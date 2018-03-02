7 أشواط مثيرة في السباق التاسع لمضمار العين

يقام مساء اليوم، السباق التاسع قبل الأخير، لمضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف، الذي يتألف من 7 أشواط مثيرة، خصصت ستة منها للخيول العربية الأصيلة، فيما خصص الشوط السادس للخيول المهجنة الأصيلة، ويشهد حفل الليلة، الجولة قبل الأخيرة من بطولة العين مايل، فيما يستهل الحفل بسباق كأس الوثبة المخصص لملاك الإسطبلات الخاصة، في حين ينطلق سباق العين مايل بالشوط الخامس على جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 250 ألف درهم، وتتسابق خلاله كوكبة من الخيول القوية، يبرز منها الجواد «كيك آوت دي بوزولس»، و«أصلان»، الذي يدافع عن لقب الموسم الماضي.

ويتضمن السباق التاسع قبل الأخير لمضمار العين اليوم، سباقين للمبتدئة، ينطلق الأول في الشوط الثاني، بمشاركة 15 جواداً من إنتاج الدولة تتسابق لمسافة 2000 م، فيما يقام سباق المبتدئة الثاني في الشوط الأخير من حفل الأمسية، بمشاركة 15 خيلاً من الخيول العربية الأصيلة، لمسافة 1000 م، وتتواصل الإثارة بالشوط الثالث المخصص للأفراس والمهرات من الخيول العربية الأصيلة، لمسافة 1600 م تكافؤ، وتبرز الفرس «أسياد»، بقيادة تاج أوشيه، كأقوى المنافسين على اللقب بعد فوزها اللافت قبل أسبوعين بهذا المضمار، وتحتدم المنافسة بين 15 جواداً في الشوط الرابع، الذي خصص للخيول عمر 4 سنوات لمسافة 1400 متر تكافؤ، ويبرز فيه المهر «كندوش» صاحب المركز الثالث بمضمار الشارقة، ويقام الشوط السادس المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1000 م تكافؤ، ويبرز من الخيول المتسابقة كل من الجواد «بارانورمال»، و«دينجرس ثوت».