الحلواني: ترتيبات خاصة لمهرجان الوصل في «يوم شادويل»

أعدت إدارة مضمار جبل علي تسهيلات كبيرة وجوائز تشجيعية كثيرة ومتنوعة للجمهور عملاً بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي للمضمار، حيث أوضح المهندس شريف الحلواني مدير المضمار أن اللجنة المنظمة تولي أهمية خاصة لجميع السباقات التي تقام في المضمار الأصفر المتفرد بطبيعته الساحرة، وشخصيته المميزة في إقامة السباقات خلال العطلة الأسبوعية، مشيراً إلى الترتيبات الخاصة لسباق مهرجان الوصل اليوم احتفالاً بـ «يوم شادويل».

عروض

وستقدم عروضاً شيقة من مهرجان اليوم من بينها عرض في المظلات لمدة ربع ساعة بعد زيادة فترة الراحة بين الشوطين الثالث والرابع، وتمنى المهندس شريف الحلواني استمتاع الجمهور بمختلف العروض التي تقدم ومن بينها المفاجآت التي تم إعدادها لإسعاد الجميع.

وحرصاً من سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، على إتاحة الفرصة للجماهير من مواطنين ومقيمين وأفراد عائلاتهم لحضور تلك السباقات والاستمتاع بأحداثها المثيرة، وقضاء أوقات سعيدة في جانب آخر من المدينة الناهضة التي امتد بها العمران حتى أصبح المضمار العائلي جزءاً لا يتجزأ من ربوعها وضواحيها العامرة بالحركة والنشاط، وضعت اللجنة كافة التسهيلات للجمهور.

توفير مجموعة متكاملة من الخدمات لرواد المضمار الأصفر

خدمات

وسيوفر المضمار مجموعة متكاملة من الخدمات والمرافق والتسهيلات الرائعة فضلا عن الهدايا والجوائز القيمة والسحوبات المتنوعة من بينها الجائزة الكبرى للجمهور وهي السحب على سيارتين اليوم بدلاً من واحدة، وتم رفع قيمة الجوائز النقدية المرصودة للجمهور ويقدم المضمار الأصفر 130 جائزة عينية ونقدية في السحوبات على الكوبونات المجانية كما سيتم تقديم هدايا عند بوابات الدخول لجميع الحضور من كل الفئات.