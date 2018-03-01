الشارقة تستضيف المهرجان الدولي للجواد العربي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق، مهرجان الشارقة الدولي التاسع عشر للجواد العربي، وذلك بالتعاون مع الهيئة الأوروبية لمسابقات جمال الخيل العربية الأصيلة، منظمة (إيكاهو)، وتعد البطولة الأولى من نوعها في دولة الإمارات والتي تكون معتمدة من المنظمة، حيث تم اعتماد المهرجان لينضم إلى الأجندة العالمية لسباقات جمال الخيول العربية.

يشهد المهرجان الذي سينطلق اليوم ويختتم بعد غد مشاركة 261 جواداً يمثلون 14 دولة خليجية وعربية وأجنبية، ويقام المهرجان برعاية «هيئة مطار الشارقة الدولي» الراعي الرسمي للمهرجان ومجلس الشارقة الرياضي والعديد من الجهات الحكومية والخاصة. ويرأس اللجنة المنظمة العليا للبطولة الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، والشيخ محمد بن عبدالله محمد آل ثاني نائب رئيس اللجنة، والدكتور غانم محمد عبيد الهاجري، إلى جانب رياض عبدالله عيلان الشامسي، ومحمد عبدالله وعبدالعزيز حمد تريم وسلطان محمد خليفة اليحيائي مدير المهرجان، إلى جانب تشكيل العديد من اللجان ومنها الطبية والتحكيمية والفنية والانضباطية ولجنة ساحة العرض.

تحكيم

تعتمد طريقة التحكيم على خمسة أنظمة أساسية تعتمد في التقييم وتشتمل على الآتي: الشكل العام/‏‏‏‏ الرأس والعنق/‏‏‏‏ الجسم والانسياب/‏‏‏‏ القوائم/‏‏‏‏ الحركة، حيث تُعطى النقاط من (1 ـ 20) من قبل كل حكم من لجنة التحكيم وبصورة مستقلّة (وتقبل أنصاف النقاط)، لتتأهل الخيول الحائزة على المركز الأول والثاني في جميع أشواط الفئات العمرية للمشاركة في بطولات المهرجان الست الرئيسية. كما سيتم التحكيم بنظام يعطي البطل الذهبي أربع درجات والبطل الفضي درجتين والبطل البرونزي درجة واحدة ويتم اختيار الأبطال حسب عدد الدرجات التي تعطى من قبل الحكام.

بطولة المهرات

ستبدأ فعاليات المهرجان اليوم الساعة الثالثة ظهراً على أرض الصالة المغطاة بالنادي بالشوط الأول: للمهرات بعمر سنة واحدة مقسم إلى فئتين (A، B) برعاية مطار الشارقة الدولي وشركة دفري وشركة ألفا يليه الشوط الثاني: للمهرات بعمر سنتين مقسم إلى فئتين (A،B)وهو برعاية شركة ساسكو وشركة أنابيب، يليه الشوط الثالث: للمهرات بعمر ثلاث سنوات مقسم إلى فئتين ( أ ـ ب) وهو برعاية شركة ساتا وشركة ألفا.

ويبدأ اليوم الثاني للبطولة غداً الجمعة في الثانية والنصف بالشوط الرابع: لفئة المهور بعمر سنة واحدة مقسم إلى فئتين (A،B،G) شركة دفري، شركة ساتا، مطار الشارقة الدولي الشوط الخامس: وهو لفئة المهور بعمر سنتين مقسم إلى فئتين (A،B) برعاية ساسكو وأنابيب الشوط السادس: شوط المهور بعمر ثلاث سنوات برعاية العربية للطيران، يليه الشوط السابع: للأفراس بعمر 4 حتى 6 سنوات برعاية مطار الشارقة الدولي يليه الشوط الثامن: شوط الأفراس بعمر سبع سنوات فأكبر برعاية فندق السينترو.

«الرئيسية»

وينطلق اليوم الختامي بعد غد السبت في الثالثة بالشوط التاسع: للفحول من 4 حتى 6 سنوات مقسم إلى فئتين (A،B) وهو برعاية شرطة ألفا وقناة الشارقة الرياضية الشوط العاشر والأخير: وهو شوط للفحول بعمر سبع سنوات فأكبر برعاية مربط العليا للخيول العربية الأصيلة.

ويتأهل كلٌ من الخيول الحائزة على المركز الأول والثاني للمشاركة في أشواط البطولة الرئيسية الستة وهي بطولة المهرات بعمر السنة برعاية شركة أنابيب وبطولة المهرات بعمر سنتين وثلاث سنوات برعاية شركة ساسكو وبطولة الأفراس، وبطولة المهور بعمر السنة، وبطولة المهور بعمر السنتين وثلاث سنوات، وبطولة الفحول برعاية مطار الشارقة الدولي.

شكر

وجه سلطان اليحيائي، باسمه ونيابة عن رئيس النادي وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة واللجنة المنظمة الشكر والتقدير والعرفان، إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على دعمه اللامحدود لرياضة الفروسية ومهرجان الشارقة الدولي الـ 19 وهو ثمرة من ثمرات دعم سموه.