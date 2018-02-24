«مُنتصرات» و«شيلونج» بطلا جبل علي ستيكس والسرعة

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي لمضمار جبل علي، أقيم أمس، تاسع سباقات موسم المضمار العائلي «سباق الوصل» الذي تحول لمهرجان حاشد للفروسية، وشهد فوز «مُنتصرات» و«شيلونج» بلقبي بطولتي جبل علي ستيكس وجبل علي للسرعة، وبدأت الانتصارات بمفاجآت قوية، حيث حقق فريق «البيت متوحد» ثنائية على التوالي في الشوطين الأول والثاني فيما حقق «تيل أوف فاير» صدارة الشوط الرابع وذهب لقب الشوط الختامي إلى «بيرفكت سنس».

«جافروش» نجم الافتتاح

حقق «جافروش» لفريق «البيت متوحد» لقب الشوط الأول برعاية «الساحل للمقاولات» لمسافة 1950 مترا وبمشاركة 9 خيول، وذلك بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدربة ماريا ريتشي، مسجلا زمنا قدره 1:58:15 دقيقة، وبفارق رأس عن الوصيف «فلاشي سنابر» لحمد راشد غدير، فيما حل «بوا دو بولون» لأحمد غليطة المهيري في المركز الثالث. وقام محمد حمد من الشركة الراعية بتتويج المدربة ماريا والفارس جارا.

«أليكو» بطل الثاني

«أليكو » نجم الشوط الثاني | من المصدر

اقتنص «أليكو» لفريق «البيت متوحد» لقب الشوط الثاني برعاية «الشعفار للاستثمار» لمسافة 1600 متر وبمشاركة 12 خيلاً، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو، وإشراف المدرب أروين شاربي، مسجلا زمنا قدره 1:38:56 دقيقة وبفارق 4 أطوال عن «مورايفيلد» لنقابة بورسلي للسباقات، وقام سيف الشعفار وأنجاله بتتويج الفائز وتسلم الجائزة المدرب شاربي والفارس فيريزو.

«مُنتصرات» بطل «جبل علي ستيكس»

حقق «مُنتصرات» إحدى البطولتين الكبيرتين في السباق بنيله لقب بطولة جبل علي ستيكس، في الشوط الثالث برعاية «مزارع ديرنزتاون» بمشاركة 8 خيول، في نتيجة لم تخل من المفاجأة من واقع الترشيحات المسبقة على الورق، وجاء فوز «مُنتصرات» لمالكه أحمد غليطة المهيري تحت إشراف المدرب الوطني سالم بن غدير وقيادة الفارس تاغ أوشي ونجح في قطع مسافة 1950 مترا في 1:57:91 دقيقة وبفارق كبير عن أقرب منافسيه وصل 6 أطوال، وحل «جالس» لمالكه محمد فاروق في المركز الثاني فيما جاء «شمال نبراس» لـ«الإمارات للسباقات الترفيهية» وحامل لقب «جبل علي للميل» في المركز الثالث.

«منتصرات» يظفر ببطولة «جبل علي ستيكس » | من المصدر

وقام عبيد سيف الزعابي من مركز معلومات دبي لسباق الخيل بتتويج الفائز وتسلم الجائزة فايز التركماني نيابة عن المالك، كما تم تتويج سالم بن غدير والفارس أوشي.

«تيل أوف فاير» بطل «الرابع»

نجح «تيل أوف فاير» لمالكه شارلز إي فيبكي في تصدر الشوط الرابع الذي أقيم برعاية «بنك دبي التجاري» لمسافة 1200 بمشاركة 12 خيلاً، حيث قطع المسافة في 1:12:89 دقيقة بفارق 4 أطوال وربع الطول عن أقرب منافسيه «قادرية» لنقابة الرحومي للسباقات، وقام محمد أحمد بني حماد ممثلا لـ«بنك دبي التجاري»، حيث تسلم الجائزة المدرب دووغ واتسون والفارس باتريك دوبس.

