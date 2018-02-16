«جودلفين» ينظم حلقة تفاعلية حول عالم الخيول

نظم فريق «جودلفين» يوم الأول من أمس، حلقة تفاعلية بهدف توعية الشباب حول عالم الخيول، وتاريخ الإسطبل الأزرق، وإنجازاتهم المحلية والعالمية، بالإضافة إلى التعريف ببرامج «جودلفين» التدريبية، وأهمها «فلاينغ ستار» و«مسار جودلفين».

وشارك في الحلقة التفاعلية، التي استضافها مركز الشباب بأبراج الإمارات، هيو أندرسون مدير عام «جودلفين» في دبي والمملكة المتحدة، وعلي آل علي رئيس برنامج «مسار جودلفين» وتنمية الشباب، والفارسان وليام بويك، وجيمس دويل، بالإضافة إلى عدد من طلاب الدفعة الأولى والثانية لبرنامج «مسار جودلفين»، وطلاب برنامج «فلاينغ ستار».

تشجيع المواطنين

وعبّر هيو أندرسون مدير عام «جودلفين» في دبي والمملكة المتحدة، عن سعادته البالغة بالوجود في مركز الشباب، ومشاركته في الحلقة التفاعلية، حيث سنحت لنا الفرصة للحديث عن «جودلفين» وإنجازاتنا المحلية والعالمية.

وقال أندرسون، إن الهدف الرئيس من الحلقة التفاعلية، هو تشجيع المواطنين الشباب على الانخراط في عالم الخيول، وبالتحديد مع الإسطبل الأزرق، عبر شرح رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مجال الفروسية، وكيف تحقق كل هذه الإنجازات بفضل دعم ورعاية سموه للفريق، بالإضافة إلى البرامج التدريبية التي نوفرها للمواطنين.

وأضاف أندرسون أن برنامج «مسار جودلفين» كان ناجحاً العام الماضي، حيث تمكنا من تخريج طلاب قادرين على الانخراط بشكل مباشر في عالم الفروسية وصناعتها، ونحن فخورون بهم.

أندرسون ودويل و بويك خلال الحلقة التفاعلية | البيان

خطط كبيرة

وعن تعيين فارسات أو مدربات في «جودلفين»، أكد أندرسون أن الإسطبل الأزرق استقطب عدداً من الفارسات، ومنهن الفارسة جوزفين جوردان، التي فازت بعدد من السباقات خلال الموسم الحالي، والفارسة هيلي تارنر، وهناك عدد من المدربات في داخل الإسطبل، وهن بكل صراحة يستحققن كل التشجيع والاحترام، وأعتقد بأننا نسير في الطريق الصحيح.

كما تحدث أندرسون عن المرحلة المقبلة لفريق «جودلفين»، قائلاً: «الموسم الماضي كان مميزاً بالنسبة لنا، الفوز بـ18 سباقاً من الفئة الأولى، هو إنجاز كبير للإسطبل الأزرق، هدفنا الدائم أن يفخر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالإنجازات التي نحققها على المستوى المحلي والعالمي، لذا، نرغب بأن تتواصل مسيرة الإنجازات على كافة المستويات».

تاريخ مجيد

واستعرضت الحلقة التفاعلية، التي أدارها كل من حسين المرزوقي وحسناء الغساني، وهما من خريجي الدفعة الأولى لبرنامج «مسار جودلفين»، وجو كالان، وجيسكا بيري، وهما من خريجي برنامج «جودلفين فلاينغ ستار»، تطور الفريق الأزرق، والإنجازات التي حققها الفريق في السنوات الماضية، وتاريخ كأس دبي العالمي، بالإضافة إلى ما تعلموه من خلال انخراطهم في البرامج التعليمية الخاصة بالفريق.

شكر

وليام بويك: فخور بأن أكون جزءاً من «جودلفين»

تقدم الفارس وليام بويك، بالشكر الجزيل، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الثقة الغالية لسموه، عندما تم اختياره عام 2015، ليكون أحد الفرسان الرئيسين لفريق «جودلفين».

وليام بويك وجيمس دويل | البيان

كما عبّر بويك، عن فخره وسعادته بأن يكون جزءاً من فريق «جودلفين»، واصفاً إياهم بالفريق العالمي وأصحاب الإنجازات القوية محلياً وعالمياً.

وأضاف بويك أن لكل حصان شخصيته الخاصة، فعلى سبيل المثال «ريبشيستر» صاحب الإنجازات القوية في المضامير، كان صعباً في البداية بسبب صغر سن الحصان عندما انضم إلى الإسطبل، ولكنه تم تدريبه وتذليل الصعاب، إلى أن بات من أقوى الخيول في الإسطبل.دبي - البيان الرياضي

شغف

جيمس دويل: الفروسية لها نكهة خاصة

أكد الفارس جيمس دويل، أنه سعيد جداً بأن يكون جزءاً من فريق «جودلفين»، وفخور بالإنجازات التي حققها مع الإسطبل الأزرق منذ انضمامه لهم العام 2015.

وقال دويل، إن رياضة الفروسية لها نكهة خاصة، وهي شغف بالنسبة له، على الرغم من الصعوبات، إلا أن رياضة الفروسية في نهاية المطاف تعتبر جزءاً لا يتجزأ من حياته.

وأضاف دويل، إن سباقاته المفضلة هي كأس دبي العالمي، وسباق الديربي الإنجليزي، والآرك الفرنسي.

كما تحدث دويل عن اللياقة البدنية للفرسان قائلا «الفرسان لهم تمارين رياضية خاصة بهم، نحن لا نقوم برفع الأثقال بل نحاول الاهتمام بأوزاننا، عبر ممارسة رياضة الجري والسباحة، واتباع حمية غذائية محددة، لكي نحافظ على الوزن المطلوب». دبي - البيان الرياضي