«دولية قفز الحواجز 2018» تنطلق اليوم في أبوظبي

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أم الإمارات، وبتنظيم أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ووفقاً لتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ورئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية استكمال الاستعدادات لانطلاق فعاليات النسخة الخامسة من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز اليوم في منتجع الفرسان الرياضي الدولي، حيث يشهد هذا العام مشاركة محلية وإقليمية وعالمية غير مسبوقة لأكثر من 180 فارسةً وفارساً من ألمع الأسماء في عالم الفروسية من دولة الإمارات وما يزيد على 40 دولة، للتنافس على مدى الأيام الثلاثة للبطولة ضمن ست فئات أساسية للفوز باللقب وجوائز البطولة التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 650.500 درهم.

وستشهد كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز، البطولة المفتوحة أمام الجمهور بشكل مجاني من الساعة الثامنة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، عودة «قرية الفروسية»، الفعالية التي تتضمن أنشطة ترفيهية لكافة أفراد الأسرة، لتؤكد البطولة مكانتها كواحدة من أهم الفعاليات العالمية للفروسية، والتي تواصل نموها ومضيها قدماً من نجاح إلى نجاح مع مرور السنوات.

شكر

من جهتها، تقدمت الدكتورة مي أحمد الجابر، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بالشكر والعرفان لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، على حرصها الدائم على تنمية وتشجيع المرأة الإماراتية ودعمها لتحقيق طموحاتها وتطلعاتها.

وأوضحت: «تعتبر كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز من أهم الفعاليات على أجندة الأكاديمية، ويغمرنا السرور لرؤيتها تحقق هذه المكانة العالمية كواحدة من أبرز فعاليات الفروسية في دولة الإمارات والمنطقة على مدى السنوات القليلة الماضية. ونتطلع قدماً إلى تسجيل أرقام قياسية جديدة بعد أن شهدت الدورة الماضية مشاركة 120 فارساً من أكثر من 20 دولة».

وأضافت: «نحن مسرورون للغاية كون نسخة هذا العام تمثل انعكاساً لجهودنا الدؤوبة والتي سعت إلى تفعيل مشاركة المرأة الإماراتية في شتى المجالات الرياضية، إذ يتمثل أحد أبرز أهدافنا في إلهام المرأة وتمكينها من تحقيق إنجازات كبيرة في عالم الرياضة. وكلنا أمل بأن تكون البطولة بمثابة خطوة كبيرة جديدة في سبيل دعم السيدات في الدولة على المضي قدماً نحو تحقيق طموحاتهن».

منصة

تحظى البطولة، التي تعقد خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، واتحاد الإمارات للفروسية وأبوظبي للإعلام، وبرعاية إسطبلات الشراع وشركة اتصالات ولونجين، لتوفر البطولة منصة خاصة تتيح للفارسات والفرسان من دولة الإمارات وشتى أنحاء العالم استعراض مهاراتهم وكفاءاتهم.

وسيشهد اليوم الأول منافسة بين الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 12-14 سنة ضمن فئة CSICH، واليافعين بين 14-18 سنة ضمن الفئة الثالثة المختلطة CSIJ، وهي فئة وطنية خاصة بالإمارات العربية المتحدة والفارسات الدوليات حصراً، وأخيراً فئة CSIL2* المخصصة حصراً للفارسات العالميات اللاتي يتنافسن على هذا اللقب من فئة نجمتين.

أما اليوم الثاني، فهو مخصص لبقية الفئات CSICH، وCSIL*2، وCSIJ، فضلاً عن فئة CSIYH1* (التي تحظى برعاية منتجع الفرسان الرياضي الدولي)، وتتنافس فيها خيول يافعة (6-7 سنوات) من مستوى النجمة الواحدة.

وخلال اليوم الأخير سيتنافس فارسات وفرسان شباب تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 21 سنة ضمن فئة مختلطة من مستوى CSIY-A، جنباً إلى جنب مع بقية المنافسين من فئة CSIYH1*، وذلك تحت رعاية شركة اتصالات ومنتجع الفرسان الرياضي الدولي.

2013

تتمتع كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز، باعتراف إقليمي ودولي واسع منذ انطلاقها عام 2013، وذلك في عقب حصولها على مصادقة الاتحاد الدولي لرياضة الفروسية عام 2015. وكانت البطولة قد انطلقت في البداية باعتبارها فعالية رياضية للسيدات وحسب، ثم توسعت لتشمل فئات للرجال والأطفال، الأمر الذي أدى إلى زيادة نسبة المشاركة الدولية في البطولة العام الماضي، بإجمالي 120 فارساً وفارسة من 20 دولة من كافة أنحاء العالم.