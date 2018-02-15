228 ألف درهم جوائز الترشيحات للجمهور

رصدت اللجنة المنظمة لمسابقات الترشيحات بمضمار ميدان في سباق الكرنفال اليوم مبلغ 228 ألفاً و140 درهماً توزع كالتالي: الفائز بجائزة الترشيحات ومن يرشح 6 خيول فائزة ينال مبلغ 41 ألفاً و140 درهماً.

الفائز في جائزة الترشيحات ومن يرشح 5 خيول فائزة ينال مبلغ 6 آلاف درهم. ومن يرشح 4 خيول فائزة في 6 أشواط، ينال مبلغ 4 آلاف درهم.الفائز في مسابقة الفئة المزدوجة المبكرة للشوطين الثاني والثالث، ينال مبلغ 15 ألف درهم.

ويحصل الفائز في مسابقة الفئة المزدوجة الوسطى على مبلغ 5 آلاف درهم. وينال الفائز في مسابقة الفئة المزدوجة الأخيرة، مبلغ 30 ألف درهم.وتبلغ قيمة جائزة مسابقة الأشواط الثلاثية 104 آلاف درهم للأشواط الخامس والسادس والسابع. وتبلغ قيمة جائزة مسابقة الترضية للأشواط الثلاثية، 2000 درهم. أما مسابقة السوبر فيكتا فتبلغ قيمة جائزتها 6 آلاف درهم. وينال الفائز في مسابقة سوبر هاي فايف مبلغ 15 ألف درهم.

الاشتراك في مسابقة الأشواط الستة (الجائزة الكبرى)، مجاني وتوزع الاستمارات الخاصة بذلك عند بوابات الدخول.توزع الاستمارات عند بوابات الدخول فقط حتى الساعة 6:40 مساءً قبل 25 دقيقة من انطلاق الشوط الثاني.

ترشيحات البيان



الشوط الثاني: بست سوليوشن

الشوط الثالث: دونت جيف أب

الشوط الرابع: جوردان سبورت

الشوط الخامس: غولد تاون

الشوط السادس: لوس باربادوس

الشوط السابع: سيوف

ترشيحات الخبراء

الشوط الثاني: بست سوليوشن

الشوط الثالث: دونت جيف أب

الشوط الرابع: جوردان سبورت

الشوط الخامس: غولد تاون

الشوط السادس: لوس باربادوس

الشوط السابع: خافو شيمي

ترشيحات الملاك

الشوط الثاني: بست سوليوشن

الشوط الثالث: سالتا رين دبي

الشوط الرابع: دتش ماستربيس

الشوط الخامس: دافق

الشوط السادس: ناتشرال سينيبري

الشوط السابع: سيوف