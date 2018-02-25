«إيه إف ماهر» لخالد النابودة يتوج بكأس حاكم الشارقة

شهد مضمار الشارقة الرملي أمس الإثارة والندية بين 103 جياد من العربية الأصيلة وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة الأصيلة لمختلف المسافات والمستويات، في سعيها لحصد القاب الأشواط الستة التي شهدها المضمار في السباق السادس لمضمار الشارقة الذي حمل اسم كأس حاكم الشارقة، ومثل ختام سباقات المضمار للموسم 2017 /‏‏ 2018، الذي أقيم بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبرعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وأقيم بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل وبرعاية شركة لونجين الراعي الرسمي للسباقات.

وشهد السباق الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق وسلطان اليحيائي مدير عام النادي، وباتريك عون الرئيس التنفيذي لشركة لونجين، وقاما بتتويج الفائزين في جميع الأشواط إلى جانب حضور العديد من كبار المسؤولين وملاك الخيول وعشاق رياضة الفروسية بجمهورها الغفير.

الجواد «ذي سيكريت» بطل الشوط الثالث

أبطال وألقاب

وتوج بكأس حاكم الشارقة الشوط الرئيسي للسباق الفحل «إيه إف ماهر» لمالكه خالد خليفة النابودة، وافتتح القاب السباق في شوطه الأول المهر «إيه إف أمجد» لمالكة خالد خليفة النابودة، وحصدت الفرس «مُلعب» لمالكها خالد صالح الملاحي لقب الشوط الثاني، وفاز بلقب الشوط الثالث «هيدن جورني» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وفاز بلقب الشوط الرابع الفحل «إي إس كواشي» لمالكه محمد الأعسر، كما فاز بلقب الشوط السادس والختامي للسباق الجواد «ذي سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

المهر «إيه إف أمجد» بطل الافتتاحي

توج المهر «إيه إف أمجد» لمالكه خالد خليفة النابودة وبقيادة الفارس تاج أوشي بطل للشوط الأول (غراند كلاسيك لونجين) وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة الإنتاج المحلي، بعد أن قطع مسافة 1200م، بزمن 1,10,20 دقيقة، وحل وصيفاً «عاصف الرواسي» لمالكه فيصل سمير المحمود بفارق ثلاثة أطوال إلا ربع، وحل ثالثاً «كحيلة غنتوت» لمالكه سعيد مصبح المهيري بفارق 9 أطوال.

«مُلعب» تحصد الشوط الثاني

وحصدت الفرس «مُلعب» لمالكها خالد صالح الملاحي وبقيادة الفارس كونور بيسلي كأس الشوط الثاني (غراند كلاسيك لونجين للسيدات) وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة، بعد أن قطعت مسافة 1200م بزمن 1,19,96 دقيقة، وحل وصيفاً «إيه إف قادر» لمالكه خليفة مطر النيادي بفارق طولين ونصف، والمركز الثالث «كاندوش» لمالكه محمد حارب العتيبة بفارق أربع أطوال وربع.

«جورني» بطل شوط لونجين

الجافلة يمسك ببطل الشوط الثالث «هيدن جورني»

وفاز بلقب الشوط الثالث (لونجين كونكويست كلاسيك) وهو شوط مخصص للخيول المهجنة المصنفة، الجواد «هيدن جورني» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم وبقيادة الفارس بريت دويل بعد أن قطع مسافة 1200م بزمن 1,11,10 دقيقة، وحل ثانياً «دينجرس ثوت» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بفارق طولين إلا ربع، والمركز الثالث من نصيب «وندر أوف دبي» لمالكه عبد الله بن أحمد الشيخ بفارق طولين ونصف عن البطل.

«كواشي» بطل غراند كلاسيك

وتوج الجواد «إي إس كواشي» لمالكه محمد الأعسر وبقيادة الفارس برناندو بينيرو بطلاً للشوط الرابع (شوط غراند كلاسيك دي لونجين) وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة وقطع مسافة 1700م بزمن 1,58,44 دقيقة، وحل وصيفاً الجواد «جاب يجود» لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم بفارق نصف طول، والثالث «بشاير» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بفارق أربعة أطوال إلا ربع.

علي خميس الجافلة عقب تسلمه من باتريك عون كأس فوز «هيدن جورني» مع المدرب جوبي سلفارتنام والفارس بريت دويل

«ماهر» بطل كأس حاكم الشارقة

بجدارة واستحقاق نجح الفحل «إيه إف ماهر» لمالكه خالد خليفة النابودة وبقيادة الفارس أنطونيو فريزو التتويج بكأس حاكم الشارقة في الشوط الخامس والرئيس للسباق، (برعاية شركة لونجين) وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة من الإنتاج المحلي، بعد أن قطع مسافة السباق 1700م، بزمن 1,58,14 دقيقة، وحل ثانياً «إم إتش رحال» لمالكه منصور خليفة بن حبتور بفارق 3 أطوال ونصف، والثالث الفحل «مُلهم» لمالكه ياس لإدارة سباقات الخيل بفارق 10 أطوال، وقام بتتويج البطل والفائزين الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي وباتريك عون.

وفاز بلقب الشوط السادس الذي مثل مسك ختام السباق الفحل «ذي سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس سام هتشكوت في شوط مارثون الشارقة (برعاية شركة لونجين) وهو شوط تكافؤ مخصص للخيول العربية الأصيلة، بعد أن قطع مسافة 2700م بزمن 3,08,15 دقيقة، وحل ثانياً «ايه إف أباهي» لمالكه خالد خليفة النابودة بفارق 11,5 طول، والثالث الجواد «أر بي بيرنينج اش» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بفارق 11,6 طولاً.

شهد المهرجان السادس والختامي لسباقات مضمار الشارقة أكثر من 5500 شخص معظمهم من الجالية السودانية عاشقة الفروسية والترشيحات، وأبدى الجميع سعادة وشكراً وتقديم العرفان لنادي الشارقة الذي يوفر على الدوام متطلبات إسعاد الجماهير من خلال الفعاليات المصاحبة والجوائز التشجيعية القيمية.

النابودة: سعيد بالكأس الأغلى

أعرب خالد خليفة النابودة عن بالغ سعادته بفوز جواده «إيه إف ماهر» بكأس حاكم الشارقة وهو الأغلى الذي مثل مسك الختام لسباقات مضمار الشارقة، واعتبر السباق السادس مسك الختام لما أنجزه من انتصارات على مدار العام، واختتمت بالفوز بشوطي السباق الأول والرئيسي الخامس، وأكد أن هذا الجواد من الإنتاج المحلي الذي تحرص قيادتنا الرشيدة على تفعيله بصورته المثلى، ووجه الشكر والتقدير لإدارة النادي لما بذلته من جهود كبيرة خلال الموسم.