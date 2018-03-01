صراع بين «ونتر لايتيننغ» و«ريا» على لقب أوكس الإمارات

تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل العالمية نحو مضمار ميدان العالمي مساء اليوم، حيث تقام الجولة التاسعة لكرنفال كأس دبي العالمي، وتتضمن الجولة الثالثة لكأس آل مكتوم للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر للفئة الأولى، برعاية مجموعة النابودة. وينحصر صراع اللقب بين «برنامج» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والحائز لقب الجولة الثانية، و«باريس داي» بطل الجولة الأولى للكأس.

وأبرز المنافسين على اللقب «شهير» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. ويقود «شهير» جيرالد أفرانش بإشراف المدرب إيريك ليماتنيل، و«داريوس دو باون»، المملوك لسموه أيضاً، بقيادة تاغ أوشي وإشراف إيريك ليمارتنيل، و«زياد» المملوك لـ ياس هورس ريسينغ مانجمنت بقيادة ريتشارد مولن وإشراف جان دي روللي، «إيه إف سنجانجلي» لخالد خليفة النابودة بقيادة سام هتشكوت وإشراف إيرنست أورتيل، «آربي مادموسيل» لمحمد حبيب الرضا بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف إيرنست أورتيل، «إيه اف مرح» لخالد خليفة النابودة بقيادة جيمي كوين وإشراف إرنست أورتيل، «فالكون دولوب» لمنصور خليفة سلطان بن حبتور بقيادة جيرالد موس وإشراف إيليس جيني، ويتطلع للفوز باللقب كل من:

«شيك روج» لإسطبل عذبة بقيادة أنطونيو فريسو، «إنت حر» لمحمد راشد السعدي بقيادة هاري بنتلي وإشراف عمر دراج، «إيه. إف محشوم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة فيرناندو جارا وإشراف علي الرايحي، «لهيب» للخيالة السلطانية العُمانية بقيادة الفارس أنس السيابي وإشراف سعيد البادي، «نازيو» المملوك لـ ياس هورس ريسينغ مانجمنت بقيادة باتريك كوسجريف وإشراف هلال العلوي، «الهنتر مونلو» لعائشة يوسف البلوشي، بقيادة عيسى البلوشي وإشراف سلطان الهاجري.

خيول جودلفين في مواجهة التحدي | أرشيفية

ميدان كلاسيك

ينتظر أن يشهد شوط «ميدان كلاسيك» لمسافة 1600 متر «ليستد»، الذي تبلغ قيمة جائزته 150 ألف دولار، صراعاً شرساً بين 14 خيلاً قوياً يتصدرها «بيكشر نو ساوند» بقيادة سام هتشكوت وإشراف دوغ واتسون، ويتوقع أن ينحصر صراع اللقب بين «زمان» لجودلفين بقيادة وليم بويك وإشراف شارلي أبلبي، و«وسيم» لإسماعيل محمد بقيادة أنطونيو فريسو، و«إيل شابو» لماهر لطف الله بقيادة لوك موريس وإشراف فوزي ناس، و«سيركل دريم» لناصر عسكر بقيادة ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار، ويسعى لانتزاع اللقب كل من:

«دوبليت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة زفير زياني وإشراف سالم بن غدير، «متمايل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «أرواي» لمنصور إبراهيم السلمان وفايز تركماني بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف سالم بن غدير، «بلو لوريتي» لمالكته اليزابيث دالي بقيادة توم ماركواند وإشراف دوغ واتسون، «سنشري دياموند» لحمدان المنصوري بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف أحمد بن حرمش، «وقاد» لنقابة بورسلي للسباقات بقيادة تاغ أوشي وإشراف راشد بورسلي، «دي بروين هورس» لمالكه جامبريني بقيادة جون إيجان وإشراف براندين باول.

سباق «أوكس الإمارات»

يعتبر شوط أوكس الإمارات لمسافة 1900 متر للفئة الثالثة برعاية مجموعة النابودة للإنشاءات وجائزته 250 ألف دولار، من أبرز أشواط السباق اليوم، وتتنافس خلاله 6 مهرات تتصدرها «ريا» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون. وقد حلت وصيفة في آخر مشاركاتها خلف «ونتز لايتنينغ» لجودلفين في سباق 1000 غينيز الإماراتي يوم 8 فبراير الماضي.

وأبرز المرشحات «ونتر لايتننغ» لجودلفين بطلة 1000 غينيز بقيادة باتريك كوسجريف وإشراف سعيد بن سرور.

وتتطلع للفوز باللقب «إكسبريستي» لجودلفين بقيادة وليام بويك وإشراف شارلي أبلبي، «كوين إستوريل» بقيادة اليون شافيز وإشراف بنت أولسن، «سعادة» بقيادة أنطونيو فريسو وإشراف أحمد بن حرمش.

جائزة النابودة

يتوقع أن يشهد الشوط الرابع «النابودة ناشيونال بلانت ترفي» لمسافة 1400 متر الذي تبلغ قيمة جائزته 135 ألف دولار، صراعاً ساخناً بين 13 خيلاً قوياً يتزعمها «ستيدي بيس» لجودلفين بقيادة باتريك كوسجريف وإشراف سعيد بن سرور.

