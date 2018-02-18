محمد بن راشد يشهد إنجاز فرساننا في كأس ملك البحرين للقدرة

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بالنقلة النوعية التي حققتها رياضة القدرة لسباقات الخيل في مملكة البحرين، التي تحظى بدعم واهتمام مباشر من قبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، الأمر الذي ساهم في تحقيق فرسان البحرين للعديد من الإنجازات البارزة على مختلف الأصعدة، مشيراً سموه إلى أن مشاركة فرسان الإمارات في السباقات مع أشقائهم في مملكة البحرين هي نتاج للتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات وخاصة في رياضة القدرة.

جاء ذلك خلال حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة صباح أمس سباق كأس الملك للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً للعموم والناشئين المصنف «نجمتين دولي»، الذي أقيم يوم أمس في قرية البحرين الدولية للقدرة، ونظمه الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة في قرية البحرين الدولية لسباقات القدرة.

والتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الملك حمد بن عيسى آل خليفة على هامش السباق بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس الفريق الملكي البحريني للقدرة ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.

محمد بن راشد وحمدان بن محمد وناصر بن حمد مع بطل السباق بحضور السبوسي | تصوير: خليفة عيسى

علاقات

وتناول اللقاء العلاقات الأخوية وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تطرق الحديث إلى رياضة الفروسية وسباقات القدرة التي يوليها سموه اهتماماً كبيراً على الصعيد المحلي والدولي، ما كان له عظيم الأثر في تبوؤ فرسان الإمارات مكانة عالمية مرموقة في تلك السباقات تمكنوا خلالها من رفع علم الدولة في العديد من البطولات الدولية.

كما شهد السباق الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد البادل تنس، والشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للفروسية، والشيخ فيصل بن راشد آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة في البحرين، والشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة رئيس لجنة القدرة في البحرين، وعدد من المسؤولين وجمهور غفير من عشاق ومحبي رياضة القدرة.

وتوج الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي بلقب السباق على صهوة الجواد «رزام» لإسطبلات الرعود الملكي البحريني، مسجلاً زمناً قدره 4.07.50 ساعات، واحتل المركز الثاني الفارس راشد البلوشي على صهوة الجواد «إل مانسو» لإسطبلات جميرا، مسجلاً زمناً قدره 4.08.31 ساعات، وجاء في المركز الثالث الفارس عبدالله غانم المري ممتطياً صهوة الجواد «توم جونز تي» لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 4.08.45 ساعات.

واحتل المركز الرابع الفارس سعيد أحمد جابر الحربي على صهوة الجواد «موندارا ماهر» لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 4.09.30 ساعات، تلته في المركز الخامس الفارسة الشيخة نجلاء بنت سلمان آل خليفة على صهوة «أغادير» لإسطبلات فيكتوريوس، مسجلة زمناً قدره 4.15.01 ساعات.

محمد بن راشد في حديث مع ملك البحرين بحضور أحفاده

محمد عبدالعزيز يتصدر الأولى

تصدر الفارس محمد عبدالعزيز المرحلة الأولى «اللون الأحمر» لمسافة 40 كم على صهوة الجواد «حساني أوباما» لإسطبلات «فيكتوريوس»، مسجلاً زمناً قدره 1.25.13 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس سعيد أحمد جابر الحربي على صهوة الجواد «موندارا ماهر» لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 1.25.20 ساعة، واحتل المركز الثالث الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي ممتطياً صهوة الجواد «رزام» لفريق الرعود الملكي البحريني، مسجلاً زمناً قدره 1.25.23 ساعة.

واحتل المركز الرابع الفارس خلف أحمد الغيث ممتطياً صهوة الجواد «إس إم لورد لوكو» لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 1.25.26 ساعة، تلته في المركز الخامس الفارسة الشيخة نجلاء بنت سلمان آل خليفة على صهوة «أغادير» لإسطبلات فيكتوريوس، مسجلة زمناً قدره 1.25.28 ساعة، وجاء في المركز السادس الفارس فهد هلال الخاطري على صهوة الجواد «تايسميل دي فايرولز» لإسطبلات فيكتوريوس، مسجلاً زمناً قدره 1.25.36 ساعات.

