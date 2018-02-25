العطا يتوج «الحزم 4» بكأس محمد بن منصور للقدرة

توج الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان الفائزين في السباق الذي يحمل اسمه لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، الذي نظمته قرية الإمارات العالمية بالوثبة أمس بمشاركة 100 فارس وفارسة، نال أصحاب المراكز الثلاثة الأولى منهم سيارات دفع رباعي.

وأحرز المركز الأول محمد صالح العطا على صهوة «أتش أتش براق» من إسطبلات الحزم 4 التابعة لأحمد السويدي، وقطع الجواد «براق» المسافة في زمن قدره 3:36:58 ساعات بعد منافسة قوية مع صاحب المركز الثاني حميد محمد البلوشي على صهوة «ايمساكت» من إسطبلات المري الذي قطع المسافة بفارق ثانية فقط عن الفائز باللقب بعد أن كان متقدماً السباق حتى اللحظات الأخيرة ليقطع المسافة في زمن قدره 3:56:59 ساعات، وحل ثالثاً فاكندو ليتيس على صهوة «اي بي دي لا موراتي» من إسطبلات العين في زمن قدره 3:37:18 ساعات.

وشارك في تكريم الفائزين عدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ومسلم العامري مدير إسطبلات الجزيرة 1 و2 وسط حضور كبير.

مراحل السباق

وبالعودة لتفاصيل السباق تصدر الفارس محمد مبارك السبوسي المرحلة الأولى من السباق لمسافة 35 كلم على صهوة «ماريكا» من إسطبلات راشد النعيمي، قاطعاً المسافة في زمن قدره 1:26:29 ساعة، وجاء ثانياً عبد الله يوسف الحمم بالجواد «كاردهو دي بالريس» من إسطبلات راشد سهيل الدربي، وجاء ثالثاً محمد عبد الله سعيد على صهوة الجواد «جاليلو» من إسطبلات المهاجر.

وفي المرحلة الثانية لمسافة 25 كلم تغيرت المراكز وحل أولاً فاكندو ليتيس في زمن قدره 2:23:09 ساعة، وثانياً فيديرك روسي على صهوة «جيني» من إسطبلات رائد اليوسف، وجاء ثالثاً ديليب سانقا من إسطبلات فيصل سعيد علي.

وتصدر بالمرحلة الثالثة من السباق لمسافة 19 كلم حميد محمد البلوشي في زمن قدره 3:06:00 ساعات، وجاء ثانياً عبد الرحمن الغيلاني على صهوة «كازوو بارك» من إسطبلات محمد سعيد النيادي وثالثاً فاكندو ليتيس في زمن قدره 3:06:47 ساعات.

حلاوتها في صعوبتها

أثنى مطر سهيل اليبهوني عضو المجلس الوطني مسؤول قطاع الفروسية بمجلس أبوظبي الرياضي على السباق وقال إن نجاحه يظهر في العدد الكبير من المشاركين وتواجد كل الإسطبلات، ذاكراً أن مشكلة السباق كانت في قوة الرياح، وأضاف: الخيل عانى من الرياح لكن «حلاوتها في صعوبتها» ولذلك سمي بسباق القدرة لتوضح مدى التحمل.

وشكر اليبهوني أعضاء اللجنة المنظمة على الجهود المبذولة في قرية الوثبة والشفافية التي تميز عملهم، مؤكداً أن ما تقوم به اللجنة يعتبر من أهم أسباب نجاحات كل سباقات الوثبة.

بطل السباق العطا لحظة الوصول إلى خط النهاية وخلفه وصيف السباق

شكراً منصور بن زايد

رفع ملاك الإسطبلات الخاصة والخيول أسمى آيات الشكر والتقدير لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة على الدعم المستمر الذي ظل يقدمه لهم ولرياضة الفروسية، وقال محمد النيادي مالك إسطبلات «إنجاز» أن ما يقدمه سموه في قرية الوثبة لا يتوفر بمكان آخر ذاكراً أنهم يجدون اهتماماً وتشجيعاً كبيرين من سموه، وأن دعمه ساهم في توسيع قاعدة الملاك. من جانبه عبر أحمد السويدي مالك ومدرب خيول إسطبلات الحزم 4 المتوجة بلقب السباق عن سعادته بالفوز، وقال إن «براق» خيل جيد لذلك كان واثقاً من الفوز، ووصف السويدي السباق بالقوي والمتميز ذكراً أنه شهد مشاركة خيول قوية وأن ذلك يضاعف من سعادته، وكشف السويدي أن مشاركته في السباق تعتبر الأولى، مؤكداً أن الفوز يمنحه دافعاً كبيراً للمواصلة بمجهود وافر حتى يحافظ على نجاحه. وأضاف: نشكر سمو الشيخ منصور بن زايد على ما يقدمه لجميع الملاك لأن عطاءه كان محفزاً على ظهورنا جميعاً في هذه السباقات.

