انطلاقة مهرجان سلطان بن زايد الدولي للقدرة

انطلقت صباح أمس فعاليات النسخة الثانية عشرة لمهرجان سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي لركوب القدرة والتحمل 2018، برعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، الذي تطلقه قرية بو ذيب العالمية للقدرة التابعة للنادي على مدى أربعة أيام، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية، وبمشاركة كبيرة من نخبة من الفرسان الدوليين، وحضور دولي مميز للمعنيين بالفروسية.

وكانت باكورة فعاليات المهرجان المؤتمر الدولي الثاني لركوب القدرة والتحكم وحمل عنوان «بروتوكول بوذيب: الإضافة وتغيير نظرية ركوب القدرة والتحمل الحالية»، حيث شارك فيه عدد من الخبراء والحكام الدوليين والبيطريين والقانونيين، وبحضور كبير من المعنيين بالفروسية وبرياضة ركوب القدرة والتحكم والمديرين التنفيذيين ومديري الإدارات في نادي تراث الإمارات ومركز سلطان بن زايد.

ثقافة

وألقى سنان أحمد المهيري المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات في النادي رئيس اللجنة المنظمة العليا للمهرجان كلمة افتتاحية في المؤتمر رحب فيها بالمشاركين والحضور في قرية بوذيب العالمية للقدرة التي أخذت على عاتقها تبنّي ممارسة رياضة ركوب الخيل بكل ما من شأنه المحافظة على صحة وسلامة الخيل وبناء فرسان المستقبل وفق أسس صحيحة، وقال إن برتوكول بوذيب لركوب القدرة والتحمل بات يشكل اليوم ثقافة جديدة في رياضة ركوب القدرة والتحمل.

جهود

كما تحدث د.غانم محمد الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، عن أهمية المؤتمر وغيره من المؤتمرات التي تعمل على الارتقاء بالفروسية وبرياضة ركوب القدرة والتحمل، مثمناً جهود سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان في دعم ورعاية سباقات ركوب القدرة والتحمل وحرص سموه على العمل بكل ما من شأنه الارتقاء بهذه الرياضة، مؤكداً دعم اتحاد الإمارات للفروسية لمثل هذه المؤتمرات التي تجمع الخبراء والمختصين والمعنيين وتتيح لهم مناقشة كل ما فيه مصلحة هذه الرياضة، مشيراً إلى أن الاتحاد يستعد لعقد مؤتمر في شهر أبريل المقبل للغايات نفسها.

جانب من الحضور في المؤتمر | البيان

ورشة

عقِب المؤتمر، تم تنظيم ورشة عمل بعنوان «المنشطات - والتوعية في استعمال الأدوية البيطرية»، شارك فيها عدد ممن مثلوا ملاك الخيل والفرسان والمدربين.

وأدار الحكم الدولي الإماراتي محمد علي الحضرمي هذه الورشة المؤتمر الذي اشتمل على محورين؛ بيطري، وقانوني تحدث فيه عدد من الخبراء والمختصين الدوليين، وشارك فيه عدد من المختصين من الاتحاد الدولي للفروسية، إلى جانب عدد ممن مثلوا ملاك الخيل والفرسان والمدربين.

وتحدث في المؤتمر كل من الطبيب البيطري الفرنسي جون لوي، والمحكم البيطري الدولي الأردني د.أنس حسن، والحكم الدولي الفرنسي السيد كريستيان لوزانو، ومحمد الزيود رئيس قسم القدرة في اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

فعاليات

شهد أمس إجراءات الفحص والتسجيل لسباقي اليوم، الذي سيشهد انطلاق سباق 243.15 كيلومترا المصنف دوليا بثلاث نجوم، ويتواصل على مدى ثلاثة أيام، وسباق القدرة النسائي لمسافة 101.01 كيلومتر. وتتواصل غداً، اليوم الثالث للمهرجان، منافسات سباق 243.15 كيلومترا، كما ستتم منافسات كل من سباق الخيول ذات الملكية الخاصة لمسافة 101.01 كيلومتر، كما سيشهد اليوم نفسه سباقا تعليميا تأهيليا لطلبة أكاديمية بوذيب لمسافة 40 كيلومترا.

أما اليوم الأخير من المهرجان فيشهد المرحلة الأخيرة لمنافسات السباق الرئيسي 243.15 كيلومترا، وسيشهد كذلك انطلاق السباق التأهيلي الدولي نجمة واحدة لمسافة 80.57 كيلومترا، وانطلاق السباق الدولي المفتوح نجمتين لمسافة 21.271 كيلومترا.