وجاء في المركز السابع الفارس سالم سعيد العويس ممتطياً صهوة الجواد «آتوس دي كامبو» لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 1.26.09 ساعة، تلاه في المركز الثامن الفارس راشد البلوشي على صهوة «إل مانسو» لإسطبلات جميرا، مسجلاً زمناً قدره 1.26.10 ساعة، واحتل المركز التاسع الفارس غانم العويسي على صهوة الجواد «تيم امي» لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 1.26.43 ساعة، تلاه في المركز العاشر الفارس عبدالله غانم المري على صهوة الجواد «توم جونز تي» لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 1.26.50 ساعة.

فارس العرب يتابع السباق بحضور راشد بن دلموك ودعيج آل خليفة

الكتبي يتصدر «الثانية»

تصدر الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي المرحلة الثانية «اللون الأزرق» لمسافة 30 كم على صهوة الجواد «رزام» لفريق الرعود الملكي البحريني، مسجلاً زمناً قدره 2.30.15 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس سعيد أحمد جابر الحربي على صهوة «موندارا ماهر» لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 2.31.44 ساعة، تلاه في المركز الثالث الفارس خلف الغيث على صهوة «إس إم لورد لوكا» لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 2.32.07 ساعة.

واحتلت المركز الرابع الفارسة الشيخة نجلاء بنت سلمان آل خليفة على صهوة «أغادير» لإسطبلات فيكتوريوس، مسجلة زمناً قدره 2.32.14 ساعة، وجاء في المركز الخامس الفارس فهد الخاطري على صهوة «تايسميل دي فايرولس» لإسطبلات فيكتوريوس، مسجلاً زمناً قدره 2.32.15 ساعة، تلاه في المركز السادس الفارس عبدالله غانم المري على صهوة «توم جونز تي» لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 2.32.18 ساعة.المرحلة الثالثة

خطفت الفارسة الشيخة نجلاء بنت سلمان آل خليفة صدارة المرحلة الثالثة لمسافة 30 كم «اللون الأخضر» على صهوة الجواد «أغادير» لإسطبلات فيكتوريوس، مسجلة زمناً قدره 3.34.31 ساعات، وتراجع إلى المركز الثاني الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي بعد أن كان متصدراً المرحلة السابقة على صهوة «رزام»، مسجلاً زمناً قدره 3.34.37 ساعات، وجاء في المركز الثالث الفارس سعيد أحمد الحربي على صهوة «موندارا ماهر» لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 3.34.56 ساعات.

واحتل المركز الرابع الفارس خلف الغيث على صهوة الجواد «إس إم لورد لوكو» لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 3.3515 ساعات، تلاه في المركز الخامس الفارس أحمد يوسف الدوسري على صهوة الفرس «سميرة دي شارلز»، مسجلاً زمناً قدره 3.35.12 ساعات، واحتل المركز السادس الفارس معيوف عبدالعزيز الرميحي على صهوة الجواد «فيدال السماوي أوكس» لفريق الزعيم، مسجلاً زمناً قدره 3.35.47 ساعات.

عبدالله العامري يحلق بلقب «الناشئين» حلق الفارس عبدالله علي العامري بلقب سباق القدرة للناشئين ضمن فعاليات بطولة كأس ملك البحرين للقدرة، واحتل العامري المركز الأول ممتطياً صهوة «فالينور بارك جادراز» لإسطبلات إف 3 مسجلاً زمناً قدره 4.40.10 ساعات واحتلت المركز الثاني الفارسة دانة عبدالرحمن السيد على صهوة الجواد «ديبوليت» لإسطبل عبدالعزيز، مسجلة زمناً قدره 4.44.50 ساعات، وجاء في المركز الثالث الفارس راشد أحمد المري على صهوة الجواد «فيكتو توب» لإسطبلات جميرا، مسجلاً زمناً قدره 4.47.55 ساعات.