محمد بن منصور خلال حضوره فعاليات السباق

جوائز وبرامج ترفيهية

واصلت قرية الإمارات العالمية للقدرة تنظيم برامج ترفيهية متنوعة للأطفال لليوم الثاني على التوالي مع توفير ألعاب خاصة لهم إضافة إلى توزيع جوائز سحب قيمة أسهمت في إثراء النشاط وأنعشت القرية وخلقت أجواء رائعة وجاذبة لفرسان المستقبل، وقام الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان برفقة لارا صوايا بتوزيع الجوائز على الأطفال الفائزين.

النعيمي: الملاك سعداء بالتسعيرة

قال عدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية رئيس اللجنة العليا المنظمة إن السباق كان مرضياً من كافة النواحي وتميز بالأداء الجيد من الفرسان والخيول والتزام كبير بالضوابط لذلك كانت الأوضاع هادئة داخل القرية، ذاكراً أن عدم الالتزام بالقانون هو الذي يخلق نوعاً من «الإزعاج»، مؤكداً أن الموسم الحالي يعتبر الأفضل من حيث الالتزام بالقانون وكذلك أيضاً تطور الأداء.

وأكد النعيمي سعادة ملاك الأسطبلات الخاصــة بالسباقات وأضاف: الملاك في قمة السعادة من التسعيرة ويشكرون عليها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الذي يشجعهم باستمرار عن طريق الجوائز القيمة التي يقدمها.

زيادة السباقات

وأشار النعيمي إلى زيادة عدد سباقات ملاك الإسطبلات الخاصة إلى 4 في الموسم الحالي بدلاً عن سباق واحد، مبيناً أن الهدف من ذلك أن يهتم المالك بجودة الخيل وليس الكم، وأكد النعيمي أن السباقات شهدت مشاركات واسعة من قبل الملاك وتنافساً قوياً على نيل المراكز الأولى وحصد الجوائز، والكثير من الملاك حالياً أصبح لديهم طموح كبير ويرغبون في شراء المزيد من الخيول والمشاركة الموسم المقبل بصورة أكبر بسبب التسعيرة المرضية لهم. وأشار عدنان النعيمي إلى اقتراب الموسم الحالي من النهاية في مارس المقبل، وقال إن الجوائز في السباقات المتبقية ستكون كالعادة 4 سيارات دفع رباعي.

لارا: لا مثيل لفعاليات الوثبة عالمياً

أكدت لارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «إيفهرا»، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية «إفهار»، أن السباق كان مميزاً من جميع جوانبه ونجح في تحقيق الأهداف التي نظم من أجلها وفق استراتيجية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية التي من أهدافها زيادة الاهتمام بالخيل العربية والفروسية بمختلف أنواعها لتشجيع الفرسان المواطنين على ممارستها مع تقديم مواهب قادرة على تمثيل الدولة في المحافل الخارجية والحفاظ على الإنجازات التي حققها فرسان الإمارات في البطولات العالمية سابقاً.

محمد بن منصور خلال السباق بحضور لارا صوايا | البيان

وقالت صوايا مؤكدة إن قرية «الوثبة » لليوم الثاني على التوالي لبست حلة زاهية مختلفة حيث شهدت فعاليات منوعة استمتع بها الأطفال من عمر 3-10 سنوات وعائلاتهم الذين حضروا للقرية، وأكدت أن تلك الفعاليات لا يوجد لها مثيل في أية قرية قدرة بالعالم، ما يؤكد حرص مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على التميز دائماً.

دعم الرياضات التراثية بدوره أكد محمد عبد الله مدير المبيعات بشركة المسعود - نيسان للسيارات أن الشركة حريصة على دعم كافة الرياضات التراثية التي أرسى قواعدها المغفور له بإذن اله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسار على نفس نهجه أبناؤه، وأشاد محمد عبد الله بنجاح سباق محمد بن منصور بن زايد آل نهيان للإسطبلات الخاصة ذاكراً أنه أتاح الفرص للمك المواطنين ا بزيادة الاهتمام بالخيول العربية، وامتدح مدير المسعود للسيارات فكرة البرامج الترفيهية الخاصة للأطفال بقرية الوثبة وقال إنها أضافت الكثير للقرية وساهمت في فرحة الأطفال.