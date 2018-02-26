الإعلان عن فئات النسخة الخامسة من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز

أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية عن فئات المنافسات الخاصة بفعاليات كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز 2018، الحدث الذي سيشهد هذا العام مشاركة أكثر من 180 فارساً وفارسةً من ألمع الأسماء في عالم الفروسية، سيتنافسون على اللقب في منتجع الفرسان الرياضي الدولي ما بين 1 - 3 مارس المقبل.

وتعد رياضة قفز الحواجز واحدة من ثلاثة أفرع في رياضة الفروسية الأولمبية، وتمتاز بجمعها العديد من السمات الفريدة كالشجاعة والدقة والتحكم والقدرة التقنية. وتضم البطولة في نسختها الخامسة لهذا العام ست فئات مختلفة يشارك فيها مجموعةٌ من الفرسان والفارسات المحليين والعالميين من الأطفال والشباب والمحترفين.

وتقوم أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بتنظيم هذه البطولة، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الإمارات للفروسية وأبوظبي للإعلام، وتحت رعاية إسطبلات الشراع وشركة اتصالات. ويوفر هذا الحدث منصةً خاصةً للفارسات داخل الإمارات العربية المتحدة وخارجها لعرض مهاراتهنّ في قفز الحواجز.

ومن المتوقع أن يشارك في هذه النسخة من البطولة حوالي 180 فارسة وفارساً من أكثر من 20 دولةً بما فيها الإمارات العربية المتحدة، سيتنافسون على اللقب والفوز بالعديد من الجوائز المالية القيّمة يصل مجموعها إلى 650,500 ألف درهم إماراتي.

ويؤّكد ارتفاع مستوى المشاركة في الدورة الحالية من البطولة المكانة المرموقة لكأس «أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز»، والذي حظي باعتراف إقليمي ودولي واسع منذ انطلاقه عام 2013، وذلك في أعقاب حصوله على مصادقة الاتحاد الدولي لرياضة الفروسية عام 2015.