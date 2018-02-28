بارزالونا: سباقات دبي أرفع مستوى من مثيلاتها العالمية

اعتبر فارس فريق جودلفين مايكل بارزالونا، أن هناك اختلافاً كبيراً بين السباقات التي تقام في مدينة دبي، والسباقات التي تقام حول العالم.

وأضاف قائلاً: «الأمر مختلف، لأن في دبي الموسم قصير جداً. وعلى سبيل المثال فإن المشاركة في سباقات كرنفال كأس دبي العالمية تتطلب وجود حد أدنى من التصنيف لكل حصان حتى يستطيع المشاركة، وبالتالي فإن مستوى الحصان يجب أن يكون رفيعاً، ومن هنا فإن التركيز ينصب على نوعية جيدة من الخيول تتولى قيادتها مدة شهرين ونصف شهر. وأود القول إن الكرنفال يمثل أحد أكبر مواسم السباق في العالم. كما أن المسار العشبي هنا في ميدان عادل للغاية. الاختلاف الوحيد مع أوروبا هو المسار الرملي».

وأكد بارزاونا، أن من أفضل لحظاته كانت الفوز بسباق ج 1 بريدرز كب تيرف على صهوة المهر تاليسمانِك العام الماضي، التي أعتبرها من اللحظات العظيمة في مسيرته.

وأضاف الآن أصبحت أكبر سناً. أشعر بأنني أقدِّر انتصاراتي بشكل أكثر، وأثمّن كل فوز بسباق كبير. «تاليسمانك» حصان في غاية الروعة وهو يستحق تماماً الفوز بسباقاته.

وقال بارزالونا، إن الحصان الأول الذي يتبادر إلى الذهن الذي لديه قدرات مبشرة هو مايند مابنغ، على الرغم من خسارته مشاركته الأولى، لكن يبدو لديه إمكانيات هائلة، لذلك نحن نتطلع حقاً لرؤيته يتطور.

كما تحدث بارزالونا عن السمات الرئيسة الثلاث التي يجب أن يتحلى بها الفارس قائلاً: يمكن القول إنها السيطرة على الضغوط لدى المشاركة في الأحداث الكبيرة، وبالطبع السيطرة على وزنك، والأهم من ذلك كله تقدير الخيول.