غنتوت والخيالة السلطاني يلعبان غداً في «يوم الأمل»

تجاوباً مع مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بجعل عام 2018 عام زايد الخير وبرعاية كريمة من سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو ينظم نادي غنتوت غداً «يوم الأمل للبولو الخيري السنوي»، الذي يعود ريعه لدعم مركز العين لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال المباراة الودية التي تجمع بين فريقي نادي غنتوت والخيالة السلطاني العماني للبولو.

وقال سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس النادي: إن الاحتفالية تعتبر رسالة نادي غنتوت من أجل نشر الوعي الصحي بمختلف أشكاله تجاه تلك الفئة، من خلال شراكات مع مختلف القطاعات بهدف تقديم خدمة جليلة لمجتمع دولة الإمارات، حيث يحرص النادي على دعم مركز العين للرعاية الخاصة وإعادة التأهيل لكونها منشأة غير ربحية تقدم مختلف خدمات التأهيل والرعاية للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل الدولة وغيرها.

من جهته أكد أحمد النعيمي مدير عام النادي اكتمال الاستعدادات لتنظيم المباراة الخيرية، حيث يأتي المهرجان الذي يشهد العديد من الفقرات المتنوعة من خلال رعاية تسويقية مميزة من عدة هيئات ومؤسسات وشركات وطنية عالمية في مقدمتها مجلس أبوظبي الرياضي الداعم الأول لمسيرة النادي وشركاء النجاح وفي مقدمتهم شركة بريمير موتورز، الوكيل الرسمي لسيارات مازيراتي في أبوظبي، ومجموعة جنة للفنادق والمنتجعات وشركة ياس العقارية وأنفاسك دخون واي دي اس سكيور ومركز بفرلي هيلز الطبي ومبادرة أفكاري التي استحقت الشكر والتقدير لمشاركتها ومساهمتها في المناسبة.