محمد العضب: 150 فارساً وفارسة يشاركون في كأس حتا للقدرة

ينطلق في الساعة السابعة صباح اليوم، سباق كأس حتا للقدرة المخصص للإسطبلات الخاصة والإشتراك الفردي في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، وتبلغ مسافة السباق 100 كم، وينقسم إلى 3 مراحل، حيث تبلغ مسافة المرحلة الأولى 40 كم «اللون الأصفر» والمرحلة الثانية 40 كم «اللون الأحمر» ثم المرحلة الثالثة والأخيرة 20 كم «اللون الأبيض».

وأكد محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن كأس حتا للقدرة يعتبر من السباقات المهمة كونه يساهم في تعزيز المشاركة بين أصحاب الإسطبلات الخاصة ويتيح الفرصة أمامهم من أجل المنافسة، مشدداً على أهمية سباق الإسطبلات الخاصة باعتباره يشكل دعماً إضافياً لهذه الشريحة في رياضة القدرة رياضة الآباء والأجداد، مضيفاً، السباق سيشهد مشاركة نحو 150 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات الخاصة في الدولة، ومن المتوقع أن تشهد المنافسة قوة مما قد يسفر عنه اعتلاء فرسان جدد لمنصة التتويج أو رؤية أبطال جدد على مستوى الخيول.

وسيكون ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮﻱ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﺒﺎﻕ ﻋﻨﺪ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻱ، ونوهت اللجنة إلى ضرورة تهيئة وتجهيز الخيل ﻗﺒﻞ ﺇﺣﻀﺎﺭﻩ ﻟﻠﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ لعملية الفحص ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﺒﺎﻕ وسيتم استبعاد ﺃﻱ ﺧﻴﻞ ﻳﺮﻓﺾ ﺃﻭ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮًا ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺎﺩﺭ الطبي ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺒﺎﻕ.

كما يمنع استخدام ﺍﻟﺴﻮﻁ ﻭالمهماز ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻡ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺟﺪًا، وفي حال لم يجتز الخيل ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺰﻣﻦ المحدد وسمح ﺑﻌﺮﺿﻪ ﻣﺮﺓ أﺧﺮﻯ يجب ﺃﻥ يخرج ﻣﺼﺤﻮﺑﺎً ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ الخيل ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ ﻭﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﻣﻦ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍلخروج ثم يعبر مجدداً ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻱ ﻟﻴﺴﺠﻞ ﻟﻪ ﺯﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﺟﺪﻳﺪ، وﺃﻱ ﺧﻴﻞ ﻳﻨﺴﺤﺐ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﺍﻟﺴﺒﺎﻕ يجب ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻱ المسؤول ﻗﺒﻞ ﻣﻐﺎﺩﺭﺗﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺴﺒﺎﻕ، وسيتم ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ الجهاز الإلكتروني ﺃﻭ ﺍﻟﻴﺪﻭﻱ لمراقبة ﻧﺒﻀﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﺐ وتحديد ﻣﻌﺪﻝ ﻧﺒﻀﺎﺕ ﻗﻠﺐ الخيل ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ المتبع، وﺃﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ تأخير ﺃﻭ مماطلة ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ ﺗﻌﺮﺽ ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ، ويمنع ﻣﻨﻌﺎً ﺑﺎﺗﺎً ﺗﻘﺪ جميع أﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﺨﻴﻮﻝ ﻭﺍﻟﻔﺮﺳﺎﻥ في ﺁﺧﺮ 2 كم وفي حال المخالفة سوف يتم استبعاد الفارس المخالف.