ميثاء بنت محمد: اللقب يحفزنا قبل كأس جوليوس

أعربت فارسة البولو سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، قائد فريق الإمارات، عن سعادتها بفوز فريقها بكأس أساتذة البولو التي أقيمت ضمن منافسات سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية 2018، مشيرة إلى أن هذا الفوز سوف يعطي دفعة معنوية كبيرة للفريق في مشواره بكأس جوليوس بار الذهبية.

وقالت سموها إن فريقها قوي وخيولها جيدة، رغم غياب اللاعب الأساسي بالفريق بسبب الإصابة وهو دوكاس، الذي سيغيب عن بطولة الكأس الذهبية هذا العام، وتم الاستعاضة عنه بلاعب مماثل هانديكاب 10 جول هو بوليتو بيريز، وأشادت سموها باللاعب الصاعد مونتيفردي لوكاس نجل اللاعب المصاب، الذي لم يتجاوز عمره الـ 12 ربيعاً وشارك مع فريقنا بالبطولة وكان موفقا، منوهة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تدعم فيها اللاعبين الصاعدين.

صرح رياضي

وأشادت سموها بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، الذي يعد صرحا رياضيا ومعماريا يستحق الإشادة، لما يضمه من مجموعة ملاعب وإسطبلات عالية التجهيز وفق أحدث تقنيات العصر.

كما وجهت الشكر إلى مجموعة الحبتور لتشييدها هذا الصرح الرياضي وبهذا المستوى الرائع، الذي سيسهم في تطوير البولو بالدولة ويعد مفخرة لرياضة الإمارات.

وأعربت سموها عن أمنياتها أن يشهد البولو بدولة الإمارات، تطوراً يواكب التطور الذي تشهده مختلف المجالات وبما يحقق تطلعات وآمال محبي وعشاق اللعبة. وختمت سموها حديثها بالقول إن اللعبة تشهد تطوراً كبيراً من حيث الانتشار بتواجد العديد من اللاعبين الشباب من أبناء الإمارات، عكسه الأداء العالي والراقي بساحات اللعبة، وترجم ذلك على أرض الواقع من حيث توزع ألقاب البطولات هذا الموسم على العديد من الفرق المشاركة فيها، بعد أن كان لحد بعيد حكراً على بعض الفرق.

تهنئة بالفوز

ومن جهته هنأ محمد الحبتور، رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية 2018 فريق الإمارات على الفوز بكأس البطولة، معرباً عن سعادته بالمستوى الفني الذي قدمته الفرق المشاركة في البطولة، التي أتاحت الفرصة لعدد من اللاعبين الواعدين إبراز قدراتهم الفنية والبدنية، ما يسهم في تطوير مستوياتهم، كما أعرب عن أطيب أمنياته بحظ أوفر للفرق التي لم يحالفها الحظ في البطولة، مشيراً إلى أن بطولة جوليس باير ستشهد مزيداً من الإثارة والتحدي للفوز بالكأس الأهم والأقوى في سلسلة بطولات دبي الذهبية.

فوز الإمارات

وجاء تتويج فريق الإمارات بعد فوزه في المباراة النهائية على منافسه القوي والعنيد فريق الحبتور، بعد مباراة اتسمت بالندية وعمرت بالكفاح، وتقاسم الفريقان فيها اللعب والنتيجة، إلا أن الهانديكاب رجح كفة فريق الإمارات ليخرج فائزا بنتيجة خمسة أهداف ونصف مقابل خمسة أهداف.

وتقدم الحبتور في بداية المباراة بهدف ثم سرعان ما أدرك فريق الإمارات التعادل، بل وتقدم بفارق نصف هدف، وقبل نهاية الشوط يضيف الحبتور هدفا ثانيا، ثم يضيف هدفا ثالثا في الشوط الثاني.

أما الشوط الثالث فقد شهد نشاطا ملحوظا من الفريقين، حيث أحرز فريق الإمارات هدفين متتاليين ليرفع رصيده إلى ثلاثة أهداف ونصف هدف، وفي المقابل أحرز الحبتور هدفين أيضا ليصبح مجموع أهدافه خمسة، وفي الشوط الرابع والأخير يقلب فريق الإمارات التوقعات رأسا على عقب ويحرز هدفين، منهياً المباراة بالفوز بخمسة أهداف ونصف هدف مقابل خمسة أهداف.

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في المباراة الثانية التي سبقت مباراة الختام، حقق فريق الذئاب فوزا صعبا على الفلاحي بخمسة أهداف مقابل أربعة أهداف للفلاحي، الذي ظل متقدما حتى الشوط الرابع.