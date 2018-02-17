السعودي الدهامي بطل كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز

فاز السعودي رمزي الدهامي بالجواد «تيد» بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز 5 نجوم أمس، التي استضافها منتجع الفرسان الدولي بأبوظبي، ويعتبر هذا الانتصار «العربي» الرابع في النسخة السابعة من البطولة، وفاز الدهامي بلقب الكأس الغالية من بين 37 فارسا بعد منافسة من جولتين صمم مسارهما بحواجز بلغ ارتفاعها 160 سم، وصعد إلى جولتها الثانية 12 فارسا وفارسة، ونجح ثلاثة فرسان في إكمالها دون خطأ، وأكمل الدهامي الجولة الثانية في الزمن الأفضل وبلغ (43.70) ثانية كسر به أفضل الأزمنة التي سجلها 7 فرسان من قبله خلال المنافسة، ليتوّج في نهاية المطاف بالجائزة الكبرى في البطولة.

وذهب كأس المركز الثاني إلى الفارسة النرويجية سيسيلي هاتلاند المشاركة الرابعة في الجولة الثانية بصحبة جوادها «أليكس» (13 سنة) وأنهت مشاركتها في الجولة الثانية في زمن بلغ (45.75) ثانية.

وبعد نهاية الأشواط قام بتتويج الفائزين اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، رئيس البطولة، ومريم حارب المهيري، وباتريك عون المدير الإقليمي لشركة لونجين راعية منافسة كأس البطولة، وعدد كبير من الضيوف والشخصيات المهتمة. من جانبه هنأ رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، الفارس رمزي الدهامي بفوزه بلقب النسخة السابعة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز، وهنأ المملكة العربية السعودية بهذا الإنجاز، وقال إن نجاح البطولة جاء ثمرة عمل متصل وجهد كبير بذلته كل اللجان العاملة في البطولة التي جاء تنظيمها بفريق عمل من اتحاد الفروسية.