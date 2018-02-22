صراع الأقوياء على لقب زعبيل للميل في «ميدان»

تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل العالمية نحو مضمار ميدان العالمي، حيث ينطلق اليوم السباق الثامن في كرنفال كأس دبي العالمي بمشاركة 66 خيلاً تتنافس في 7 أشواط قوية مجموع جوائزها مليون و45 ألف دولار.

وأبرز الأشواط «ميدان للسرعة» بالشوط الأول الافتتاحي لمسافة 1000 متر للفئة الثانية، وشوط «دبي ملينيوم» لمسافة 2000 متر للفئة الثالثة، وسباق زعبيل للميل لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي للفئة الثانية.

وتبدأ انطلاقة السباق بالشوط الأول الافتتاحي «ميدان للسرعة» لمسافة 1000 متر للفئة الثانية ومجموع جوائزه 175 ألف دولار ويتنافس في الشوط 6 خيول يتصدرها «فتيان» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة فيرناندو جارا وإشراف ماري ريتشي.

وأبرز المرشحين «إرتجال» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كراولي وإشراف علي الرايحي، ويعتبر الأعلى تصنيفاً وحقق الفوز في آخر مشاركاته يوم 11 الجاري، وينافسه «بلوبوينت» لجودلفين بقيادة وليام بويك وإشراف شارلي أبلبي ويتطلع للفوز باللقب كل من:

«آوت دو» لـ إيفان سوذرلاند بقيادة أدري دي فريز و«سيرماكسيميليان» لبول وايلديس بقيادة تاغ أوشي وإشراف إيان ويليامز.

«دبي ملينيوم»

يشهد الشوط الرابع «دبي ملينيوم ستيكس» لمسافة 2000 متر للفئة الثالثة، مشاركة 10 خيول قوية ومجموع جوائزه 200 ألف دولار، ويتصدر المتنافسين «فولكس وود» لجودلفين بقيادة وليام بويك وإشراف شارلي أبلبي.

وأبرز المنافسين «ليش لا» لجودلفين بقيادة باتريك كوسجريف وإشراف سعيد بن سرور. إلى جانب «تيم توك» لجودلفين بقيادة أويسن مورفي وإشراف سعيد بن سرور، «كاري أون ديريك» لجودلفين بقيادة جيرال موس وإشراف سعيد بن سرور و«إيرن شو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف سالم بن غدير، و«سبيشال فايتر» لسمو الشيخ منصور بن محمد آل مكتوم .

خيول جودلفين تواجه تحدى النخبة | البيان

ويتطلع للفوز باللقب كل من:

«السهم» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم بقيادة كولم دونوهو وإشراف مايك دي كوك، «لايت ذا لايتس» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف مايك دي كوك، «جوبيلانس» بقيادة اليون شافيز وإشراف بي. أولسن، «غيلت كومبلكس» بقيادة بيرنارد هيربي وإشراف كليف براون.

الشوط الثاني

يتنافس 12 خيلاً في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر أبرزها «غالفا نايز» لعبدالمحسن العبد الكريم بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون و«بايريتس كوف» لسالم راشد بن غدير بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف سالم بن غدير، «سيكريت أمبيشن» لناصر عسكر بقيادة ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار، «مساواة» لماهر لطف الله بقيادة أدري دي فريز وإشراف فوزي ناس.

وتمثل اسطبلات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم 3 خيول وهي: «نذر» بقيادة جيم كراولي وإشراف دوغ واتسون، «تقنين» بقيادة سعيد المزروعي وإشراف علي الرايحي و«تفاخر» بقيادة تاغ أوشي وإشراف علي الرايحي، ويمثل اسطبل نقابة بورسلي للسباقات 3 خيول هي: «جيد جدا» بقيادة جيسوس روزاليس وإشراف راشد بورسلي، «سان ديماس» بقيادة جيمي كويف و«تريشرد تايمز» بقيادة كونور بيسلي .الشوط الثالث

يتوقع أن يشهد الشوط الثالث لمسافة 1400 متر والذي تبلغ قيمة جائزته 160 ألف دولار، صراعاً شرساً بين 8 خيول قوية يتصدرها المرشح الأول «كيمبير» للشيخ راشد بن حميد النعيمي بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون. وقد حل وصيفاً في آخر مشاركاته بمضمار ميدان أول فبراير الحالي، ومن أقوى المنافسين «ادفنشرس» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف سالم بن غدير، «شي شي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة فيرناندو جارا وإشراف ماري ريتشي، «بورتامنتو» لمحمد خليفة البسطي بقيادة تاغ أوشي وإشراف علي الرايحي.زعبيل للميل

يعتبر الشوط الخامس الرئيسي «زعبيل للميل» لمسافة 1600 متر للفئة الثانية بالمضمار العشبي من بين أقوى الأشواط في السباق وقيمة جائزته 250 ألف دولار ويتنافس خلاله 10 خيول قوية يتصدرها «جي. إم هوبكنس» لاسطبل رمضان بقيادة سين ليفي وإشراف جابر رمضان.

وأبرز المرشحين للقب «جنوبي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كراولي وإشراف مايك دي كوك، «باي أوف بويتس» لجودلفين بقيادة وليام بويك وإشراف شارلي أبلبي، «دريم كاسل» لجودلفين بقيادة باتريك كوسجريف وإشراف سعيد بن سرور، و«سكي بارون» بقيادة كولم دونوهو وإشراف بريت كروفورد، «أناذر تتش» لنيكولاس ريجلي وكيفن هارت بقيادة جيمس دويل وإشراف ريتشارد فاهي، «شامبيونشب» لسمو الشيخ منصور بن محمد آل مكتوم بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف أحمد بن حرمش، «نوافروم غوا» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف مايك دي كوك، «تريشري نوتس» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بقيادة كونور بيسلي وإشراف أحمد بن حرمش.

«درافتد» يواجه التحدي

يواجه «درافتد» المملوك لميستي هولو فارم التحدي في الشوط السادس لمسافة 1600 متر والذي تبلغ قيمة جائزته 125 ألف دولار، ويتنافس خلاله 8 خيول قوية يتصدرها «بوس» لستال دومستاد بقيادة أدري دي فريز وإشراف بي. شيرجين، وأبرز المنافسين «كلاسيك امبيرور» للي فونغ لوك بقيادة ديريك ليونغ وإشراف سي سو، «فوت بريدج» لجودلفين بقيادة جورج وود وإشراف شارلي أبلبي، «ديزرت فورس» لمحمد خليفة البسطي بقيادة سام هتشكوت وإشراف دوغ واتسون، «روديني» لمالكه عبدالله سعيد بالحب بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف سايمون كريسفورد، «كابيزانو» لسلطان علي بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف سالم بن غدير و«كليم ذا روزيس» لسالم راشد بن غدير بقيادة زفير زياني وإشراف سالم بن غدير.

مسك الختام

يتوقع أن يشهد الشوط الأخير لمسافة 2410 أمتار ، صراعاً ساخناً بين 12 خيلاً يتصدرها «بساتين» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم . وأبرز المرشحين «غولدستار» لجودلفين، «زمام» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «لينجويستك» و«بايلوت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، «والتون ستريت» لجودلفين، «هيودج فيوتشر» لجودلفين، «عين هاللو» لجودلفين.