وأبرز المرشحين «أوه ذيس إز أس» لفريق والوب بقيادة توم ماركواند وإشراف ريتشارد هانون، «خافو شيميمي» لسعيد سهيل بقيادة جيمس دويل وإشراف ريتشارد هانون، «توب سكور» لجودلفين بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف سعيد بن سرور، «أيوف إن بيوند» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف أحمد بن حرمش، «فان دير ديكين» لجودلفين بقيادة وليام بويك وإشراف شارلي أبلبي، «مناهر» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف سالم بن غدير، «سيلفر لاين» لجودلفين بقيادة جيرالد موس وإشراف سعيد بن سرور، «توبي» لمايكل كير بقيادة سين ليفي وإشراف ريتشارد هانون، «فانتاستك فور» لعبدالله عبد العزيز موسى بقيادة بيرنارد هيربي وإشراف بروس، «سلاطين» للشيخ عبدالله المالك الصباح بقيادة مارتن هارلي وإشراف ديفيد أوميرا.

جائزة ند الشبا

يعتبر الشوط الخامس «ند الشباب تروفي» لمسافة 2810 أمتار للفئة الثالثة برعاية النابودة للهندسة المدنية، الذي تبلغ قيمة جائزته 200 ألف دولار، من بين أقوى الأشواط اليوم ويتنافس خلاله 11 خيلاً قوياً يتصدرها «كانديرا» لآغا خان بقيادة مايكل بيرتو وإشراف آلن دي روير دوبري.

وأبرز المرشحين بالشوط «فازير أباد» لآغا خان بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف آلن دي روير دوبري ويعد الأعلى تصنيفاً «117». إلى جانب «رير ريثم» لجودلفين بقيادة وليم بويك وإشراف شارلي أبلبي، «ريد غاليليو» لجودلفين بقيادة باتريك كوسجريف وإشراف سعيد بن سرور، «شيخ زايد رود» لمحمد جابر عبدالله بقيادة مارتن هارلي وإشراف ديفيد سيمكوك، «برينس أوف أران» لسعيد بالعبيدة بقيادة جيمس دويل .

«كيرلين» هانديكاب

يعتبر الشوط السادس لمسافة 2000 متر «ليستد» برعاية النابودة للمباني، الذي تبلغ جائزته 160 ألف دولار، من أبرز الأشواط اليوم. ويتنافس خلاله 8 خيول بعد انسحاب «أور لاست صمر»، وأقوى المنافسين «دونت غيف أب» لجودلفين بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف سعيد بن سرور، «سالطارين دبي» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، بقيادة ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار، «ألا باستر» لجودلفين بقيادة باتريك كوسجريف وإشراف سعيد بن سرور، «غاليس» لمحمد فاروق بقيادة زفير زياني وإشراف سالم بن غدير، «جوبتر لايت» لسلطان علي بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف سالم بن غدير.

مسك الختام

يعد الشوط السابع لمسافة 2000 متر، الذي تبلغ قيمة جائزته 125 ألف دولار، من بين أبرز الأشواط وبمثابة مسك الختام للسباق، ويتنافس خلاله 14 خيلاً قوياً يتصدرها «كيدمي نيفر» لجودلفين بقيادة جيمس دويل وإشراف شارلي أبلبي.

وأقوى المنافسين «ماونتن هنتر» لجودلفين بقيادة باتريك كوسجريف وإشراف سعيد بن سرور، «سمايلينغ بلو آيز» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، بقيادة سام هتشكوت وإشراف مايك دي كوك، «بانك سي» لجودلفين بقيادة وليام بويك وإشراف شارلي أبلبي، «بورن توبي ألايف» بقيادة كولم دونوهو وإشراف كيربي، «سانشاويس» للشيخ أحمد بن محمد بن خليفة آل مكتوم، بقيادة بيرنارد هيربي وإشراف مايك دي كوك، ويتطلع لانتزاع اللقب كل من:

«أكروس ذا ستارز» لسعيد سهيل بقيادة جيم كراولي وإشراف ريتشارد هانون، «تروبك أوف كورس» بقيادة بيير أندرس وإشراف بيتر سين، «غودس سبيد» لعبدالله عبد العزيز الموسى بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف أن بروس، و«باروت» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف مايك دي كوك.