«شيلونج» مع لقب «السرعة»

«شيلونج » يحقق بطولة «جبل علي » للسرعة | تصوير: عبد الله خليفة

وذهب لقب «جبل علي للسرعة» التي أقيمت في الشوط الخامس برعاية «اسطبلات شادويل» لمسافة 1000 متر وبمشاركة 8 خيول، إلى «شيلونج» الذي أهدى فريق بايرلي فوزاً غالياً بإشراف المدرب هلال العلوي وقيادة الفارس باتريك كوسجراف محققاً زمنا قدره 58:40 ثانية بفارق طول و3 أرباع الطول عن أقرب منافسيه «هاي أون لايف» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ، وقام سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بتتويج الفائزين بالشوط.

«بيرفكت سنس» بطل الختام

اختتم «بيرفكت سنس» مشوار الانتصارات بفوزه بالشوط السادس برعاية «شركات بيم» لمسافة 1400 متر بمشاركة 12 خيلاً، مهدياً الفوز لمالكه حمدان المنصوري بإشراف المدرب أحمد بن حرمش وقيادة الفارس سلفستر دي سوزا، وحقق زمن قدره 1:25:85 دقيقة بفارق 3 أطوال ونصف الطول عن أقرب منافسيه «عطا الله» لنقابة بورسلي للسباقات، وقام ممثل الشركة الراعية بتتويج الفائز في نهاية السباق، وتسلم الجائزة المالك حمدان المنصوري مع المدرب والفارس.

تقدير

قامت إدارة مضمار جبل علي بتكريم أفضل مدرب وفارس في السباق الثامن هذا الموسم، وهما المدرب ساتيش سيمار والفارس ريتشارد مولن وقام المهندس شريف الحلواني مدير المضمار وياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل بتسليمهما هدية التكريم التي درجت إدارة المضمار تقديمها في كل سباق.

استعراض

عرض مظلي رائع وفقرات شيقة تخطف إعجاب الجمهور

قدم «سكاي دايف» عرضاً رائعاً وشيقاً في القفز بالمظلات في الفترة بين الشوطين الثالث والرابع، حيث هبط 3 مظليين داخل المضمار في منطقة «البدوك» وسط تصفيق وإعجاب الجمهور الكبير الذي اكتظت به مدرجات المضمار العائلي ويقدر عدده بنحو 15 ألف شخص جلهم من العائلات، وضم فريق «سكاي دايف» كلاً من محمد باقر وفهد الهرمودي ونيدكا بالإضافة للمشرف طارق الكثيري.

جانب من عروض القفز بالمظلات | من المصدر

وشهد المهرجان إقامة العديد من الفقرات المتنوعة بمشاركة المطرب السوداني الشاب محمد محمود الذي قدم فواصل غنائية تجاوب معها الجمهور الغفير، وفرقة التنورة المصرية التي قدمت عروضاً في الرقصات الشعبية المصرية، كما شارك مكتب أبها للخدمات الفنية بتقديم فواصل فنية أخرى نالت إعجاب الجمهور. ووزعت إدارة المضمار هدايا بالجملة لجميع الحضور عند بوابات الدخول قدر عددها بنحو 18 ألف هدية بمناسبة المهرجان الحاشد، كما تم السحب على 130 جائزة نقدية وعينية داخل المضمار.دبي - البيان الرياضي

400

لم يتوصل أي شخص إلى توقع نتيجة 6 من 6 أو 5 من 6، فيما توصل شخصان إلى توقع نتيجة 4 من 6، ونال كل منهم 2500 درهم، وتوصل 53 شخصاً إلى نتيجة 3 من 6، وقررت إدارة المضمار منحهم جميعاً جوائز نقدية بلغت 400 درهم لكل منهم، كما تم تقديم جائزة 400 درهم لـ25 شخصاً تم السحب عليهم في صندوق الكبونات للرجال والسيدات.

كما تم خلال السباق، السحب على سيارتين، ذهبت الأولى إلى الباكستاني جول داد خان، والسيرلانكي روان أندويكا كومار. وأوضح المهندس شريف الحلواني، مدير المضمار، أن هذه الجوائز الخاصة جاءت تقديراً لمناسبة المهرجان، وتقديراً لارتباط الجمهور الوفي بالمضمار.دبي - البيان الرياضي