محمد بن راشد وحمدان بن محمد وناصر بن حمد مع البطل سالم الكتبي | تصوير: خليفة عيسى

بث موحد للقنوات الفضائية

تميز سباق كأس ملك البحرين للقدرة بوجود تعاون وعمل مشترك بين قنوات دبي ريسينغ وياس إلى جانب قناة البحرين الرياضية ضمن بث موحد لتغطية فعاليات البطولة، كما شهد الحدث افتتاح الاستوديو الجديد الذي ضم أيضاً مجموعة من المحللين من القنوات الثلاث، وتم تجهيز الاستوديو على مستوى عالٍ وسيكون ثابتاً في قلب قرية البحرين الدولية على الدوام.

تتويج

عقب ختام السباق، قام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، بتتويج الأبطال الفائزين في كأس ملك البحرين للقدرة الذي شهد مشاركة نخبة من فرسان الإمارات والبحرين في السباق الذي أقيم تحت مظلة الاتحاد الدولي للفروسية وتنظيم الاتحاد الملكي البحريني ورعاية مجموعة جي إف إتش المالية «GFH».

البطل: فخور بمعانقة اللقب

أعرب الفارس سالم ملهوف الكتبي بطل السباق عن بالغ سعادته وفخره بمعانقته أغلى الكؤوس بعد منافسة قوية حتى اللحظات الأخيرة، وقال الكتبي شرف كبير اليوم بأن أرفع هذه الكأس الغالية التي لم نصل لها إلا بعد مشوار طويل وجهد جبار قاد به الفريق.

وأضاف الكتبي الفرحة لا توصف بهذا الإنجاز التاريخي، المنافسة لم تكن سهلة فحتى الأمتار الأخيرة من المرحلة الرابعة كانت المنافسة قوية وهذا يؤكد أهمية ومكانة البطولة بين جميع بطولات القدرة.

وأكد راشد البلوشي وصيف سباق كأس ملك البحرين، أن المشاركة في المنافسة البحرينية جاءت ناجحة بكل المقاييس ولا سيما أنها تعتبر محطة إعداد قبل استحقاقات محلية مهمة أبرزها كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة.

بدوره، قال الفارس عبدالله غانم المري صاحب المركز الثالث إن هذه البطولة تعتبر من أقوى البطولات ولا سيما أنهت مشاركة واسعة من الفرسان، وأضاف: البطولة كانت قوية في جميع مراحلها، فرسان البحرين مستواهم متطور ومتقدم وليس من السهل التغلب عليهم.

وأوضح المري: «الأجواء كانت صعبة في السباق، الحرارة كانت عالية نوعاً ما، السرعات منذ الصباح في أول مرحلة كانت عالية، الكل عينه توجهت على منصة التتويج، نبارك للفائزين بالمراكز الأولى ونبارك لكل من شارك فالجميع فائز اليوم».

محمد العضب: مشاركة ناجحة لفرساننا في أهم بطولات البحرين

أشاد محمد عيسى العضب، المدير العام لنادي دبي للفروسية، بنجاح بطولة كأس ملك البحرين للقدرة لمسافة 120 كم الذي يعتبر من أهم البطولات في مملكة البحرين، وقال العضب إن مشاركة فرساننا جاءت مثمرة في السباق الذي شهد مشاركة من نخبة فرسان الإمارات والبحرين.

وأعرب العضب عن سعادته بالتشريف السامي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ومتابعة سموهما للسباق، ما أعطى حافزاً معنوياً كبيراً للفرسان المشاركين، إضافة إلى حضور جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة.

محمد بن راشد في حديث مع محمد العضب

وثمن العضب الجهود الكبيرة من اللجنة المنظمة في مملكة البحرين التي حرصت على إخراج فعاليات كأس ملك البحرين للقدرة بصورة رائعة تليق باسم الحدث، إضافة إلى توفير جميع الاحتياجات أمام فريق الإمارات بما يضم من فرسان ومدربين وأطقم.

