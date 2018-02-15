انتصار سعودي في «كأس رئيس الدولة» لقفز الحواجز

شهدت النسخة السابعة من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز في فئة النجمتين التي انطلقت أمس، برعاية اتحاد الإمارات للفروسية، بشوط من جولة واحدة على حواجز ارتفاعها 130 سم، التي يستضيفها منتجع الفرسان بأبوظبي بمشاركة أكثر من 200 فارس وفارسة بجوائز مالية تبلغ 650 ألف يورو، شهدت تنافسا قويا بين الفرسان الذي قدموا عروضا شيقة تفاعل معها الجمهور الكبير وعشاق الخيول الذين حرصوا على الحضور والمتابعة وتشجيع المشاركين ما منح المنافسة طعما خاصا وأضاف إليها الكثير من التحدي وروح الحماس.

الشوط الأول

وشهد الشوط الأول من بطولة النجمتين مشاركة 48 فارسا وفارسة، نجح منهم 19 فارسا في إكمال الجولة دون خطأ، ونال جائزة الصدارة الفارس السعودي سعد العجمي بعد إكماله الجولة بالجواد «اتش اتش اس دبلين» في زمن بلغ (48.47) ثانية مستفيدا من مشاركته المتأخرة (المشارك 43)، وأحرز الفارس السوري هشام غريب جائزة المركز الثاني والجواد «أولاك دو مونتسيك» وأكمل الجولة في زمن (48.71) ثانية، وتوّجت الفارسة الدنماركية تينا لوند مع الفرس «بايس هوتيير» بجائزة المركز الثالث وأنهت الجولة في (49.87) ثانية.

الشوط التأهيلي

وحققت الفارسة الروسية آنا جورباتشيف بالجواد «كولاندو» المركز الأول في الشوط التأهيلي الأول للجائزة الكبرى في البطولة الدولية من فئة النجمتين، وجاء الشوط برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وبمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز بلغ ارتفاعها (140) سم، وشارك فيه 40 فارساً وفارسة، نجح منهم 19 فارساً في إكمال الجولة الرئيسة دون خطأ وتنافسوا مجدداً في جولة للتمايز ونجح 11 منهم في إكماله دون خطأ، وبفارق التوقيت توجت الفارسة الروسية آنا بالمركز الأول وأكملت التمايز في زمن بلغ (33.57) ثانية، وجائزة المركز الثاني ذهبت للفارسة البريطانية جيورجيا تيم والجواد «كاش أب» وأكملت التمايز في زمن بلغ (34.69) ثانية وتوّج بجائزة المركز الثالث الفارس محمد شافي الرميثي والجواد «بوك» وأكمل الجولة في زمن بلغ (34.92) ثانية.

مجلس أبوظبي الرياضي يكرم الفائزين | البيان

اجتماع الاتحاد

وفي السياق انعقد صباح أمس الاجتماع الأول للاتحاد الدولي للفروسية للإعلان عن ترتيب الفرق المتنافسة في بطولة كأس تحدي لونجين في بطولة الأمم لقفز الحواجز المقرر السبت المقبل عند الساعة الثالثة عصرا بمنتجع الفرسان، الذي ينظمه اتحاد الإمارات للفروسية، وانعقد الاجتماع بحضور يواكيم جيلفوس رئيس لجنة التحكيم وستيفان إلينبروتش الحكم الأجنبي التابع لاتحاد الدولي للفروسية، وضم الاجتماع أيضا مدربي المنتخبات الثمانية المشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم في برشلونة المقرر انعقادها في سبتمبر المقبل.

وقد تم الإعلان عن ترتيب الفرق ليكون كالآتي، نيوزلندا، جمهورية مصر العربية، سويسرا، سوريا، المملكة العربية السعودية، الإمارات، أيرلندا.

سعادة

عبر اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي عن سعادته باستضافة الإمارات بطولة كأس لونجين للأمم لقفز الحواجز بجانب تنظيم كأس رئيس الدولة في ذات المنشط، وقال إن هذه المنافسات يشارك فيها أفضل فرسان العالم، وإنهم سعداء بتواجد نخبة الفرسان بينهم والمشاركة في البطولتين.

وقال الريسي إن بطولة الأمم الذي أحرز المنتخب الإماراتي لقبها في سبتمبر الماضي تعتبر فرصة لفرسان الإمارات لمواصلة التألق بعد النجاح الذي تحقق في برشلونة العام الماضي، الذي كان ترجمة للدعم غير المحدود الذي يقدمه أصحاب السمو الشيوخ، وأضاف: نأمل أن يتواصل النجاح، وأن يتم تنظيم بطولة متميزة على أرض الإمارات تكون مصدر فخر مستمراً.