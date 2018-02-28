تألق «مربط دبي» في «خليجي» الخيل العربية المصرية

تألق مربط دبي للخيول العربية في ختام بطولة كأس الخليج للخيل العربية المصرية، التي أقيمت ضمن مهرجان الشرقية للخيل العربية الأصيلة 2018 تحت رعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية. وأكد مربط دبي بنيله ذهبية الأفحل في البطولة وبرونزية المهرات مكانته العالية في قمة هرم السلالة المصرية في بطولات الإمارات والبطولات الإقليمية والعالمية في كل من أميركا وأوروبا ودول الخليج العربي.

وجاء التفوق مبهراً من الفحل «دي حيدر» ابن الفحل العالمي رويال كالرز والفرس هارتس إمبريس، مسجلاً أعلى نقطة في البطولة بمعدل 92.88 نقطة، كما سجل أفضل حركة خيل في البطولة واستحق الذهب بامتياز. كما تمكنت المهرة «دي ماشاء الله» ابنة الفحل رويال كالرز والفرس فريسيرا ماشارا من نيل الميدالية البرونزية في بطولة المهرات.

أعرب المهندس محمد التوحيدي المدير العام المشرف العام لمربط دبي للخيول العربية عن سعادته بالإنجاز الذهبي للفحل دي حيدر في البطولة، مؤكداً أن المربط يمضي بوتيرة جيدة في إنتاج الخيل العربية الأصيلة من السلالة المصرية بجودة عالية، تتواصل من خلالها الإنجازات الكبرى التي حققها المربط على هذا الخط محلياً ودولياً.

من جهته، عبر عبدالعزيز المرازيق المدير التنفيذي لمربط دبي عن سعادته بما حققه المربط في بطولة كأس الخليج للخيل العربية المصرية. وأثنى المرازيق على مستوى البطولة التي قال إنها كانت مناسبة للتعبير عن تفوق مربط دبي وإنتاجه المحلي، وتأكيد التفوق النوعي للفحل العالمي رويال كالرز.