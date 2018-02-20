الألمانية دانز بطلة سباق «سانت موريتز» الجليدي

توجت الفارسة الألمانية ريبيكا دانز على صهوة «داينميتس» للاند جوود وترلاند، وبإشراف المدربة الهولندية كارين فان دين بوس، بلقب سباق الجولة الثانية من بطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «افهار» لمسافة 1600 متر البالغة جائزته 30 ألف يورو (33 ألف فرنك سويسري)، والذي أقيم أول من أمس بميدان بحيرة «سانت موريتز» المتجمدة في سويسرا تحت مظلة النسخة العاشرة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وبالتزامن مع عام زايد الخير، حيث شاركت فيه 7 خيول عربية أصيلة وعلى صهواتها نخبة من الفارسات المحترفات.

تنظيم

يأتي تنظيم المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الذي يتضمن كأس زايد، وبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات وبطولة «أم الإمارات» للفرسان المتدربين «ايفهرا»، وكأس مزرعة الوثبة ستد، وجوائز دارلي التقديرية لـ«أم الإمارات» بهوليود، والمؤتمر العالمي لخيول السباق (مدريد 2018)، وكأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للقدرة، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لفرق السيدات للقدرة.

سباق

وعلى البحيرة المتجمدة، انطلقت الجولة الثانية وسط اهتمام إعلامي محلي وعالمي بمتابعة الوسائط الإعلامية المختلفة للسباق، وانصبت الترشيحات نحو الجواد داينميتس، الفائز بالجولة الأولى لكأس زايد على نفس المضمار والمسافة. وجاء السباق مثيراً للغاية وكان سجالاً بين الخيول والفارسات المحترفات، ومنذ بداية الانطلاقة من البوابات ظل «داينميتس» في المقدمة بقيادة الفارسة ريبيكا دانز، ولكن ليس بفارق كبير عن الخيول الأخرى.

وفي آخر فورلنج (200 متر) بدأ التنافس القوي بين الخيول وسط تشجيع الجمهور، وفي آخر 50 متراً تمكن «داينميتس» من خطف اللقب بفارق أنف عن «لهوب» لديتروم بيفرلي، وبإشراف نفس المالكة وبقيادة الفارسة المجرية سينج سوتاك، بعد اللجوء لجهاز الفوتو فينيش. وجاءت في المركز الثالث الفارسة الإيطالية فاليري توكسولوني على صهوة «توتاتكس» لماريا هاجمان اريكسون، وبإشراف نفس المالكة، فيما جاءت رابعة الفارسة البلجيكية آنا فان دين تروست على صهوة «نيل عزيز». وتمكن البطل البالغ من العمر 4 سنوات والمنحدر من نسل «نشوان الخالدية» من قطع مسافة السباق في زمن وقدره 1:52:80 دقيقة.

تتويج

عقب ختام الشوط قامت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «ايفهرا»، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس لجنة سباقات السيدات بالاتحاد الدولي «افهار»، ومحمد عبدالله ممثل المسعود للسيارات، وممثلي وايت تيرف بتتويج الأبطال الفائزين.

من جانبها، أشادت لارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان العالمي، بنجاح السباق الذي يقام على الجليد بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات». كما ثمنت مهارات الفارسات السبع على مسارات الثلوج، وقالت: «يسعدنا أن ينتهي الأمر بطريقة آمنة وأن أهنئ الفارسة الألمانية ريبيكا لتأهلها للنهائيات، والمدربة كارين فان دين بوس للانتصار المزدوج بعد الفوز بكأس زايد».

جولة

في حين، أكد محمد عبدالله، ممثل المسعود للسيارات ـ نيسان، أن مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة يواصل نجاحاته على صعيد المضامير الأوروبية والعالمية المختلفة حيث استضافت بحيرة سانت موريس المتجمدة السباق على لقب الجولة الثانية من بطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات للمرة الخامسة في تاريخ الخيول العربية وعلى صهواتها فارسات محترفات.

30000

حظي السباق بحضور جماهيري كبير فاق التوقعات حيث شهده 30 ألف متفرج، وذلك بالرغم من الطقس البارد والثلوج الكثيفة في أنحاء سويسرا، ولمشاهدة التنافس على الأرضية الجليدية وعلى صهواتها الفارسات المحترفات، ما خلق نوعاً من التنافس المثير بين الخيول التي أتت من جميع أنحاء أوروبا.

شراكة

دعم ورعاية كبيران للمهرجان

يدعم المهرجان هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، بالتنسيق مع مجلس أبوظبي الرياضي والشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق الشريك الأساسي، والأرشيف الوطني الشريك الرسمي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، وبالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، والاتحاد الدولي لخيول السباق العربية إفهار، وجمعية الخيول العربية الأصيلة، وبدعم وزارة الخارجية والهيئة العامة للرياضة.

وترعى المهرجان شركة أيادي وجلوبال يونايتد لخدمات الطب البيطري، وشركة بلوم وبترومال، وشركة رايز للتجارة العامة ذ.م.م، وشركة حياتنا، والوثبة ستاليونز، ونادي صقاري الإمارات، ونادي أبوظبي للصقارين، ومدرسة محمد بن زايد للصقارة، وفراسة الصحراء، ومركز أبوظبي للمعارض «أدنيك»، وشركة العواني وكابال وعمير بن يوسف للسفريات.

والدكتور نادر صعب ومختبرات فاديا كرم لمستحضرات التجميل، وقناة ياس، وريسنج بوست، وباريس تيرف، والوثبة سنتر، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ولجنة رياضة المرأة، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، والمعرض الدولي للصيد والفروسية 2018، ونادي أبوظبي للفروسية، وأجنحة القرم الشرقي جنة، ومنتجع اننتارا وسبا.