وهنأ العضب الفرسان الفائزين في المراكز الأولى الذين قدموا أداءً مميزاً طوال مجريات السباق، متمنياً التوفيق لجميع الفرسان في الاستحقاقات والبطولات المقبلة سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

دعيج آل خليفة: ندرس مشاركة البطل «رزام» في المونديال

عبر الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة رئيس لجنة القدرة في اتحاد الفروسية البحريني ومدرب اسطبلات الرعود الملكي البحريني، عن سعادته بفوز الاسطبل عبر الجواد البطل «رزام» الذي امتطى صهوته الفارس سالم ملهوف الكتبي، وقال: الجواد البطل أنهى 3 سباقات دولية من تصنيف فئة نجمتين لمسافة 120 كم، وأصبح مؤهلاً للمشاركات في السباقات الأطول لمسافة 160 كم من فئة 3 نجمات. وأشارإلى أن كأس ملك البحرين لا تعتبر سباقاً محلياً نظراً لتصنيفها الدولي ضمن تصنيف «نجمتين».

محمد بن راشد يتابع السباق بحضور حمدان بن محمد ودعيج آل خليفة

وكشف الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة لـ«البيان الرياضي»، عن تطلعاتهم للمحافظة على البطل من أجل الاستحقاقات الدولية في المستقبل، وقال إن وجهة البطل ستتحدد خلال الأسبوعين المقبلين وقد يشارك في سباق ويندسور للقدرة أو يتأهل للمشاركة في كأس العالم للقدرة سبتمبر المقبل بأميركا.

وأهدى الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة الإنجاز إلى عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وقال: هذا أقل ما يمكن تقديمه إلى ملك البحرين على دعمه وتوجيهاته ومساندته للفروسية البحرينية عموماً والفريق الملكي على وجه الخصوص.

ناصر بن حمد:الجميع فائز وشكراً لفرسان الإمارات

أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، أن الجميع فائز في سباق كأس ملك البحرين للقدرة، متوجهاً بالشكر إلى جميع فرسان الإمارات.

ناصر بن حمد خلال تتويجه للأبطال | من المصدر

وأعرب سموه عن شكره لعاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على رعايته الكريمة لسباق القدرة، مؤكداً أن هذه الرعاية السامية، شكلت حافزاً كبيراً أمام جميع الفرسان، من أجل تقديم أفضل مستوياتهم، والظهور بشكل مشرف في أقوى سباقات الموسم للقدرة.

وأهدى سموه إنجاز إسطبل الرعود، إلى ملك البحرين، مؤكداً أن في عهد جلالته، تحققت العديد من الإنجازات البحرينية، التي ما زالت تتحقق بفضل الدعم الكبير والاهتمام المتواصل من لدن جلالته للرياضة البحرينية عموماً، ورياضة القدرة خصوصاً. وأعرب سموه، عن سعادته بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، لمتابعة كأس ملك البحرين للقدرة، وأشاد بالمستويات المتميزة لفرسان الإمارات.

فيصل آل خليفة: منافسة قوية والسباق متميز

أعرب الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة في البحرين، عن سعادته البالغة للنجاح الكبير والتميز للسباق الذي شهد منافسة قوية. وقال الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة إن نجاح السباق وظهوره بالمستوى المتميز يؤكد العمل الكبير والجبار الذي بذله الجميع في سبيل إنجاح السباق وإظهاره بالمستوى الذي يليق به ويليق بالاسم الغالي الذي تحمله البطولة.

السباق شهد تنافساً مثيراً | من المصدر

وأشاد بتوجيهات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الرئيس الفخري للاتحاد بالاستعداد المبكر لهذا السباق وحشد كافة الجهود من أجل إنجاح البطولة التي تقام تحت رعاية سامية من الملك، حيث أثمرت هذه التوجيهات هذا النجاح الكبير لأغلى الكؤوس. وعن قراءته الفنية للسباق قال الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة إن السباق جاء قوياً ومثيراً في جميع مراحله.

استراتيجيات

قال الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة: شاهدنا استراتيجيات مختلفة خلال السباق، وهذا يدل على أن الاستعداد الكبير للاسطبلات له الأثر في ظهور السباق بمستوى فني مرتفع.