«شيخ زايد رود» ينافس على جائزة ند الشبا

لقب «ميدان كلاسيك» بين «زمان» و«وسيم»

ترشيحات البيان

الشوط الثاني: زمان

الشوط الثالث: ونتر لايتننغ

الشوط الرابع: أوه ذيس إذ أس

الشوط الخامس: فازير أباد

الشوط السادس: دونت غيف أب

الشوط السابع: ماونتن هنتر

ترشيحات الخبراء

الشوط الثاني: وسيم

الشوط الثالث: ريا

الشوط الرابع: توب سكور

الشوط الخامس: رير ريثم

الشوط السادس: دونت غيف أب

الشوط السابع: ماونتن هنتر

ترشيحات الملاك

الشوط الثاني: زمان

الشوط الثالث: ونتر لايتننغ

الشوط الرابع: توب سكور

الشوط الخامس: رير ريثم

الشوط السادس: دونت غيف أب

الشوط السابع: ماونتن هنتر

274 ألف درهم جوائز الجمهور في الترشيحات

رصدت اللجنة المنظمة لسباقات ميدان مبلغ 274 ألفاً و715 درهماً قيمة جوائز للجمهور في مسابقات الترشيحات تفاصيلها كالتالي:

الفائز في مسابقة الترشيحات الكبرى ومن ينجح في ترشيح 6 خيول فائزة يحصل على مبلغ 23 ألفاً و215 درهماً.

ومن ينجح في ترشيح 5 خيول فائزة ينال مبلغ 16 آلاف درهم.

ويحصل من يرشح 4 خيول فائزة في 6 أشواط، على مبلغ 4 آلاف درهم.

جوائز مالية قيمة في إنتظار جمهور «ميدان» | أرشيفية

وينال الفائز في مسابقة الفئة المزدوجة المبكرة مبلغ 17 ألف درهم.

ويحصل الفائز في مسابقة الفئة المزدوجة الوسطى للشوطين الرابع والخامس، على مبلغ 10 آلاف درهم.

وينال الفائز في مسابقة الأشواط المزدوجة الأخيرة للشوطين السادس والسابع، على مبلغ 45 ألف درهم.

ويحصل الفائز في مسابقة الأشواط الثلاثية، الخامس والسادس والسابع، على مبلغ 128 ألف درهم.

ويفوز من ينجح في مسابقة الترضية للأشواط الثلاثية على مبلغ 4 آلاف درهم.

وينال الفائز في مسابقة السوبر فيكتا للشوط الخامس، مبلغ 7500 درهم.

ويحصل الفائز في مسابقة السوبر هاي فايف للشوط الأخير، مبلغ 30 ألف درهم.

الاشتراك في مسابقة الأشواط الستة (الجائزة الكبرى)، مجاني، وتوزع الاستمارات الخاصة عند بوابات الدخول، على المشارك القيام باختيار الخيول التي يتوقع فوزها بالمركز الأول في كل شوط من فرصة الفوز بجوائز نقدية كل أمسية سباق.

توزع الاستمارات عند بوابات الدخول فقط حتى الساعة 6.40 مساء قبل 25 دقيقة من انطلاق الشوط الثاني بالبرنامج.

يجب تعبئة الاستمارة وإيداعها في الصناديق المخصصة بموعد أقصاه الساعة 6.50 مساء قبل 15 دقيقة من انطلاق الشوط الثاني.

سعيد بن سرور يتطلع للفوز باللقب للمرة 11

يتطلع سعيد بن سرور، المدرب الأعرق في جودلفين، لتعزيز سجله الرائع في أوكس الإمارات (ج3) في ميدان، اليوم، من خلال المهرة الفائزة بشكل رائع بسباق 1000 غينيس «وينتر لايتننغ».

حقق سعيد الفوز 10 مرات في 17 دورة مضت من السباق الكلاسيكي الممتد لمسافة تسعة فيرلونغ على التربة الرملية، وتخرجت منه كل من «امبيريال جيسشر» (2002) و«كوكا بيتش» (2008) الى تحقيق الفوز بسباقات الفئة الأولى في الولايات المتحدة ضمن قائمة شرف الفائزين.

«خولة» أصبحت أول مهرة تحقق الفوز في داربي الإمارات (ج2) في يوم كأس دبي العالمي عقب فوزها في أوكس الإمارات 2011، بينما حلت «احتمال» بالمركز الثالث على العشب في سباق 1000 غينيس الإنجليزي الكلاسيكي (ج1) في نيوماركت بالمملكة المتحدة في 2014.

سعيد بن سرور | أرشيفية

مهرة الثلاث سنوات «وينتر لايتننغ» ابنة «شمردل» لم تخسر في مشاركتين على الرمل في ميدان حتى الآن في كرنفال كأس دبي العالمي هذا العام، حيث أتبعت فوزها بفارق أنف في السباق التحضيري لـ1000غينيس الإمارات على مسافة سبعة فيرلونغ في يناير، بفوز سهل بفارق طولين في السباق الكلاسيكي نفسه على مسافة الميل في 8 فبراير.

جميع المهرات المنافسات الخمس في أوكس الإمارات للمهرة «وينتر لايتننغ» (بات كوسغريف) حللن خلفها في 1000 غينيس الإمارات، ومن بينهن صاحبة المركز الثاني «ريا»، وكذلك الثالث «اكسبريسي» (شارلي ابلبي/‏‏‏‏وليام بيوك).

وقال سعيد بن سرور: نحن مرتاحون للغاية من حالة «وينتر لايتننغ» منذ وصولها الى دبي.دبي - البيان الرياضي