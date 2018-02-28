جيمس دويل: دبي نقلت مسيرتي إلى مستوى جديد

أكد فارس فريق جودلفين جيمس دويل، أن مدينة دبي تحتل مكانة خاصة لديه، وخاصة أنها ساهمت في نقل مسيرته المهنية إلى مستوى جديد.

وأضاف قائلاً في حديثه للحساب الرسمي لفريق جودلفين على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إنها المكان الذي انطلقت منه مسيرتي المهنية إلى المستوى الأعلى. كنت محظوظاً بتحقيق الفوز بسباق ج 1 سوق دبي الحرة سابقاً ودبي تيرف حالياً عام 2012 على صهوة جواد اسمه سيتي سكيب، كانت بمثابة نقطة انطلاق، إذا شئت أن تسميها، إلى آفاق أرحب، وأود القول إنها ربما كانت عاملاً مساعداً على صعودي عبر الرتب حتى وصلت إلى حيث أنا الآن، وأنا محظوظ وأشعر بالامتنان بأن أكون جزءاً من فريق جودلفين».

كما تحدث دويل عن أفضل لحظاته مع الفريق الأزرق قائلاً: «أتت تلك اللحظة عندما تلقيت مكالمة هاتفية للحضور وعقد اجتماع مع جودلفين حول إمكانية توقيع عقد للانضمام إلى الفريق، كانت تلك لحظة تاريخية رائعة وإنجازاً كبيراً.

الالتحاق بجودلفين كان حلماً خيالياً يراودني في ذلك الوقت، كنت أترعرع كصبي وكل ما كنت أحلم به أن أصبح فارساً، وكنت أحلم بارتداء شعار جودلفين ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، وتحقق ذلك الحلم الذي كان أشبه بالخيال».

جهد كبير

وعرج دويل على الصعوبات التي يواجهها كفارس، وخاصة أنه يشارك في سباقات نهاية الأسبوع، وفي الوقت ذاته عليه الحفاظ على وزنه قائلاً: «يجب أن أبذل جهداً كبيراً للحفاظ على وزني -كما يفعل معظم الفرسان- وأشعر بأنني يجب أن أبذل مجهوداً أكبر من غيري لأن طولي يبلغ 5 أقدام و10 بوصات، وربما أكون أحد أطول الفرسان، وخاصة هنا في دولة الإمارات».

وقال دويل، إن مضمار «ميدان» يعد من أجمل المضامير في العالم.

وأضاف قائلاً: «ميدان مضمار رائع وجميل، بالنسبة لي فإن المسار العشبي هنا هو الأفضل في العالم، إنه مستو وعادل، وبإمكانك التقدم أثناء السباق أو الدخول من خلف الصفوف».