاً جميع الفائزين.

وعن انخفاض عدد المشاركين نسبياً، قال العضب إن تركيز جميع الملاك والمدربين ينصب في الفترة القريبة المقبلة على مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن سباق الأمس شهد منافسة قوية بين الفرسان المشاركين. واختتم العضب بقوله إن أصحاب المراكز العشرين الأولى سيحصلون على جوائز نقدية وعينية قيمة وذلك ما ينطبق على سباق برقاء الليان للسيدات اليوم، متمنياً التوفيق لجميع الفارسات.

تتويج

بعد ختام السباق، قام محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية بتتويج الفائزين، حيث تسلم حمدان المري كأس المركز الأول، ونال غانم العويسي كأس المركز الثاني، فيما تسلمت الفارسة ليلى المرزوقي كأس المركز الثالث.

سعيد جابر: الإنجاز فخر واعتزاز

أعرب سعيد جابر مالك إسطبلات زعبيل، عن فخره واعتزازه بإنجاز الإسطبل عبر تحقيق الثنائية والتتويج بالمركزين الأول والثاني في سباق كأس حتا للقدرة لمسافة 100 كم، وقال سعيد جابر إن الفضل يعود إلى التشجيع والدعم اللا محدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، مهدياً سموهما هذا الإنجاز.

سعيد جابر على منصة التتويج مع الأبطال بحضور محمد العضب | البيان

وكشف سعيد جابر عن التجهيزات المكثفة في الفترة المقبلة استعداداً لكأس سمو ولي عهد دبي للقدرة، الذي يعتبر محط اهتمام الجميع، مؤكداً سعيهم إلى مواصلة التألق من أجل حصد مزيد من النتائج الإيجابية وتكرار مشهد الفوز الرائع، متمنياً التوفيق لجميع الفرسان في الإسطبل في المنافسات والتحديات المقبلة.

49

شهد سباق كأس حتا للقدرة لمسافة 100 كم، نحو 49 حالة انسحاب من الخيول المشاركة والبالغ عددها 87 وذلك بسبب عدم اجتياز الفحص الطبي الذي يعقب كل مرحلة نتيجة ارتفاع معدل ضربات القلب عن الحد الأقصى، وهو 64 نبضة في الدقيقة أو بسبب العرج، أو بناء على رغبة الفارس نفسه على عدم استكمال السباق رأفة بالخيل.

البطل: الجميع راضٍ عن الأداء والنتيجة

أكد حمدان المري بطل سباق كأس حتا للقدرة، أن المنافسة لم تكن سهلة، نظراً للصراع القوي بين الفرسان المشاركين، وقال: كنا بحاجة إلى الفوز، كي يعتلي إسطبل زعبيل المنصة هذا الموسم، ولله الحمد، أحرزنا المركز الأول والثاني، والجميع راضٍ عن الأداء والنتيجة للإسطبل خلال السباق.

البطل لحظة وصوله خط النهاية | البيان

وأشاد المري بمستوى الجواد «كاستليبر»، وأضاف أن الحصان بطل، ومؤهلاته تشير إلى قدرته على الظهور بصورة أقوى في سباقات أكبر خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الفوز يعتبر مهماً قبل منافسات كأس ولي عهد دبي للقدرة، مهدياً الإنجاز إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وإلى مالك الإسطبل، سعيد جابر وحمدان سعيد جابر.

بدوره، قال الفارس غانم العويسي صاحب المركز الثاني، إن الإنجاز يعتبر مصدر سعادة واعتزاز لجميع الفرسان الذين خاضوا التحدي بشعار إسطبلات زعبيل، مشيراً إلى أن المنافسة كانت صعبة، خاصة في ظل وجود نخبة من الخيول المرشحة للفوز.

ولفت العويسي إلى أن امتطائه للفرس «لامو نيتو»، هو للمرة الثانية، بعد مشاركته على صهوتها في سباق الإسطبلات الخاصة، مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، وحل تاسعاً، بعد تعرض الفرس لعقوبة الـ «بلنتي»، مؤكداً أن الجميع يتجهز حالياً لكأس سمو ولي عهد دبي للقدرة، الذي يتزامن مع فترة نهاية الموسم، حيث يتطلع الجميع إلى الفوز بأغلى ألقاب نهاية الموسم.

سباق برقاء الليان للسيدات لمسافة 100 كم اليوم

ينطلق في الساعة السابعة صباح اليوم، سباق برقاء الليان للقدرة، المخصص للسيدات في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة واسعة من نخبة الفارسات في الدولة. وتبلغ مسافة السباق 100 كم، وينقسم إلى 3 مراحل، حيث تبلغ مسافة المرحلة الأولى 40 كم «اللون الأصفر»، والمرحلة الثانية 40 كم «اللون الأحمر»، ثم المرحلة الثالثة الأخيرة 20 كم «اللون الأبيض».

من سباق النسخة الماضية | البيان

ووضعت اللجنة المنظمة، معايير وشروط للسباق، أبرزها أن يكون عمر الخيل المشارك 6 سنوات فما فوق، وألا يقل وزن الفارسة عن 50 كغم، وأن يكون الحد الأدنى للسرعة 14 كم في الساعة، على ألا يزيد معدل ضربات القلب عن 64 نبضة في الدقيقة خلال عملية الفحص البيطري التي تعقب كل مرحلة.